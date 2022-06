Erasmo Carlos Battistella, CEO da BSBIOS

Apoie o 247

“Ter um grande sonho requer o mesmo esforço que ter um pequeno sonho”.

Erasmo Carlos Battistella acredita nessas palavras e faz uma enorme diferença. Ele não é do tipo que evita sonhar grande. Ele também trabalha incansavelmente para alcançar seus sonhos. Anos de inspiração e esforço o levaram até onde está agora. Ele é o CEO da BSBIOS, empresa produtora de biodiesel, e diretor do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (APROBIO).

Desde criança, Battistella se interessou pelo setor agroindustrial. Ele teve a ideia da BSBIOS na fila de um banco onde aprendeu sobre biodiesel. A ideia coincidia com seus dois setores favoritos pois exigia um complexo industrial e utilizava produtos agrícolas como matéria-prima. Battistella decidiu montar uma usina de biocombustíveis.

Em abril de 2005, Battistella fundou a BSBIOS, com a intenção de produzir biodiesel de alta qualidade. Para a localização da BSBIOS, Battistella escolheu Passo Fundo (RS). A decisão foi estratégica, pois ele queria que a usina ficasse perto da fonte da matéria-prima necessária para a produção de biodiesel. A empresa obteve grande sucesso e, logo após a inauguração da primeira fábrica, Battistella inaugurou outra fábrica em Marialva (PR). Sob sua liderança, a BSBIOS tornou-se a primeira empresa no Brasil a produzir biodiesel com qualidade para exportação, com clientes espalhados por 32 países. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a BSBIOS é a maior produtora de biocombustíveis do país. Em 2021, a empresa acumulou R$ 8,8 bilhões em faturamento. Battistella é muito procurado por sua experiência e conhecimento da indústria de biocombustíveis.

Ele é ativo em defender e fazer pressão em nome da indústria por sua melhoria contínua, fez isso nos 10 anos em que esteve como presidente do Conselho de Administração da APROBIO e continua a fazer agora como diretor do Conselho de Administração da entidade. A APROBIO vem desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento da política nacional de biocombustíveis do Brasil e defende os interesses desta indústria.

Erasmo Carlos Battistella também é fascinado pela transição da energia verde. Ele acredita que a transição para a energia verde precisa de mais atenção e recursos. Battistella está preocupado com o fato de não haver uma estratégia unificada para facilitar a transição verde e que um trabalho sério precisa ser feito nesse campo para garantir que o planeta permaneça habitável para as gerações futuras.

Nesse sentido, ele acha que o Brasil pode dar grandes contribuições nos próximos anos para facilitar a transição verde. Isso porque o Brasil vem liderando pelo exemplo e provou ao mundo que o biocombustível será central para a transição verde. Consequentemente, Battistella redobrou seus esforços para facilitar a transição verde, nacional e internacionalmente. Quando se encontrou com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, Battistella falou com ele sobre a importância dos biocombustíveis para uma transição verde bem-sucedida e o papel que o Brasil poderia desempenhar para facilitá-la globalmente. A reunião contou ainda com a presença do ex-Ministro da Agricultura, Francisco Turra.

Internacionalmente, Battistella tem se engajado com as Nações Unidas considerando que a organização internacional é um importante fórum para coordenar os esforços de transição de energia verde no mundo todo. No ano passado, ele participou da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26). Ele participou da conferência como CEO da BSBIOS e fez uma apresentação chamada “Biocombustíveis – uma solução real”. Battistella chamou a atenção dos participantes para a grande participação dos biocombustíveis no setor energético brasileiro. Ele lançou luz sobre o papel que o Brasil poderia desempenhar nos próximos anos e como havia a necessidade de adotar um esforço unificado e articulado para combater as mudanças climáticas. “No Brasil, os biocombustíveis são vistos como energia limpa e sustentável para o futuro”, disse ele.

No início deste ano, Battistella também participou de um evento na Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (UNWTO). O evento foi realizado no Salão da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Foi organizado para construir uma aliança entre os setores público e privado para melhorar os setores de turismo e a sustentabilidade. Houve uma discussão sobre a responsabilidade de governos e organizações internacionais em acelerar a transição energética. O evento também destacou a importância dos biocombustíveis no processo de descarbonização.

A nível pessoal, Battistella iniciou um blogque posta sobre a produção de biodiesel no Brasil. Este blog tem como objetivo gerar discurso e compartilhar conhecimentos sobre biocombustíveis, por exemplo, HVO (diesel verde para transporte de passageiros e cargas) e SPK (querosene de aviação renovável). Esses combustíveis não são muito populares no Brasil, mas estão ganhando popularidade graças aos esforços de Battistella. “Quero compartilhar minhas experiências por meio desse novo canal de comunicação e construir uma jornada de reflexão e conhecimento sobre a forma mais avançada de bioenergia, para construir um mundo melhor e mais sustentável. Conto com todos que quiserem contribuir nessa jornada e juntos construir um legado para as futuras gerações”, disse Battistella.

Erasmo Carlos Battistella ganhou amplo reconhecimento por seus esforços. Ele representa uma nova geração de líderes empresariais brasileiros que vem revolucionando o país com seu pensamento inovador. A revista brasileira Dinheiro Rural, incluiu Battistella em sua lista das 100 pessoas mais influentes do setor de agronegócios no Brasil. Em 2012, O Estado de S. Paulo o concedeu o Prêmio de Jovem Liderança.

