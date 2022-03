Escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados inaugura filial em Ribeirão Bonito-SP

Apoie o 247

O escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados inaugurou sua mais nova filial. Dessa vez na cidade de Ribeirão Bonito – SP, batizada como “Sanchez & Sanchez – Origens”.

A escolha pelo município partiu do sócio-fundador do escritório Dr. Jorge Sanchez, que explicou o motivo do município em seu discurso de inauguração.

“É uma enorme satisfação poder retornar à minha querida Ribeirão Bonito e poder de certa forma retribuir tudo que recebi por aqui. Lembro bem das minhas professoras locais que sempre me incentivaram e nos deram uma base não só educacional, mas de uma formação humana e de caráter. Muitos devem se perguntar, mas qual o motivo desse retorno? Por que abrir uma filial em Ribeirão Bonito? Pois bem, sempre tive esse sonho de poder proporcionar para Ribeirão algo positivo, voltado ao setor cultural e econômico. É uma forma de retribuir tudo que Ribeirão me proporcionou, pois é a cidade que me viu nascer e crescer. Vejo isso como uma responsabilidade minha, poder gerar empregos e investimento não só para o município, mas para toda a sua região. Portanto, esse retorno à nossa querida terra natal não poderia ter outro nome a não ser “Sanchez & Sanchez – Origens”. Pois foi aqui que tudo começou”, explicou.

O objetivo do escritório é gerar empregos, capacitar profissionais locais e assumir um compromisso social não só com Ribeirão Bonito, mas para todas as cidades próximas. Além disso, irá destinar uma parte do escritório voltada ao setor cultural, com uma agenda de eventos, priorizando essa tradições locais, palestras, encontros e exposições.

Será um ambiente de convivência de todos, a “Sanchez & Sanchez – Origens” é um espaço que estará de portas abertas para toda a comunidade.

Trabalho

Nesta nova unidade, a Sanchez & Sanchez irá atuar nas áreas de recuperação de crédito, jurídico e administrativo. Sempre com a com atuação pautada na ética, no conhecimento e na competência técnica.

Para quem ainda não conhece, o escritório Sanchez & Sanchez se dedica a área de prestação de serviços, de negócios e recuperação de créditos, tudo isso gerenciado e condicionado a experiências das equipes meios e adms.

Ainda durante o discurso, Dr. Jorge fez vários agradecimentos. “A ideia em Ribeirão Bonito é alinhar o nosso DNA e expertise com as realidades da cidade e sua região. Nesta oportunidade, quero agradecer aos meus sócios Dra. Helga Sanchez, Dr. Rubens Zampieri Filardi e Dr. Rafael Barioni que entenderam esse meu sonho e compraram essa ideia comigo. Essa nossa presença física, fortalecerá ainda mais a instituição que hoje sou conselheiro, mas já tive a enorme felicidade de presidir que é a AMARRIBO – Amigos Associados de Ribeirão Bonito, e que trabalha diretamente no combate à corrupção no Brasil. Para finalizar, gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês pela presença nesta inauguração e dizer que a Sanchez & Sanchez está de portas abertas. Muito obrigado!”.

Para os interessados em trabalhar na Sanchez & Sanchez, a empresa está abrindo um canal para envio de currículos. Os interessados em trabalhar na unidade em Ribeirão Bonito devem enviar suas experiências profissionais para o e-mail: [email protected]

Com atuação pautada na ética, no conhecimento e na competência técnica, o escritório Sanchez & Sanchez, que conta com quatro sócios renomados: Dr. Jorge Sanchez, Dra. Helga Sanchez, Dr. Rubens Zampieri Filardi e Dr. Rafael Barioni, se destaca pela visão estratégica em investir nesta promissora região.

Atualmente, o escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados possui sede em Ribeirão Preto e filiais localizadas nas regiões: sul, sudeste e nordeste do país e conta com centenas de colaboradores, parceiros e clientes por todo o Brasil, prestando serviços a médias e grandes empresas nas mais diversas áreas.

