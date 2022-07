Estatísticas interessantes sobre apostas esportivas no Brasil

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

As casas de apostas têm se esmerado na oferta de diferentes modalidades esportivas para deleite dos apostadores. Toda casa pode se converter em casa das apostas para deleite de um público cada vez maior. E não pense que tal crescimento se restrinja somente à possibilidade de uma gratificação no final, não, vai além. O apostador, antes de tudo é um curioso, quer conhecer mais, quer saber mais, quer compreender as regras, “pegar as manhas” como se diz no popular. Você não vai, pura e simplesmente, apostar em um cavalo só porque o nome lhe agradou, ou vai? É esta fome de saber, está pulsante curiosidade que leva o indivíduo a apostar nas modalidades mais incomuns à sua realidade.

As apostas esportivas movimentam cinquenta e nove bilhões de dólares no mundo, em 2020, consolidando um crescimento anual de 11,5%. Tal taxa de crescimento aponta para uma movimentação anual da ordem de cento e vinte e sete bilhões de dólares. O Brasil faz parte desta frente de ascensão, participando com uma fatia considerável de movimentação na casa de doze bilhões de reais, em 2021, um valor muito significativo, considerando-se a crise econômica vivida pelo país, além do fato de que, em 2018, tal movimentação não ultrapassava os dois bilhões de reais. Resumindo, o mercado de apostas esportivas é uma realidade e tem ainda muito o que crescer, principalmente nas praças que ainda aguardam regularização. São mais de 450 sites ou plataformas ativas e praticamente todos os grandes clubes de futebol estampam seus patrocínios.

Os apostadores apostam, basicamente, por três fatores ou estímulos: para entreter-se, ou seja, é uma diversão (67% dos brasileiros afirmam isso), para fazer negócios, ou seja, é uma profissão (43%), e para praticar um esporte, sim, 38% dos brasileiros apostadores, consideram o ato da aposta como um esporte. Os percentuais, como você deve ter notado, estouram os 100%, isso se dá em razão de muitos pesquisadores darem mais de uma resposta, sendo a combinação mais frequente, esporte e profissão, quer dizer, pratico um esporte que é a minha profissão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aqui no Brasil, os esportes que mais recebem apostas são o futebol (95%), o basquete, principalmente a NBA (52%), voleibol (48%) e futebol americano (42%). O tênis também é uma modalidade muito procurada pelos apostadores, mas está, em termos percentuais, bem distante das modalidades anteriormente citadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mercado de apostas é tão profissional que hoje em dia existem consultores, pessoas extremamente gabaritadas que largaram outras ocupações para assessorar apostadores. Na condição de verdadeiros especialistas, estes consultores formam verdadeiros times de apostadores, e quando digo “time” me refiro exatamente ao significado denotado, ou seja, equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para se ter uma ideia do quanto o mercado de apostas esportivas cresce em ritmo vertiginoso, dezenove dos vinte clubes participantes da série A, em 2021, têm patrocínio de casas de apostas. Destas dezenove equipes, sete são máster, quer dizer, têm direito ao espaço mais nobre da camisa do clube. Em termos de aposta propriamente dita, a sistemática consiste na escolha de um esporte e, a partir desta escolha, tentar acertar aquele resultado que lhe seja mais satisfatório. A diversão abrange inúmeras situações, quer dizer, o apostador não estará nunca restrito aos três resultados possíveis na maioria das competições, ou seja, vitória, empate e derrota. Existe a possibilidade de se apostar no placar final, por exemplo, ou quantos gols ou pontos serão feitos e por quem. Quanto mais improváveis as previsões, maior a possibilidade de retorno, mas convém não esquecer, o inverso também é verdadeiro.

No universo das apostas esportivas existem, basicamente, duas modalidades: o “punting” e o “trading”. Na primeira modalidade, o apostador, o “punter”, está restrito à espera do resultado final de um determinado evento esportivo no qual apostou. A disputa, no caso, é contra a casa de aposta que pode receber ou pagar a premiação. Já o “trader” esportivo não espera o resultado do evento, ele ganha ou perde com as movimentações feitas ao longo do jogo. Enquanto o “punter” aposta com base no histórico das equipes e dos jogadores, o “trader” trabalha com a leitura dos cenários que se vão sucedendo durante as partidas. Se há algo em comum entre uma e outra modalidade, é que estas envolvem análise de dados e controle emocional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As estatísticas demonstram que o crescimento da atividade “aposta” cresce exponencialmente. Dizer que o espaço sideral e toda a sua infinitude seja o limite, pode parecer um exagero, mas, particularmente, eu não apostaria no contrário. Quem sabe, no futuro possamos apostar em outros planetas, o que você acha?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE