Eventos empresariais: os brindes personalizados que não podem faltar

Eventos empresariais são uma ótima oportunidade para aumentar a visibilidade da marca, fazer networking e até mesmo fechar novos negócios. Mas para que tudo saia como o planejado, é preciso pensar em cada detalhe, desde o local até os brindes que serão oferecidos aos convidados.

Quando o assunto são os brindes, é importante escolher itens que sejam úteis e relevantes para o público-alvo. Além disso, os presentes também devem ter a ver com o tema do evento.

Pensando nisso, separamos algumas dicas de brindes personalizados para eventos empresariais.

1. Garrafas térmicas

Uma das melhores formas de se tornar lembrado por seus clientes é oferecendo brindes personalizados que tragam benefícios reais para eles.

Estes itens podem ser uma maneira incrível de fortalecer a fidelidade do cliente à sua marca, o que resulta em um aumento nas vendas.

Entre os brindes personalizados que podem ser oferecidos, estão as garrafas térmicas personalizadas.

As garrafas térmicas são muito funcionais e adequadas para muitos usos. Elas são a solução perfeita para aqueles que procuram se hidratar nos dias mais quentes, durante as viagens, atividades de camping e até mesmo para os dias de trabalho no escritório.

Garrafas térmicas são ótimas para manterem suas bebidas na temperatura certa! E você pode personalizá-las para que elas sejam do jeito que você gosta.

Ao presentear seus clientes com garrafas térmicas personalizadas ou qualquer outro tipo de brinde, eles se sentirão especiais e valorizados, o que pode gerar um vínculo de confiança com a sua marca por muito tempo.

2. Fortaleça os laços comerciais e impressione os convidados com canetas metálicas personalizadas

Organizar eventos empresariais é um ótimo jeito de reforçar os laços com parceiros comerciais e impressionar os convidados.

Organizar um evento deste porte exige a escolha e preparo de todos os elementos decorativos, os serviços de catering, contato com os convidados e, não menos importante, o planejamento dos brindes personalizados.

Esses itens são essenciais para garantir que os convidados guardem uma lembrança inesquecível do evento. Uma ótima ideia é presentear eles com canetas de metal personalizadas.

A princípio, elas possuem resistência à deterioração e ainda proporcionam a opção de serem revestidas para reforçar a sua durabilidade.

Além disso, são extremamente eficazes para aqueles que trabalham com assinaturas diariamente, como gerentes, diretores ou empresários.

Isso porque eles mostram que você se importa não somente com o seu negócio, mas também com as pessoas que fazem parte dele.

Um gesto simples, como um brinde personalizado, pode fazer toda a diferença na relação entre você, seus clientes e parceiros.

3. Chaveiros personalizados: a chave para causar um impacto duradouro em eventos corporativos

Brindes personalizados, como chaveiros, são indispensáveis em eventos empresariais. São pequenos detalhes que farão a diferença no impacto da sua marca junto aos seus convidados.

Além de customizar o item com as cores e o logotipo da empresa, é muito importante escolher também o material com o qual ele será fabricado.

O ideal é usar materiais robustos e de qualidade, como aço, acrílico, tecido, couro e silicone. Estas opções são ideais para acomodar diferentes orçamentos e oferecer resultados satisfatórios.

Ao investir em chaveiros personalizados, os participantes do evento terão um recordatório da marca e ainda poderão compartilhar a informação com mais pessoas.

É um excelente recurso de divulgação do evento e da empresa, que garantirá a lembrança dos convidados e o aumento da visibilidade da marca.

4. Crie uma boa impressão com blocos de nota e cadernos de capa dura

Oferecer blocos de nota personalizados com o logotipo da empresa e com um design atrativo pode ser uma excelente maneira de criar uma boa impressão e de levar o nome da empresa a outras pessoas.

Adicionalmente, blocos de notas e cadernos de capa dura são ótimas maneiras de seus convidados registrarem suas ideias e se manterem organizados.

Antes de mais nada, são itens úteis e elegantes para presentear e que certamente sobreviverão às outras tradicionais lembrancinhas.

Os blocos de nota personalizados com diferentes cores e formatos também permitem que você encontre a melhor opção para o seu evento.

Lembre-se que é possível aproveitar a oportunidade para realçar o seu logotipo e a sua marca. Essa é uma ótima maneira de divulgar a sua empresa e chamar a atenção para o seu negócio.

Contudo, use a criatividade a seu favor para fazer com que o seu negócio se destaque da concorrência.

5. Calendários de mesa personalizados: uma excelente ferramenta promocional para o seu negócio

Os calendários de mesa personalizados são excelentes brindes para eventos empresariais. Eles são fáceis de distribuir, têm um longo período de uso e dão ao receptor uma boa impressão da empresa.

Além disso, os calendários podem ser personalizados com a marca ou logo da empresa, o que torna ainda mais eficaz na promoção do seu negócio.

Esses itens são perfeitos para usar como decoração e vão ser muito bem recebidos por seus clientes e parceiros! Acredite em nós.

6. Mini lixeiras

Os eventos empresariais são ótimos momentos para reunir amigos e parceiros de negócios, além de, é claro, promover o seu negócio.

Os brindes personalizados durante esses eventos são uma ótima maneira de oferecer aos seus convidados e aos seus parceiros comerciais, algo para lembrar da sua marca por muito tempo.

Um dos brindes mais populares entre os convidados são as mini lixeiras para carro. Essas mini lixeiras são úteis e funcionais para os convidados, pois eles podem colocá-las dentro dos seus carros, e ainda assim mostrarem seu apreço pelo que foi oferecido.

De tamanho pequeno e prático, as mini lixeiras para carro são totalmente personalizáveis, com as cores da sua marca e até com a sua logomarca.

Elas são muito práticas e úteis, ideal para levar em viagens ou mesmo para usar no dia a dia. Além disso, seu tamanho é pequeno, o que facilita o transporte e o armazenamento.

Faça seus eventos corporativos ainda mais inesquecíveis com brindes personalizados do Guia Bríndice

Os brindes personalizados são itens fundamentais para qualquer evento empresarial, pois além de agradar aos convidados, eles trazem publicidade para a empresa que os oferece.

