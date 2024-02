Excelência no Paciência: Estratégias e dicas para se tornar um mestre

Apoie o 247

Google News

Conteúdo de Parceiros

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Como jogar Paciência como um mestre: O guia completo

Plataformas on-line como a Solitaires trouxeram o clássico jogo Paciência para o formato digital, permitindo que você se diverta com o seu jogo favorito em qualquer lugar e a qualquer momento. Antes jogado principalmente com cartas físicas, o Paciência passou para o espaço on-line, oferecendo uma combinação do jogo tradicional com novos desafios. Neste guia, disponibilizamos todas as informações necessárias para começar a jogar Paciência.

Divulgação

O Paciência se torna digital: A ascensão dos jogos de Paciência on-line

A história do Paciência digital começou com sua inclusão nos primeiros sistemas de computador. O marco mais notável foi a inclusão do Paciência pela Microsoft em seu sistema operacional Windows em 1990. O surgimento da Internet e das plataformas de jogos on-line impulsionou ainda mais a popularidade do Paciência. Os sites dedicados a jogos de cartas começaram a oferecer várias versões do Paciência. Essa era marcou a diversificação do Paciência em jogos como Spider, FreeCell, Pirâmide e outros.

continua após o anúncio

O advento dos smartphones e das lojas de aplicativos propiciou uma nova onda de jogos digitais de Paciência. Os aplicativos móveis oferecem experiências de jogo em movimento com recursos adicionais, como desafios diários, placares de líderes globais e opções de compartilhamento social.

Escolhendo a plataforma certa

A escolha da plataforma certa depende das preferências pessoais, da facilidade de acesso e do nível de interação desejado.

continua após o anúncio

● Plataformas baseadas na Web: Podem ser acessadas pelo navegador e não requerem fazer download. Ideais para jogadores ocasionais, elas geralmente oferecem uma variedade de jogos de Paciência com diferentes níveis de dificuldade.

● Aplicativos móveis: Aplicativos dedicados de Paciência para smartphones que oferecem uma experiência mais personalizada com recursos como estatísticas de rastreamento e conquistas.

continua após o anúncio

● Software para PCs e Macs: Alguns jogadores preferem baixar o software em seus computadores, os quais geralmente vêm com recursos e gráficos avançados.

Objetivo e Regras do Jogo Paciência

Compreender esses princípios básicos é fundamental para jogar e se divertir com o Paciência on-line. Cada tipo de jogo oferece seus próprios desafios e requer estratégias específicas, e parte da diversão é aprender e dominar essas estratégias.Estrutura Básica

continua após o anúncio

● O Tabuleiro: O jogo é jogado aqui principalmente. As cartas são organizadas em uma série de colunas. No Paciência Klondike, por exemplo, apenas a carta do topo fica virada para cima. As demais ficam viradas para baixo.

● O Estoque e o Lixo: As cartas que não estão no tabuleiro fazem parte do estoque. Quando você não puder fazer mais nenhum movimento com as cartas da mesa, você compra do estoque, normalmente colocando a carta comprada no lixo para usá-la depois.

continua após o anúncio

● As Fundações: São espaços vazios onde você constrói as pilhas necessárias para vencer o jogo. Cada fundação é usada para um naipe e deve ser empilhada em ordem crescente, do Ás ao Rei.

Freepik

Regras Gerais do Paciência Clássico

● Movimento de Cartas: Você pode mover cartas entre colunas no tabuleiro se elas estiverem em ordem decrescente e forem de cor alternada ou idêntica dependendo do tipo de Paciência.

continua após o anúncio

● Descobrindo Cartas Ocultas: Quando você move as cartas, pode revelar cartas viradas para baixo. Isso permite novos movimentos.

● Usando o Estoque: Se você não conseguir mover nenhuma carta das pilhas, poderá comprar cartas do estoque. As regras específicas para usar essas cartas podem variar dependendo da variante de Paciência que você está jogando.

continua após o anúncio

● Construindo as Fundações: Você pode mover as cartas para as fundações se elas tiverem o mesmo naipe e estiverem na sequência correta. Você ganhará o jogo ganho quando todas as cartas estiverem nas fundações.

As variantes mais famosas do Paciência

Existem mais de 150 variantes diferentes do Paciência! Cada uma delas possui regras e estruturas específicas. Por exemplo, no Paciência Spider, você usa dois baralhos e deve criar sequências descendentes dentro do tabuleiro, enquanto no FreeCell, todas as cartas são reveladas desde o início e você usa células livres para mover as cartas.

Dicas e truques para jogar Paciência

Jogar Paciência online pode ser relaxante e mentalmente estimulante, mas como em qualquer jogo, conhecer algumas dicas e truques pode melhorar muito sua experiência e aumentar suas chances de ganhar. Considere estas táticas para melhorar suas habilidades de jogo no Paciência:

● Pense nos movimentos: Tente revelar as cartas escondidas no tabuleiro primeiro. Você terá mais opções e também poderá descobrir cartas fundamentais para avançar no jogo. Se você limpar uma coluna, deixe-a aberta para um Rei ou uma sequência que comece com um Rei, pois isso pode se tornar uma vantagem estratégica.

● Entenda o poder do rei: Seja cauteloso ao colocar Reis em espaços vazios do tabuleiro. Depois que um Rei é colocado, ele bloqueia esse espaço, a menos que possa ser movido para uma fundação ou outra coluna.

● Gerencie o estoque corretamente: Não se apresse em usar o estoque. Em vez disso, jogue no tabuleiro tanto quanto possível e use o estoque como último recurso.

● Use o botão Desfazer: o Paciência Online geralmente inclui um botão desfazer. Use esse recurso para tentar estratégias diferentes, especialmente em situações complicadas.

● Equilíbrio entre as fundações e o tabuleiro: Tente construir suas fundações de maneira uniforme. Focar demais em um naipe pode limitar seus movimentos e dificultar a vitória.

● Preste atenção à cor e ao naipe: Ao construir pilhas no tabuleiro, esteja atento à cor e ao naipe. Isso pode afetar sua capacidade de mover as cartas entre as pilhas.

Aplique essas dicas para aprimorar seu nível de jogo no Paciência online, tornando-o mais divertido e emocionante.

Freepik

Resumo

Apesar da sua longa história e seus mais de 35 anos em formato digital, a popularidade do Paciência não apenas se manteve, mas cresce a cada ano. Este clássico jogo de cartas, que passou dos baralhos físicos para as plataformas digitais, continua atraindo públicos de todas as idades. A era digital melhorou sua acessibilidade e variedade, levando o Paciência às novas gerações por meio de computadores, smartphones e plataformas online. Como resultado, o Paciência continua sendo um passatempo querido em todo o mundo, provando que alguns clássicos realmente resistem ao teste do tempo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: