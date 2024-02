Flamengo é franco-favorito contra o Boavista na bet365, em duelo pelo Cariocão

Na casa de apostas internacional bet365 o time da Gávea tem o maior favoritismo neste giro do estadual do Rio de Janeiro. edit

Flamengo e Boavista fecham a nona rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca nesta terça-feira às 21h30 no Maracanã. O rubro negro luta para voltar à liderança, provisoriamente ocupada pelo Fluminense, que no último final de semana superou o Madureira por 1 x 0 em duelo realizado no mesmo estádio.

A equipe comandada pelo técnico Tite tem 18 pontos e uma partida a menos que o tricolor, que tem 21. Como o Flamengo tem um saldo de gols superior ao do atual bicampeão carioca (13 x 10), se bater o esforçado, mas limitado time alviverde de Saquarema voltará à ponta da Taça Guanabara.

Na última rodada o Flamengo goleou o Bangu por 3 x 0 em partida realizada no Estádio Lourival Batista (o Lourivão), em Aracaju. Mesmo tendo atuado com uma formação reserva durante alguns jogos o rubro negro da Gávea ainda não perdeu no Cariocão-24.

O Boavista está na sétima posição e tem 12 pontos. A equipe da Região dos Lagos ainda tem chances remotas de chegar à semifinal do campeonato, mas para isto terá de vencer os três jogos que lhe restam, tarefa das mais inglórias para um time tão limitado. No momento o adversário do Flamengo está na sétima posição do estadual do Rio de Janeiro e em seu mais recente compromisso empatou em 1 x 1 com o Nova Iguaçu fora de casa.

No último jogo entre Flamengo e Boavista o time da capital venceu pelo magro placar de 1 x 0 com um gol de Pedro aos 23 minutos do segundo tempo. O duelo, também válido pelo Campeonato Carioca, ocorreu no dia primeiro de fevereiro do ano passado, no Maracanã.

Apesar de muitos não darem tanta importância ao estadual, o fato é que o Flamengo luta para recuperar a hegemonia no Rio de Janeiro. Nas duas última edições do Carioca o clube chegou à decisão, mas perdeu para o Fluminense, o que já tem incomodado os fanáticos torcedores rubro negros.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do confronto no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

