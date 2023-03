Flamengo e Palmeiras no topo das preferências na bet365

Apoie o 247

A cerca de um mês do início de mais uma edição da Série A do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras mais uma vez encabeçam a lista de favoritos à conquista do torneio. Os dois clubes foram os maiores vencedores do futebol nacional nos últimos anos e por isto continuam muito cotados nas casas de apostas.

Mesmo com o péssimo desempenho nos torneios que disputou até aqui no início da temporada, o Flamengo é o favorito para levantar a taça, segundo as cotações em bookmakers brasileiros e internacionais como a bet365, por exemplo, líder mundial do segmento.

O rubro negro terminou o Mundial Interclubes da Fifa na terceira posição, perdeu a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana respectivamente para Palmeiras e Independiente Del Valle e seu técnico, o português Vítor Pereira, está com o cargo sob risco no clube mais popular do País. Mesmo assim, poucos apostadores duvidam do potencial de recuperação do time para o Brasileirão.

Na bet365 a cotação de momento do clube do Rio de Janeiro para conquistar o Brasileirão é de 2.37. O Palmeiras, que conquistou a última edição da Série A e também tem se especializado em levantar taças, está com 3.75 de cotação. Logo em seguida, em terceiro nas preferências, está o Atlético (MG), com 10.00. O Fluminense é o quarto mais cotado, com odds de 10.00, e o Internacional o quinto, com 12.00.

O Corinthians é o sexto mais cotado no momento na casa de aposta líder do mercado mundial, com odd de 19.00. Depois do Timão está o Cruzeiro, clube que regressou à elite do futebol brasileiro depois de passar três anos na Série B. São Paulo, Vasco da Gama e Grêmio, nesta ordem, completam o top 10 das equipes mais cotadas na bet365 para conquistar o Brasileirão de 2023.

O Cuiabá Esporte Clube é o maior “azarão” no conceito dos apostadores deste bookmaker sediado na Inglaterra. A equipe tem nada menos que 151.00 de odd para conquistar o Brasileirão. Imediatamente acima dos mato-grossenses está outro clube do Centro-Oeste do País, o Goiás, com 101.00, empatado com o Coritiba nas preferências. O Bragantino tem odds de 51.00 no momento na mesma casa de apostas.

As apostas em quem será o vencedor da Série A do Campeonato Brasileiro em 2023 se encerrarão no dia 15 de abril. Portanto, ainda tem muito tempo para os interessados fazerem uma aposta de longo prazo e, além de torcerem para seu time de coração, conseguirem algum retorno financeiro com o futebol brasileiro. O bom e velho “esporte bretão” ainda é de longe o mais popular entre os apostadores e todo mundo.

Lembrando que para abrir uma conta em casa de apostas a pessoa tem de ter no mínimo 18 anos de idade e nenhum membro de seu grupo familiar já inscrito. O cadastro de abertura de conta pode ser feito no próprio site da casa de apostas Bet365 e muitos jogadores têm preferido fazer seus lances por meio de um aparelho de telefonia móvel.

Os principais bookmakers do Brasil e do mundo tem ótimas opções de aplicativos para plataforma mobile. O app é baixado gratuitamente na internet e no caso da bet365, por exemplo, é de ótimo gosto e de simples navegação até mesmo pelos apostadores iniciantes. Agora é só fazer seu jogo e boa sorte, a bola vai rolar para o Brasileirão em abril!

