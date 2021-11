Frota de Autocarros Eléctricos BYD ADL Enviro400EV de dois andares utilizada como transporte VIP para líderes mundiais na COP26

Apoie o 247

● Os autocarros eléctricos BYD ADL Enviro400EV disponibilizam transporte com zero emissões para os líderes mundiais na COP26.

● Os 'passageiros' VIP a bordo incluiram o Primeiro Ministro do Reino Unido Boris Johnson e o Secretário-Geral da ONU António Guterres, que viajavam para uma recepção organizada por Sua Majestade, o Príncipe de Gales.

● O autocarro eléctrico BYD ADL Enviro400EV também foi mostrado na prestigiada Zona Azul na COP26.

● Os autocarros eléctricos são um excelente exemplo de transportes públicos de construção britânica, com zero emissões, utilizando a experiência líder mundial da BYD em baterias e tecnologia integrada de transmissão de energia.





O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, chega à Galeria de Arte Kelvingrove

Glasgow, Escócia, R.U. - Os autocarros BYD ADL puramente eléctricos estão a desempenhar um papel proeminente na COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em Glasgow. Uma frota de dez autocarros de dois andares BYD ADL Enviro400EV providenciaram transporte VIP com zero emissões para os líderes mundiais, incluindo o Primeiro Ministro do Reino Unido Boris Johnson e o Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres, ao fazerem a viagem desde a Zona Azul segura da conferência até uma recepção nocturna na Galeria de Arte Kelvingrove, organizada por Sua Majestada, o Príncipe de Gales.

Os autocarros eléctricos de construção britânica, produzidos no âmbito da parceria entre a BYD e a Alexander Dennis Ltd (ADL), demonstram como a electrificação está preparada para transformar o transporte público a nível global. A bem sucedida parceria BYD ADL, que utiliza a bateria pioneira da BYD e a tecnologia integrada de transmissão de energia, entregou ou recebeu até à data encomendas para mais de 1000 autocarros com zero emissões no Reino Unido.

Como fabricante líder mundial de autocarros eléctricos, a BYD já entregou mais de 68.000 autocarros eléctricos em todo o mundo, e mais de 500 autocarros puramente eléctricos, construídos no Reino Unido, a clientes no Reino Unido.

Com 26 anos de experiência pioneira em investigação e desenvolvimento, produção e aplicação de baterias, a BYD é o único fabricante de automóveis a produzir o seu próprio sistema de grupo motopropulsor, bateria, motores e sistema de controlo de motores.

Os autocarros eléctricos BYD ADL Enviro400EV foram utilizados para esta ocasião privilegiada para transferir dignitários de todo o mundo na COP26, na sequência de uma colaboração entre a ADL e a Stagecoach, o maior operador de transportes públicos do Reino Unido. Os autocarros de dois andares, construídos na Escócia como parte da parceria BYD ADL serão utilizados para as operações da Stagecoach. Foram pintados à semelhança do icónico vermelho dos transportes londrinos.

Sendo o autocarro eléctrico de dois andares mais vendido no Reino Unido, o BYD ADL Enviro400V já se encontra em serviço em muitas frotas de transportes públicos a nível nacional. O seu impressionante alcance de condução de 160 milhas (257 km) e a sua reputação de fiabilidade fazem dele uma escolha viável para muitos operadores de autocarros.

Os 10 autocarros de dois andares eléctricos Stagecoach BYD ADL Enviro400EV alinhados

Um autocarro eléctrico de dois andares Enviro400EV está também a ser exibido na prestigiada Zona Azul na COP26. Isto segue-se ao convite do governo britânico da ADL para apresentar as suas últimas inovações em transporte sustentável aos negociadores e líderes globais presentes na conferência. Foi gentilmente cedido por outro cliente e operador de autocarros da BYD ADL, a National Express, da sua frota de West Midlands.

O autocarro eléctrico apresentado na Zona Azul é o exemplo perfeito de transporte sustentável, limpo e prático. Espera-se que a sua concepção e tecnologia pioneira combinada, atraia um forte interesse global no evento à medida que mais países implementem a transição para a electrificação, num movimento prático em direcção a zero emissões líquidas e à redução da poluição atmosférica.

Paul Davies, Presidente e Director Executivo da ADL, disse: "Estamos encantados por os líderes mundiais terem tido a oportunidade de andar nos nossos autocarros de dois andares, líderes mundiais. A COP26 está concentrada em encontrar soluções para a emergência climática e estamos orgulhosos por termos sido capazes de demonstrar uma solução de zero emissões que está disponível neste momento. Os autocarros eléctricos limpos são fundamentais para reduzir as emissões de transporte em todo o mundo e encorajar a transferência modal para modos de transporte sustentáveis. Os autocarros com zero emissões estão hoje disponíveis e prontos para serem instalados à escala.

"Estamos particularmente satisfeitos por o Primeiro-Ministro Boris Johnson, declaradamente apoiante dos autocarros de emissões zero construídos na Grã-Bretanha, ter sido capaz de mostrar aos colegas mundiais o nível de inovação e perícia oferecido pela indústria britânica de fabrico de autocarros de classe mundial".

Isbrand Ho, Director Executivo da BYD Europe B.V., disse: "Estamos orgulhosos de ver os autocarros eléctricos da BYD ADL serem utilizados em primeira mão por estimados líderes mundiais e outros delegados influentes que podem realmente fazer a diferença no combate às alterações climáticas. A BYD está empenhada em soluções pioneiras de zero emissões para um transporte limpo e fiável e amigo do ambiente. Temos orgulho em colaborar com outros que partilham a nossa visão, como parte do esforço global para apoiar metas líquidas zero".

Não é apenas na Zona Azul da conferência que o autocarro Enviro400EV faz uma aparição. Desempenhou um papel de destaque na viagem de autocarro eléctrico "Road to Renewables" que começou em Londres e terminou a sua viagem de 11 dias e de 968 milhas no dia 29 de Outubro em Glasgow, três dias antes da COP26 abrir as suas portas. O evento foi uma colaboração entre o parceiro COP26 SSE, o grupo Go-Ahead e outros parceiros, incluindo BYD ADL, e promoveu projectos inovadores de descarbonização, tais como o Bus2Grid.

Um dos 22 autocarros eléctricos BYD ADL Enviro200EV da First Glasgow na COP26

A actividade do autocarro eléctrico estende-se ainda mais na COP26. Além disso, os autocarros eléctricos BYD ADL estão em funcionamento pela First Bus como parte do importantíssimo serviço de vaivém para os delegados presentes na Conferência. Uma frota de 22 autocarros Enviro200EV com zero emissões, todos construídos na Escócia, estão a ser utilizados para este fim.

Créditos das imagens

Note-se que as imagens mostrando a chegada e o desembarque na Galeria de Arte Kelvingrove devem ser creditadas a Karwai Tang / Governo do Reino Unido. Outras imagens devem ser creditadas a Alexander Dennis Limited / Keith McGillivray.

Fotos HD: https://we.tl/t-lUVdliN5Qe

Sobre a BYD

A BYD (Build Your Dreams) é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar as inovações tecnológicas para uma vida melhor. A BYD tem agora quatro indústrias incluindo a Automóvel, Electrónica, Nova Energia, e Trânsito Ferroviário. Desde a sua fundação em 1995, a empresa rapidamente desenvolveu sólidos conhecimentos em baterias recarregáveis e tornou-se uma defensora incansável do desenvolvimento sustentável, expandindo com sucesso as suas soluções de energia renovável a nível global com operações em mais de 50 países e regiões. A sua criação de uma Solução Energética de Zero Emissões, compreendendo produção de energia solar a preços acessíveis, armazenamento de energia fiável, e transporte electrificado de ponta, tornou-a líder da indústria nos sectores da energia e dos transportes. A BYD é uma empresa apoiada pela Warren Buffet e está cotada nas bolsas de Hong Kong e Shenzhen Stock Exchanges. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas em http://www.byd.com.

Contato:

Ásia-Pacífico: Mia Gu, [email protected]tel: +86-755-8988-8888-69666

Europa: Penny Peng, [email protected] tel +31-102070888

América do Norte: Frank Girardot, [email protected] tel: +1 213 245 6503

América Latina: Mariana Osorio, [email protected] tel: +56 9 8588 0333

Brasil: Adalberto Maluf, [email protected] tel: +19 3514 2554