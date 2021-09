Geografia Enem: assuntos que mais caem

Apoie o 247

Com a prova do Enem se aproximando, os candidatos que se inscreveram para realizar o exame com certeza devem estar muito ansiosos para o dia da prova. Mas essa ansiedade deve ser transformada em motivação para continuar estudando todas as matérias, inclusive geografia Enem.

Não podemos dizer que existe uma área mais importante do que outra para ser estudada para tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Todas as áreas de estudo possuem igual importância para atingir uma boa média de notas.

A maioria dos alunos costumam estudar para o Enem nas áreas de matemática, português e redação. No entanto, é muito importante também estar atento às matérias de ciências e geografia Enem .

Se você vai prestar a prova do Enem em 2021, precisa antes de tudo analisar os assuntos que mais caem de cada área do conhecimento. Na prova do Enem, as matérias não são divididas da forma que geralmente conhecemos na escola.

No exame, as áreas de conhecimento são divididas da seguinte forma: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Quais são os assuntos abordados na geografia Enem?

Os assuntos relacionados à geografia estão dentro da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Diante disso, é muito importante saber os assuntos que mais caem dentro dessa área de conhecimento.

Para te ajudar a entender mais sobre os assuntos que mais caem na área de geografia Enem, desenvolvemos esse texto que vai te apresentar os assuntos mais populares nos últimos exames.

Questões ambientais

Assuntos relacionados às questões ambientais são sempre abordados no Enem. Não importa a edição, o Enem sempre traz alguma pergunta relacionada aos problemas ambientais.

Diante disso, é muito importante ficar atento a esse assunto, principalmente aos mais atuais, pois possuem chances maiores de cair na prova. Mesmo assim, não se esqueça de questões ambientais que estão sendo levantadas há mais tempo, pois elas também têm chances de cair na sua prova do Enem.

Urbanização

A urbanização é outro assunto que costuma cair no Enem na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias na prova do Enem. A urbanização consiste na imigração de pessoas das áreas rurais de um país para as áreas urbanas.

É importante estar atento às diferenças da urbanização em países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Além disso, tente entender os problemas que a urbanização desorganizada pode gerar para uma região.

Clima e vegetação

Nesta área do conhecimento que está relacionada à geografia, é importante entender como o desmatamento e a falta de vegetação afetam as mudanças climáticas. É bem provável que esse tema esteja presente na prova do Enem de 2021, visto que as queimadas e o desmatamento das florestas estão cada vez mais comuns no nosso país.

Além disso, é importante conhecer o clima das regiões do país e também a vegetação que incide em cada região do Brasil.

Geopolítica

A geopolítica diz respeito às relações entre países, essas relações merecem destaque, nesse assunto, principalmente quando assuntos comerciais estão em pauta.

Atualmente a saída do Reino Unido da União Europeia, é um assunto que está em alta e está relacionado a geopolítica. Sendo assim, se você quiser obter uma boa nota em geografia, seria interessante pesquisar mais a respeito desse assunto.

Além disso, essa questão também é uma boa candidata para o tema da redação do Enem. Então ao estudar esse assunto você pode estar unindo o útil ao agradável.

Hidrografia

Devido a importância que a água tem para a manutenção da vida de todos os seres vivos da terra, a hidrografia é um assunto que está sendo constantemente abordado nas provas do Enem e acreditamos que esse ano não vai ser diferente.

É importante estar atento à crise hídrica que vem ocorrendo em muitos países, inclusive em algumas regiões do Brasil. Além disso, faça uma análise dos conflitos que já ocorreram e continuam ocorrendo por causa da falta de água em alguns lugares do mundo.

Ao estudar geografia Enem com esses assuntos em mente, com certeza você vai se dar bem!