Gui Santos será o 16º brasileiro draftado da NBA?

Nomeado como 'Destaque Jovem' e 'Jogador de Maior Evolução' do NBB em 2021, Gui Santos está confirmado no Draft da NBA de 2022. O ala do Minas e da Seleção confirmou, no fim de abril, que está apto a ser um dos escolhidos no evento. Portanto, fãs de basquete, não se surpreendam se vocês lerem o nome do atleta nos principais sites de apostas do Brasil.

Um dia antes da cerimônia, marcada para 23 de junho, será o aniversário de Guilherme Carvalho dos Santos, que completará 20 anos. O jovem já chegou a ter o nome na lista de inscritos do draft no ano passado, mas, junto de seus agentes Aylton Tesch e Arlem Lima, retirou dentro do prazo.

Gui Santos atraiu atenção após ajudar o Minas, sua equipe, a alcançar a terceira colocação na Champions League das Américas (2022) e na conquista do título da Copa Super 8 no ano passado. Na América Latina, ele foi o único selecionado, em 2021, para o Nike Hoops Summit, um jogo internacional de estrelas do basquete masculino que é realizado anualmente desde 1995 — exceto de 2001 a 2003, período em que a Seleção Júnior dos EUA disputou contra uma Seleção Mundial de jogadores internacionais.

Pela NBB (Novo Basquete Brasil), competição brasileira de basquetebol masculino, Gui Santos liderou a equipe à terceira melhor campanha da fase de classificação da temporada 2021-2022, com média de 9,5 pontos, 4,8 rebotes e 2,2 assistências.

Brasileiro pode ser o 16º draftado da NBA; confira a lista

De 1976 até o momento, 15 brasileiros foram draftados na NBA. Sendo assim, Gui Santos tenta ser o 16º jogador brasileiro da história a conquistar tal feito. O último atleta do Brasil a ser draftado foi Didi Louzada, pelo Atlanta Hawks, na 35ª posição.

Nomes históricos do basquete brasileiro como Paulão Prestes, Oscar Schmidt e Marquinhos Abdala passaram pela peneira, mas não chegaram a atuar pela liga. São apenas dois brasileiros que disputaram a temporada regular 2021-22 da NBA: Raul Neto (Washington Wizards) e Didi Louzada (New Orleans Pelicans/Portland Trail Blazers).

Confira, abaixo, a lista completa de brasileiros draftados na NBA.

● 2019 – Didi Louzada (Atlanta Hawks – 35ª posição)

● 2014 – Bruno Caboclo (Toronto Raptors – 20ª posição)

● 2013 – Raul Neto (Atlanta Hawks – 47ª posição)

● 2013 – Lucas Nogueira (Boston Celtics – 16ª posição)

● 2012 – Fab Melo (Boston Celtics – 22ª posição)

● 2010 – Paulão Prestes (Minnesota Timberwolves – 45ª posição)

● 2007 – Tiago Splitter (San Antonio Spurs – 28ª posição)

● 2006 – Marcus Vinícius (New Orleans/Oklahoma City Hornets – 43ª posição)

● 2004 – Anderson Varejão (Orlando Magic – 30ª posição)

● 2004 – Rafael Araújo (Toronto Raptors – 8ª posição)

● 2003 – Leandro Barbosa (San Antonio Spurs – 28ª posição)

● 2002 – Nenê Hilário (New York Knicks – 7ª posição)

● 1988 – Rolando Ferreira (Portland Trail Blazers – 26ª posição)

● 1984 – Oscar Schmidt (New Jersey Nets – 131ª posição)

● 1976 – Marquinhos Abdala (Portland Trail Blazers – 162ª posição)

Entenda o que é e como funcionam os drafts da NBA

O draft da NBA nada mais é do que um evento anual em que as equipes selecionam atletas de faculdades americanas e ligas profissionais para entrarem em suas respectivas franquias.

As 30 equipes da NBA se revezam para selecionar os jogadores elegíveis em duas rodadas no draft. Isso significa que, como cada equipe tem direito a uma escolha por rodada, a cada ano 60 atletas são selecionados.

Na primeira rodada de draft, as primeiras 14 escolhas são decididas pela loteria da NBA, que determina a ordem de seleção das equipes que não alcançaram os playoffs ao longo da temporada regular passada. Essa loteria existe para impedir que as franquias percam deliberadamente para conseguir uma escolha mais alta.

Já as 16 escolhas restantes são decididas com base na classificação da última temporada regular numa ordem inversa, isto é, a equipe com melhor campanha recebe a 30ª escolha e assim por diante. Portanto, não há loteria para a segunda rodada.

A ESPN deve transmitir o possível sorteio de Gui Santos e o restante do draft da NBAde 2022.

