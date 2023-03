Homeopatia é placebo? Descubra a verdade

Apoie o 247

A homeopatia, apesar de hoje já ser reconhecida pelo Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS, e pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, ainda gera dúvidas.

Isso porque muitas pessoas acreditam que esta terapia se trata de um placebo e costumam questionar-se a esse respeito.

Neste conteúdo, você vai descobrir de uma vez por todas as verdades sobre se a homeopatia é placebo ou não. Acompanhe!

O que significa a homeopatia?

A homeopatia pode ser definida como uma especialidade e uma terapia médica e farmacêutica.

Este tipo de terapia consiste na administração de medicamentos homeopáticos em doses mínimas para o paciente.

O objetivo do uso deste medicamento em doses infinitesimais é garantir um estímulo ao organismo para que ele possa reagir e reequilibrar-se, ao passo que ajuda a evitar uma possível intoxicação.

Com a terapia homeopática e o uso dos medicamentos, é possível o restabelecimento de um equilíbrio do organismo e da saúde.

A terapia tem como foco principal o indivíduo, o que a difere da chamada medicina tradicional, cujo foco é a doença.

Assim, é possível tratar pessoas de qualquer idade, não importa qual seja o problema que ela esteja enfrentando, físico ou mental/psicológico.

O uso da homeopatia é eficaz também como uma maneira de complementar o tratamento de doenças mais graves, como é o caso do câncer.

Ela ajuda a evitar os efeitos negativos dos tratamentos tradicionais, tais como a quimioterapia, que causa a perda do apetite e muitas náuseas.

A homeopatia é fundamentada em quatro princípios, que ajudam a guiar o funcionamento desta terapia e permite que as pessoas possam entender melhor sobre ela:

Lei do Semelhante

Experimentação na Pessoa Sadia

Doses Mínimas ou infinitesimais

Medicamento Único

A homeopatia é um placebo?

Antes de qualquer coisa, é muito importante entender o que significa um placebo, pois nem todos conhecem o conceito.

O placebo trata-se de qualquer tipo de substância ou de tratamento que é inerte, o que quer dizer que ele não interage diretamente com o organismo, mas que é usado como se realmente fosse ativo.

O chamado efeito placebo ocorre sempre que um procedimento ou uma substância acaba produzindo um determinado efeito orgânico ou fisiológico que é positivo no indivíduo.

Isso acontece ainda que este procedimento ou substância não possua uma capacidade real para produzir esses resultados, trazendo melhorias aos sintomas.

Então, com a definição de placebo explicada, é a homeopatia um placebo ou não?

A resposta é que não, porque no caso da terapia homeopática, há sim muitos estudos e pesquisas científicas que mostram os resultados bastante notáveis junto aos pacientes.

O problema é que as pessoas confundem a funcionalidade dos medicamentos homeopáticos com medicamentos placebos, que só funcionam porque o paciente acredita que está curado.

Esta situação acontece por conta de um dos princípios da homeopatia, a das doses mínimas ou infinitesimais.

A homeopatia e a diluição das substâncias no medicamento

A homeopatia trata-se de uma ciência feita com a mais alta tecnologia e com medicamentos que tem propriedades farmacológicas que funcionam.

Seus efeitos, aliás, são comprovados de maneira científica através de estudos e pesquisas diversas realizadas ao longo dos anos.

Isso por si só já demonstra como a homeopatia está bem longe de ser um “simples placebo”.

A questão principal que ainda confunde as pessoas, como dito, está relacionada com a elaboração dos remédios homeopáticos.

Para produzir estes medicamentos, há a diluição da substância principal várias vezes, para que no final reste somente uma quantidade ínfima desta matéria diluída na água ou em álcool.

Devido a essa enorme diluição, muitas pessoas acabam acreditando que a substância que resulta do processo não conta com mais com o princípio ativo original, algo muito errado.

Por conta desse entendimento errado, a maior parte acredita que os remédios não fazem o efeito esperado, o que é mais um erro enorme.

Os resultados obtidos com o tratamento feito com a homeopatia demonstraram, de maneira científica e comprovada, que os medicamentos realmente funcionam.

Este funcionamento é eficiente em pessoas, em animais e mesmo em plantas, de acordo com o tipo de medicamento.

Todas essas questões ajudam a demonstrar de maneira verdadeira como a homeopatia não possui efeito placebo, muito longe disso.

É um tipo de terapia comprovada e que pode ajudar muitas pessoas a tratarem as mais variadas doenças, seja de maneira primária ou ainda como um tratamento complementar.

Conclusão

Como você pode ver, a homeopatia é uma terapia centenária e que já é aceita em diversos locais do mundo, visto que a cada dia comprova-se mais a sua eficácia.

Neste texto, você conheceu a resposta a respeito da confusão feita entre muitos sobre a terapia homeopática ser placebo, algo que não é verdade, visto que o tratamento tem efeitos positivos comprovados cientificamente.

Gostou do artigo de hoje sobre a homeopatia é placebo?

