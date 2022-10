Ideias de presentes para surpreender quem você mais ama

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Um presente é uma forma de demonstrar amor e carinho por aquelas pessoas que fazem o nosso dia a dia melhor. Nem sempre precisamos apenas esperar uma data especial, como aniversário ou Natal, para presentear quem se ama. Uma promoção no trabalho, uma conquista pessoal ou uma celebração simbólica de relacionamento pode ser um subterfúgio para dar presentes especiais e surpreender quem você ama.

Pode ser um presente simples, uma lembrança especial ou até mesmo aquele presente dos sonhos desejado há tempos, o importante é surpreender e deixar quem se ama feliz. Para isso, separamos aqui algumas ideias de presentes e uma dica prática e perfeita para o seu momento de compra. Confira:

Como não errar ao comprar um presente especial

Na hora de comprar um presente, surgem dúvidas comuns que podem dificultar o processo de escolha. Mesmo tendo intimidade suficiente com quem desejamos presentear, às vezes ainda faltam informações. Para não ter problemas com numeração, tamanho das peças ou mesmo voltagem de um eletroeletrônico, você pode contar com a ajuda da Vinklo na hora de comprar o presente ideal para quem você mais ama.

A Vinklo é um marketplace perfeito para a compra de presentes com mais praticidade. Ao presentear na plataforma, você cadastra o número de WhatsApp da pessoa que será presenteada e ela receberá uma mensagem instantânea no celular com as informações sobre o presente.

Com isso, ela conseguirá confirmar as informações do produto, seja a cor, o tamanho, a numeração ou a voltagem, além do próprio presenteado definir o melhor endereço de entrega do produto. Além disso, se acontecer da pessoa receber um presente repetido, ela tem a opção de troca antes mesmo do envio.

No site da Vinklo, é possível trocar por uma infinidade de itens, desde roupas e acessórios até itens para casa e decoração. Uma facilidade e tanto, não é? Isso tudo sem contar que você consegue fazer a compra de forma virtual, sem a necessidade de deslocamentos, sem filas e sem dor de cabeça, a apenas um clique de distância.

Ideias de presentes para surpreender

Presentes para surpreender sua mãe

Divulgação

Na hora de presentear a sua mãe você pode ser criativo e focar em presentes que valorizem o bem-estar e o descanso dela, pois ela merece né?

Você pode investir em itens de autocuidado, como produtos para maquiagem, cremes hidratantes e até mesmo montar um kit de banho para que esse momento de relaxamento e cuidado fique ainda mais prazeroso.

Outra ideia de presente para mãe que é sempre um charme, é um bom perfume. E nesse caso, a Vinklo pode ser a melhor auxiliar, para que você não tenha problemas na hora de escolher um perfume mais adocicado ou mais amadeirado e acabar errando. Sua mãe poderá optar pelo perfume de sua preferência, sem complicações.

Presentes para surpreender seu pai

Divulgação

Comprar um bom presente para os pais pode ser um desafio: o que pode ser útil e ainda assim surpreender? Nesse momento, vale entender o que o seu pai mais gosta de fazer e o que são suas paixões no dia a dia.

Por exemplo, se seu pai não dispensa um bom cafezinho, vale investir em uma cafeteira especial, para que ele possa fazer os cafés mais saborosos sem sair de casa. Agora se a onda dele é um bar completo ou uma adega recheada, você pode investir em um bom vinho, de um rótulo especial, ou mesmo em algum destilado de alta qualidade.

Já se o seu pai é do tipo que adora churrasco, vale investir em itens especiais como um bom jogo de facas, uma boa tábua de madeira ou outros utensílios que sejam úteis nesse momento do churrasco.

Presentes para surpreender seu namorado ou sua namorada

Divulgação

Para escolher um presente para namorado ou namorada é importante entender o momento de vida que a pessoa está e suas necessidades.

Por exemplo, se seu namorado está em uma fase montando sua própria casa, às vezes vale investir em um presente para a decoração do lar. Se ele está em um momento importante no trabalho, vale investir em taças e um bom vinho para brindar cada conquista.

Quem sabe uma roupa nova, um calçado confortável ou mesmo uma camiseta do time de coração dele: um presente que faça a diferença no dia a dia é sempre uma boa escolha. Uma peça de roupa tem aquele senso de utilidade, mas ainda assim é um presente que sempre faz a pessoa amada lembrar-se de você quando veste.

Se o seu namorado ou namorada é ligado em tecnologia, os eletroeletrônicos são sempre a melhor escolha. Uma boa caixa de som, um novo fone de ouvido wireless ou até mesmo um tablet potente: todos esses itens podem fazer a felicidade de seu amado e ainda serão super úteis no cotidiano.

Presentes para surpreender uma amiga especial

Divulgação

Para celebrar uma amizade especial é importante ficar atento ao que sua amiga ou amigo gosta ou está precisando. Para celebrar um momento importante, uma garrafa de um bom vinho espumante pode ser o presente certeiro.

Agora se você quer investir em momentos de relaxamento e autocuidado para sua amiga, vale investir em itens de beleza, como cremes hidratantes, produtos de maquiagem e até mesmo itens de cuidados com os cabelos. Esses presentes reforçam esse momento de cuidado com o corpo e de atenção consigo mesmo, por isso são uma excelente escolha para quem se quer bem.

Se quiser investir em um look especial, pode escolher uma peça de roupa ou um calçado que faça o estilo de sua amiga. O bom nesse caso é contar com o auxílio da Vinklo e ter a certeza de que ela receberá as peças do tamanho e da numeração correta.

Veja mais opções de presentes para amiga especial.

O importante na hora de surpreender alguém com um bom presente é mostrar o seu cuidado e a sua atenção em entender os desejos e as vontades de quem você goste. Fique de olho nos sinais de quem você quer presentear e conte com o auxílio da Vinklo na hora da compra!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.