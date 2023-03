Idoso com muita dor no corpo: conheça as possíveis causas e tratamentos

Apoie o 247

Você está cuidando de um idoso com muita dor no corpo? Então é bem provável que esteja com algumas dúvidas, certo? Então continue neste artigo que iremos falar tudo o que precisa saber!

A verdade é que, os idosos costumam sentir fortes dores no corpo de uma forma frequente. No entanto, é preciso entender que isso pode surgir de uma infinidade de fatores.

Além do mais, essa dor pode ser incapacitante e limitar a capacidade de um indivíduo de realizar atividades diárias básicas.

Então, se você quer entender um pouco melhor sobre o idoso com muita dor no corpo, é só continuar a sua leitura nos parágrafos seguintes. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa!

É comum sentir dor na velhice?

Sim, a dor é uma condição comum em idosos e muitos indivíduos nessa faixa etária experimentam algum tipo de dor.

E isso acontece porque o envelhecimento natural do corpo pode levar ao desgaste de articulações, músculos e ossos, o que pode causar dor.

Além disso, outras condições de saúde, como artrite, osteoporose e neuropatia diabética, também podem causar dor em idosos.

No entanto, ainda temos que falar que, por mais que a dor seja algo comum em idosos, não quer dizer que se trata de algo saudável, mas pelo contrário.

A dor não é, nem nunca será, um sintoma que indica que o corpo está saudável. É por essa razão que se deve procurar ajuda médica quando esses sintomas surgirem.

Por que a dor é mais comum em idosos?

A dor é mais comum em idosos por vários motivos, mas com certeza o principal motivo é porque a velhice oferece um maior desgaste de músculos, ossos e articulações.

Além disso, os idosos têm maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas que podem causar dor, como artrite, osteoporose e neuropatia diabética.

Outros fatores que podem contribuir para a dor em idosos é a respeito de terem maiores chances de problemas de postura.

Mas, devido à sarcopenia, eles acabam tendo mais chances de sofrer lesões decorrentes de quedas, algo capaz de deixar os problemas ainda mais sérios.

Além disso, há idosos que sofrem de dor nervo ciático , algo que exige administração medicamentosa. O problema é que os medicamentos podem causar efeitos colaterais, como sedentarismo e obesidade.

Isso quer dizer que é indispensável que os idosos recebam o tratamento correto, de modo a obter uma grande melhora no alívio da dor, resultando em uma melhora na qualidade de vida.

O que é dor no corpo?

Em suma, a dor no corpo é uma sensação desagradável que pode afetar qualquer parte do corpo, sendo que pode se apresentar de forma aguda ou crônica e pode variar em intensidade.

A grande questão é que o idoso com muita dor no corpo pode ter esse sintoma por uma série de circunstâncias.

Quais são as causas da dor no corpo em idosos?

Se você está lidando com um idoso com muita dor no corpo, uma das primeiras coisas que precisa saber a esse respeito é sobre quais são as causas da dor no corpo.

É claro que isso pode variar de acordo com uma série de fatores, mas, dentre as principais razões, podemos mencionar as seguintes:

Artrite

A artrite é uma condição inflamatória que causa dor e rigidez nas articulações, sendo que ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas tende a acometer em especial pessoas idosas.

Para poder obter um tratamento adequado, a melhor coisa a se fazer é procurar pelo médico, para que ele possa analisar as particularidades do seu caso.

Lesões

Lesões como fraturas, entorses e contusões podem causar dor no corpo em idosos, sendo um outro motivo para idoso com muita dor no corpo.

Isso acontece porque, à medida que envelhecemos, nossos ossos se tornam mais frágeis e suscetíveis a lesões.

Doenças crônicas

Doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas e câncer também podem fazer com que o idoso sinta uma dor mais intensa em seu corpo.

A grande questão é que todas essas condições também podem levar a outras complicações de saúde, as quais podem ser ainda mais graves.

Má postura

Má postura ao sentar ou levantar pode colocar uma pressão excessiva nas articulações e músculos, o que pode levar à dor no corpo.

Fibromialgia

A fibromialgia é uma condição crônica que causa dor generalizada no corpo, e não em apenas uma região específica.

Então, se o idoso com muita dor no corpo costuma reclamar de dores difusas ou coisas do gênero, é bem provável que ele tenha esse problema.

Devemos mencionar ainda que a fibromialgia costuma ser mais comum em mulheres, mas pode ser difícil de diagnosticar.

Dor nas articulações

A dor nas articulações é um dos tipos mais comuns de dor em idosos, algo que pode fazer com que os sintomas sejam bem intensos.

Essa dor nas articulações pode ser em decorrência de diversos fatores, incluindo o desgaste natural das articulações, artrite, osteoporose, entre outras condições.

A dor nas articulações pode se manifestar como uma dor aguda, que dura apenas alguns dias, ou como uma dor crônica, que pode durar semanas, meses ou até mesmo anos.

Para resolver esse problema, deve-se procurar pelo médico, onde ele pode indicar o uso de algum remédio para dormência nas mãos e aliviar demais sintomas da articulação.

Dor muscular

O idoso com muita dor no corpo costuma sentir sintomas musculares, sendo inclusive algo que pode ser incapacitante.

Esse tipo de dor pode resultar de diversos fatores, incluindo o envelhecimento natural dos músculos, a falta de atividade física, o estresse e a tensão.

Ainda devemos mencionar que a dor muscular pode se manifestar na pessoa idosa de diversas maneiras, sendo mais ou menos intensa, inclusive.

A dor muscular ainda é capaz de acometer um único músculo ou vários deles ao mesmo tempo, também.

Por conta disso, uma das melhores coisas a se fazer é buscar ajuda médica, de modo a indicar a melhor forma de tratar o seu problema.

Dor neuropática

O idoso com muita dor no corpo pode estar sofrendo de dores neuropáticas, mas essa é uma questão bastante delicada, haja vista que a grande maioria das pessoas não entende de forma adequada o que se trata isso.

Basicamente, a dor neuropática nada mais é que um tipo de dor que pode surgir devido aos danos nos nervos do corpo.

Ela pode ser causada por diversas condições, incluindo diabetes, herpes zóster, lesões na medula espinhal, entre outros.

A dor neuropática é muitas vezes descrita como uma dor aguda, elétrica ou em choque. Ela pode ser constante ou intermitente e pode afetar diferentes partes do corpo.

Dor de cabeça

As causas podem ser diversas, incluindo problemas de visão, estresse, má alimentação, desidratação, uso excessivo de medicamentos, doenças crônicas, entre outras.

Para evitar ou aliviar as dores de cabeça em pessoas idosas, a nossa dica é tentar adotar hábitos saudáveis, tais como:

Manter uma dieta equilibrada ;

; Hidratação contínua;

Praticar exercícios físicos de forma regular;

Ter um sono de qualidade;

Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro;

Reduzir o estresse etc.

Caso a dor de cabeça seja persistente ou esteja afetando a qualidade de vida do idoso, é fundamental buscar atendimento médico para diagnóstico e tratamento adequado.

Dor nas costas

A dor nas costas é um problema comum em pessoas idosas, e pode ter diversas causas, como artrite, osteoporose, hérnia de disco, tensão muscular, entre outras.

É interessante que os idosos mantenham uma boa postura ao sentar e ao se levantar, evite carregar objetos pesados e pratiquem exercícios físicos regulares para fortalecer a musculatura das costas.

Doenças intestinais

A dor intestinal em idosos pode ser causada por uma série de fatores, sendo que os principais deles são os seguintes:

Síndrome do intestino irritável;

Constipação crônica;

Doença inflamatória intestinal;

Diverticulite;

Câncer de cólon.

Além disso, a dor abdominal também pode ser causada por outras condições não relacionadas ao trato gastrointestinal, como infecções do trato urinário, doenças cardíacas e problemas musculoesqueléticos.

De qualquer forma, o mais indicado é procurar pelo gastroenterologista , de modo que ele faça os devidos exames e possa chegar a conclusão do tratamento mais eficiente. O tratamento pode variar a depender de várias razões, em especial, a causa da dor.

Contudo, dentre as formas mais comuns de tratar esse problema, estão as mudanças na dieta e estilo de vida, terapia ocupacional e fisioterapia, ou cirurgia em casos mais graves.

Além disso, é indispensável que o paciente siga as recomendações médicas e mantenha um estilo de vida saudável, incluindo alimentação equilibrada, atividade física regular e controle do estresse.

Se você é um cuidador e sofre com um idoso com muita dor no corpo, procure um médico para que possa encaminhar para o tratamento adequado.

Como tratar a dor no corpo em idosos?

Existem várias opções de tratamento disponíveis para ajudar a gerenciar a dor no corpo de idosos. Mas, dentre todas elas, mencionamos as seguintes:

Medicamentos

Medicamentos como analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares podem ajudar a aliviar a dor no corpo em idosos.

Fisioterapia

A fisioterapia pode ajudar a melhorar a flexibilidade e mobilidade das articulações e músculos, reduzindo a dor no corpo.

Acupuntura

A acupuntura , uma técnica chinesa que envolve a inserção de agulhas finas na pele, pode ajudar a aliviar a dor no corpo em alguns pacientes.

Massagem terapêutica

A massagem terapêutica pode ajudar a liberar a tensão muscular e melhorar a circulação sanguínea, reduzindo a dor no corpo.

Mudanças no estilo de vida

Fazer exercícios regulares, manter uma dieta saudável, evitar fumar e limitar o consumo de álcool pode ajudar a reduzir a dor no corpo em idosos.

Como cuidar de um idoso com muita dor no corpo?

Cuidar de um idoso com muita dor no corpo pode ser desafiador, mas existem algumas coisas que você pode fazer para ajudá-lo a se sentir mais confortável.

Primeiro de tudo, sempre tente ajudar o idoso a mudar de posição. Pode ser útil ajudar o idoso a encontrar uma posição que seja mais confortável para ele. Isso pode incluir ajustar a cama ou cadeira em que ele está sentado.

Além do mais, se você lida com idoso com muita dor no corpo, a depender da intensidade e causa, procure realizar compressas quentes ou frias na área afetada, pois podem proporcionar alívio temporário.

Agora, um dos cuidados mais importantes é ter a certeza de que o idoso está tomando todos os seus medicamentos, conforme prescrito pelo médico.

Se houver alguma dúvida sobre a dosagem ou horários dos medicamentos, entre em contato com o médico responsável pelo tratamento.

Atividades leves como caminhadas curtas ou exercícios de alongamento podem ajudar a aliviar a dor e melhorar a circulação sanguínea, também.

A dor crônica pode ser causada pelo estresse e ansiedade. Por conta disso, tente oferecer suporte emocional ao idoso. Escute-o com atenção e encoraje-o a expressar seus sentimentos.

Não há como negar que esse é um tipo de trabalho que requer bastante atenção. Por isso, antes de seguir nessa área, busque informações como quanto ganha um cuidador de idoso , quais são as habilidades exigidas etc.

