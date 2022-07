Instagram possui funções que poucos conhecem

Apoie o 247

A rede social de fotos e vídeos Instagram permite muitas configurações, contribuindo para uma personalização exclusiva para cada usuário. Ainda que se possa montar um perfil individual, como desejar, muitas possibilidades do aplicativo são desconhecidas dos internautas.

Para aproveitar o máximo de opções que o Instagram oferece, o ideal é estar ciente das funções dele, usando a ferramenta de forma ampla e deixando seu feed da maneira como preferir. Alguns mecanismos presentes na rede social facilitam o compartilhamento de postagens, enquanto outros garantem recursos novos. A primeira função nova a se destacar está presente na sessão "Direct", quando se deseja enviar uma mensagem privada a um contato. Ao acessar esse menu, aparecem na parte superior da tela as fotos dos contatos que você segue e que estão online naquele momento. Assim fica fácil saber quem está disponível para te responder instantaneamente e quem não está utilizando o aplicativo na ocasião. Ainda sobre o envio de mensagens privadas, um recurso permite que o contato para quem você está enviando uma mensagem não seja incomodado com notificações sonoras. Para utilizar o mecanismo, basta iniciar a mensagem com "@silent", e o contato para quem a mensagem se destina não receberá alertas sonoros sobre isso. A medida é útil para quem deseja enviar algo, mas não sabe ao certo se o usuário está ocupado ou em uma reunião.

Para os internautas que costumam sugerir postagens aos amigos, há uma forma de ser fazer o envio de forma mais rápida. Ao se deparar com o post que deseja enviar ao colega, basta manter apertado o botão de envio. Será aberta uma janela mostrando as fotos dos contatos com os quais você interagiu recentemente. Escolha o amigo desejado e a postagem será enviada. Também é possível compartilhar músicas com outros usuários. O Instagram está integrado ao Apple Music e ao Amazon Music, o que gerou a nova funcionalidade. É possível enviar aos amigos trechos de até 30 segundos de música por meio do "Direct". O único recurso que a plataforma não oferece mais é o histórico de atividades no Instagram, que era muito popular. Mais adiante neste texto há a solução para o problema.

Nem sempre queremos acompanhar o que todos os nossos contatos postam nos stories. Se na sua rede social você gostaria de não receber as publicações de alguém específico, o incômodo pode ser facilmente resolvido. Basta manter o clique na foto de perfil daquele contato. Uma janela se abrirá, com a opção de silencia-lo. O recurso não representa deixar de seguir aquele perfil, mas garante que você não seja importunado com as postagens dele. O contato silenciado não descobrirá que você deixou de acompanhar o conteúdo que ele posta no Instagram. Se a intenção é o exato oposto, acompanhar todas as postagens de um contato, a rede social tem o recurso. Entre no perfil do contato e, na parte superior da tela haverá o desenho de um sino. Ao clicar nele você seleciona se quer ser notificado sobre cada storie, postagem, vídeo ou live que o contato realizar.

O Instagram criou uma maneira de agilizar que usuários da plataforma passem a seguir uns aos outros. A TAG de nome é uma imagem que funciona como um código de barras. Basta apontar a câmera do celular para uma TAG e você passará a seguir aquele contato. O aplicativo destinou uma área de personalização de TAG e, cada usuário pode criar a sua de forma única, com emojis, fotos e cores. Para iniciar a customização de sua TAG, acesse o menu do aplicativo e selecione a opção "QR Code". Conteúdos que você curtiu e gostaria de acessar posteriormente podem ser salvos no aplicativo. Você só precisará clicar no símbolo de bandeira que fica abaixo da publicação. Para verificar os conteúdos que você salvou, vá ao menu da rede social e escolha a opção "Salvos". O perfil da postagem original não será notificado de que você salvou o conteúdo dele. Dentro da sessão "Salvos" você pode criar pastas com os diferentes tipos de postagens que tenha armazenado, mantendo organizado o conteúdo de seu interesse. Ainda é possível seguir uma hashtag do seu interesse, quando vir uma publicação que tenha o que lhe agrada, basta clicar na hashtag. Você será direcionado à uma página com publicações que usaram este mesmo assunto, com a opção de seguir a hashtag.

No Instagram há a possibilidade de consultar seu histórico de curtidas. Ao acessar sua página pessoal e entrar no menu, aparecerá a opção “Sua Atividade”, com um histórico de suas curtidas, comentários, o tempo médio que você utiliza o aplicativo diariamente, entre outros detalhes de suas ações na rede social. Mas o que realmente faz falta no Instagram é o histórico de atividades dos amigos. Até certo tempo atrás isso era facilmente verificado na rede social, porém, o recurso foi excluído.

Todos os usuários conferiam quais eram as postagens curtidas pelos amigos, os comentários que faziam no perfil de outras pessoas e quantos seguidores tinham conquistado. Sem esse rastreio das atividades de outros usuários, a solução é utilizar outra plataforma que permita entender o que nossos amigos gostam. Para isso foi criado o Snoopreport, um site que produz relatórios a respeito das atividades de perfis públicos do Instagram. Com ele você descobre o que as celebridades estão buscando na rede social, quais os assuntos de interesse de seus amigos e quantos seguidores alguém ganhou. O site não produz relatórios de perfis fechados, respeitando a privacidade deles. O pacote mais barato custa menos de um dólar por semana e você já pode monitorar perfis de amigos para descobrir, por exemplo, o presente ideal para dar a eles. Os perfis rastreados não saberão que são monitorados e as informações de rastreio são coletadas de fontes públicas. Após assinar um dos planos do site, você terá à sua disposição, semanalmente, os relatórios dos perfis desejados. Não há necessidade de instalar nenhum aplicativo. Basta o cadastro no site e a assinatura do plano. Na página do Snoopreport existe um painel de controle, no qual ficam os relatórios com as informações de até 36 semanas atrás. Dependendo do plano escolhido, você terá uma quantidade determinada de perfis que pode monitorar. Além dos amigos, é possível monitorar familiares e celebridades. Outra possibilidade é a de estar atento ao que seus filhos consomem na internet e quem interage com eles na rede social.

Acessar o histórico de atividades de outros usuários do Instagram era muito popular enquanto a ferramenta estava disponível no aplicativo. Ela contribuía para conhecer melhor os gostos das pessoas, seus hobbys e assuntos de interesse. O sistema era até mesmo um item de trabalho para muitos. Celebridades utilizam o rastreio de atividades como forma de entender o que o público deseja e o que está movimentando a internet no momento. Com estas informações, famosos conseguem postagens de maior relevância, atrair mais público e engajar seus perfis na rede social. Não é de se espantar que alguns pacotes do Snoopreport sejam ideais para perfis profissionais, com muitos seguidores e influência.

Mesmo que o Instagram tenha realizado muitas mudanças e melhorias em todo esse tempo de existência, a retirada do histórico de atividades de outros perfis foi uma perda significativa. A realidade é que a internet mudou a maneira de trabalhar e interagir. É benéfico a todos os usuários recorrer ao rastreio das atividades de amigos, familiares, celebridades e do público alvo. Saber os interesses dos outros nos aproxima e cria vínculos que nem sempre conseguimos estabelecer com a rotina atribulada.

