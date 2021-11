Interpretação dos Sonhos: Saiba se eles realmente têm significado!

Apoie o 247

Sonhar com alguma coisa e passar muito tempo pensando no que sonhou é uma coisa que pode acontecer com absolutamente qualquer pessoa do mundo, afinal, todo mundo sonha, mesmo que algumas pessoas não se lembrem muito bem do que sonharam.

A linguagem dos sonhos é simbólica e subjetiva e, por isso, é comum que as pessoas fiquem curiosas sobre o significado do que sonharam, buscando respostas através da interpretação disponível em sites como o Apsique, que mostra os significados mais comuns para certos tipos de sonhos.

Segundo estudos científicos elaborados e conhecidos por causa de grandes nomes como Freud, os sonhos podem manifestar desejos reprimidos, realizando coisas que não são ou não foram, ainda, possíveis de realizar na vida.

Sonhar com gravidez, com parto, viagens ou até mesmo que está voando, é comum a muitas pessoas e pode ter significados diversos, ou, simplesmente, refletir a rotina e os pensamentos do sonhador.

Tentar compreender os sonhos pode ajudar no autoconhecimento e auxiliar na forma de resolver problemas e conflitos do dia a dia e, desde 1900, a psicanálise trabalha com a interpretação dos sonhos para ajudar no desenvolvimento do ser humano.

Na Itália, sites como o Lapsiche, também auxiliam na descoberta do significado dos elementos que surgem nos sonhos e podem ajudar os sonhadores a elucidarem suas questões mais profundas.

Segundo Sigmund Freud escreveu no seu livro “Interpretação dos Sonhos”, cada vez que um sonho é elaborado pelo subconsciente, há um significado explícito, claro e manifesto, com um significado menos importante para o indivíduo, e outro, menos explícito e fácil de compreender, porém, com grande importância para o processo terapêutico do sonhador.

O tipo de interpretação realizada na psicanálise é bastante individual e depende muito da história da pessoa analisada, do seu passado, dos seus sonhos e do que está vivendo no momento da terapia.

Já outro campo da análise dos sonhos, o caminho esotérico, místico e lúdico, trabalha com a interpretação de sonhos através da simbologia de seus elementos e, nela, tudo pode ser gerado através da interação de histórias folclóricas, lendas, crenças populares e histórias passadas de geração em geração, que também podem estar relacionadas às religiões e experiências pessoais, criando significados que podem variar de acordo com o país ou com a época em que se vive.

Independentemente do caminho que for tomado para a interpretação dos sonhos, algumas coisas podem ajudar a quem deseja utilizar os sonhos para compreender melhor a própria vida e o mundo ao redor:

Quem quer se lembrar do sonho, deve anotar o que sonhou antes mesmo de sair da cama, assim é possível ter memórias mais sólidas do que se passou enquanto dormia.

Anotar a data e o que estava se passando na vida quando o sonho aconteceu, pode ajudar a compreender a interpretação.

Lembrar detalhes pode revelar significados diferentes do que se teria caso o sonho fosse abordado apenas sob seu aspecto principal.

Ao realizar a pesquisa por significados em sites como o Apsique e o Lapsiche, é interessante buscar o significado de cada componente do sonho e fazer a conexão entre eles, a fim de ter um resultado mais específico a respeito do significado do sonho.

Por fim, sonhos que possuem significados similares, mesmo com elementos diferentes, têm muito mais probabilidade de, realmente, terem alguma importância a mais do que sonhos aleatórios, que significam sempre coisas diferentes, tanto para quem analisa os sonhos por um ponto de vista terapêutico quanto para quem busca conhecer os sonhos pelo aspecto místico.

