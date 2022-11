Investir é para Todos! Edição Pós-Eleições

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O relatório público mensal de março deste ano divulgado pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) sobre o mercado financeiro, comprovou a extrema desigualdade na distribuição de recursos dos brasileiros.

Enquanto o varejo tradicional – segmento que representa pequenos investidores e compõe 90% dos clientes bancários – movimenta pouco mais de 30% do patrimônio líquido total aplicado, o grupo private – dos grandes investidores – negocia 38% dos valores mesmo sem compor nem 1% do total de clientes dos bancos.

Isso significa na prática que os poucos investidores mais ricos possuem mais dinheiro aplicado que 90% dos investidores mais pobres.

Nas palavras de Eduardo Moreira, fundador do Instituto Conhecimento Liberta e eleito um dos 3 melhores economistas do país em 2016 pela Revista Investidor Institucional, “A tragédia de 90% do Brasil é exatamente a causa do sucesso de meia dúzia”.

Segundo Moreira, existe ainda uma falácia criada por bancos e corretoras de que o mundo dos investimentos é complexo demais para ser desbravado por pessoas comuns, criando assim uma dependência eterna das pessoas para com eles.

No último estudo realizado em 2014 pela organização americana Global Financial Literacy Excellence Center, o Brasil ocupava a 74ª posição no ranking mundial que avalia o nível de conhecimento financeiro. Infelizmente, de lá para cá pouca coisa mudou. Estamos atrás de alguns dos países mais pobres do mundo, como Madagascar e Zimbábue.

Além da pouca aderência à educação financeira no país, diversos fatores sociais colaboram para afastar o público deste tipo de conhecimento. O índice de desemprego que permanece alto, o aumento geral dos preços e o número de inadimplentes agravaram o cenário da crise econômica nacional e distanciaram ainda mais os brasileiros da decisão de investir.

Porém, a verdade é que o mundo dos investimentos funciona de uma forma muito mais simples do que as pessoas imaginam, e dominar esse conhecimento proporciona mais equilíbrio e consciência na relação com o dinheiro.

Com mais de 20 anos de experiência no dia a dia do mercado financeiro, Moreira deixou para trás uma carreira consolidada para se dedicar à educação. Mais de 2 milhões de alunos já participaram de seus cursos e aulas online e mais de 250 mil pessoas já participaram de seus cursos e palestras presenciais.

Sua última aula aberta do ano “Investir é para Todos! Edição Pós-Eleições” tem como objetivo ensinar os conceitos essenciais sobre o Mundo das Finanças para que assim todos (sem exceção) possam começar a construir patrimônio com investimentos sem cair nas armadilhas mais comuns.

Segundo Moreira, essa é a primeira aula que todos deveríamos ter sobre Finanças.

Veja um pouco do que será abordado:

Como o Mercado Financeiro funciona na prática

O conhecimento básico para finalmente COMEÇAR

Como evitar os principais erros do investidor iniciante

O mercado de Renda Fixa e Renda Variável

Como nunca mais depender de dicas para investir

As maiores armadilhas e como escapar delas

A aula é ao vivo e acontece nesta quinta-feira, dia 17 de novembro às 20h (horário de Brasília). Para garantir sua vaga gratuitamente e assistir à transmissão, basta CLICAR AQUI e acessar a página de inscrição.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.