Jogadora do Corinthians lamenta a má qualidade do futebol masculino brasileiro

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

A zagueira Erika, do Corinthians, convidada do Betano login, elogiou a expansão do futebol feminino no Brasil. O jogador enfatizou o aumento da popularidade do jogo e o correspondente declínio na qualidade do futebol masculino nacional. A atleta discutiu seus pensamentos sobre o estado do esporte no programa da noite de segunda-feira.

Erika afirmou que ouve com frequência torcedoras que optaram pelo futebol feminino do Corinthians em função do vínculo das jogadoras com o time. Isso, na opinião dela, tem sido um diferencial.

- O masculino (futebol) no Brasil está caindo. Eu adorava ver o Edilson, o Denílson, e Vampeta, o Marcelinho, o Dinei... O que eles faziam dentro de campo era bonito de se ver. Toques, dribles e tudo mais, e isso é se perder", disse.

No momento, o zagueiro junto com o elenco alvinegro, são os líderes do Brasileirão da modalidade. Nos últimos anos, o Corinthians tem sido um dos principais times de futebol feminino do país. Os "brabas", como são chamados pelos adeptos, são os atuais tricampeões nacionais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.