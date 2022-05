Jogos com palavras podem te ajudar a exercitar o português

Apoie o 247

Estudar é fundamental para exercitar qualquer idioma. Jogos de palavras também! Afinal, nem sempre estamos motivados a abrir um livro ou a assistir uma aula, mesmo que ela seja EAD. Então, por que não tentarmos algo diferente para ver se o foco engata? Como palavras cruzadas, caça palavras, jogo da forca, soletração, stop, scrabble e wordle.

Afinal, a Internet existe para facilitar a nossa vida e nela você encontra uma variedade de games para jogar, inclusive com a galera.

De que forma os jogos de palavras favorecem o aprendizado?

A imensa variedade de termos, significados e regras na língua portuguesa pode ser um desafio para muitas pessoas. Principalmente para crianças em fase de alfabetização, mas não somente, viu? Até porque a maioria de nós só costuma utilizar metade das mais de 600 mil palavras que constituem o nosso idioma.

Portanto, adolescentes e adultos também podem aproveitar alternativas mais lúdicas para aumentar o vocabulário ou fixar aprendizados de ortografia. Além disso, os jogos ajudam desenvolver outras habilidades importantes, como concentração, memória, raciocínio lógico e, até mesmo, estimular o gosto pela leitura. Faz quanto tempo que você não lê um livro?

Dito isso, vamos relembrar ou conhecer alguns jogos de palavras bem simples de jogar.

Jogo da forca

É muito provável que você já tenha jogado o jogo da forca na escola: quando o professor ou a professora de português pegava o giz e desenhava alguns risquinhos na lousa, era sinal de que vinha forca por aí.

Daí, a sala toda se unia para adivinhar cada vogal e consoante da palavra misteriosa antes que o boneco de palito fosse desenhado por completo e, consequentemente, “enforcado”.

Era muito emocionante e ainda incentivava o trabalho em equipe.

Dica: comece sempre pelas vogais, pois existem apenas 5 e pelo menos uma delas está presente em todas as palavras da língua portuguesa.

Caça-palavras

Também chamado de sopa de letras, o caça-palavras costuma ser considerado apenas um passatempo. Mas cuidado para não subestimar o seu potencial!

Encontrar uma palavra completa em meio a um emaranhado de letras vai exigir toda a sua concentração, capacidade de identificar padrões e de encontrar palavras na horizontal, vertical e, até mesmo, de trás para frente.

Inclusive, existem jogos de caça-palavras que propositalmente não constam no gabarito, que sempre vem acompanhado do “tabuleiro”, para que você tenha um desafio maior para encontrá-las!

Palavras-cruzadas

Você percebe que o nosso idioma é extenso quando decide jogar palavras-cruzadas. Mesmo com as dicas que ele dá, é um tanto desafiador lembrar qual é o exato termo ao qual o jogo se refere.

De certo modo, essa é a premissa: expandir o vocabulário e estimular o cérebro a fazer associações. E ao contrário de outros jogos, o caça-palavras vai ficando mais fácil à medida que você vai preenchendo os quadradinhos com as letras. Afinal, como o próprio nome diz, as palavras cruzam entre si nos sentidos horizontal e vertical.

O jogo é tão complexo que existe uma profissão para tal, denominada "cruciverbalismo". Além disso, existem vários modelos de palavras cruzadas, como as silábicas, em que cada quadradinho abriga uma sílaba e não apenas uma letra. Há também aquelas em que as dicas são passadas através de imagens, principalmente de personalidades históricas.

Scrabble

Dentro do universo das palavras cruzadas há o scrabble, um jogo que originalmente foi criado para tabuleiro e para jogar em até 4 pessoas. Cada jogador recebe 7 letras e um suporte para escondê-las durante a rodada.

As letras também possuem um valor numérico, que pode ser multiplicado ou triplicado dependendo da casa do tabuleiro que a peça estiver. Outra maneira de ganhar pontos é formando palavras com as 7 letras distribuídas.

Contudo, a graça do jogo está na flexibilidade de regras e palavras, que variam de acordo com o grupo de pessoas que estão jogando.

O curta abaixo (com legendas em português) faz uma explicação bem lúdica e cômica desse jogo de palavras. Confira!

