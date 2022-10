Jogos de videogame esportivos são febre entre os jovens, conheça os mais populares

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

É quase impossível encontrar alguém que nunca tenha jogado um dos jogos de videogame esportivos mais populares hoje em dia.

Isso porque, a mistura da tecnologia com a vida real, que está cada vez mais em evidência, tem atraído a atenção dos amantes de games e esportes.

E além de experimentar a sensação de estar em uma competição, sem precisar sair de casa, estudos apontam que os jogos de videogame esportivos que influenciam o usuário a se mexer, dançar e pular podem ser benéficos para a saúde.

E isso tem sido muito bem aproveitado por desenvolvedoras, como a Nintendo e a Sony, por exemplo, que lançam novidades a cada ano.

Para entender melhor esse assunto, e conhecer alguns dos jogos mais populares, não deixe de ler até a última linha, e saiba tudo sobre o tema.

Quais os gêneros mais populares entre os fãs?

Logo que se fala sobre jogos de videogame, lembramos de alguns títulos, como FIFA, eFootball, GTA e Last of Us.

Contudo, esses gêneros, apesar de dividirem o amor dos fãs, pertencem a categorias diferentes dentro do universo dos jogos eletrônicos.

Isso porque, títulos como GTA e Last of Us são do gênero RPG, que significa, em tradução livre, “jogo de interpretação de papeis”. Outro título conhecido dessa categoria, é o Old School RuneScape, ou OSRS, que permite que os usuários se conectem de forma simultânea, para partidas em tempo real.

Outra característica desse tipo de jogo, é que é possível que os usuários acelerem seu progresso, com alguns sites de venda de OSRS GP, por exemplo, além de outros títulos.

Contudo, apesar da grande popularidade, os RPGs não são os únicos a fazer sucesso entre os jovens de hoje em dia.

Isso porque, os jogos de videogame esportivos também têm seu lugar ao sol. Títulos como FIFA, NBA e Rocket League quebraram recordes de jogadores simultâneos assim que suas novas versões foram lançadas.

Ademais, os jogos esportivos que estimulam o movimento também vem se destacando, pois além de proporcionar a diversão dos games, ainda propicia momentos de movimentação, matando o sedentarismo bem longe.

Melhores jogos de videogame esportivos da atualidade

Já sabemos que, assim como os RPGs, os jogos de videogame esportivos têm se destacado, e arrastando uma legião de fãs às lojas, a cada nova atualização.

E a cada novo ano, novos títulos, assim como versões mais realistas e tecnológicas de clássicos são envolvidas, e chegam aos usuários, que podem desfrutar de cada detalhe.

Com tamanha variedade, alguns usuários podem não dar tanta atenção para alguns lançamentos, que passam despercebidos, entre tantos outros.

E foi pensando nisso, que separamos essa lista, com algumas das opções, mais populares, que ganharam o coração e a atenção dos fãs de gameplays.

Conheça mais sobre cada um deles a seguir, e veja qual pode ser seu próximo jogo esportivo favorito!

Madden NFL 21

Lançado em agosto do ano passado, Madden NFL 21 é um jogo de videogame esportivo para os amantes de Futebol Americano.

Ele dispõe de ligas e times oficiais, e jogadores reais, que dão ainda mais emoção e realismo a cada partida.

Também já é possível encontrar sua nova versão, Madden NFL 22, que apesar de ser muito interessante, difere em pouquíssimos aspectos de sua versão anterior.

Ademais, a empresa EA Sports é a única que possui licença para desenvolver jogos da NFL, e por isso, se você está buscando um jogo oficial, essa é a única opção disponível atualmente.

Madden NFL 21 está disponível para PC, PS4 e 5, Xbox One e Series e também para Google Stadia.

Dodgeball Academia

Para os amantes da boa e velha queimada, Dodgeball Academia é um prato cheio! Desenvolvido pela Pocket Trap, um estúdio brasileiro, além do conteúdo esportivo, o jogo oferece alguns aspectos de RPG em seu desenvolvimento.

Com a possibilidade de passar de níveis cada vez mais difíceis, os jogadores podem desfrutar de gráficos incríveis, com diversos personagens interessantes.

Dodgeball Academia está disponível para Nintendo Switch, PS4, Xbox One, além de rodar em PC.

Tour de France 21

Essa é uma opção para quem ama jogos de videogames esportivos relacionados a grandes campeonatos de bike.

Lançado em meados de 2021, Tour de France conta com todas as 21 etapas deste, que é o maior evento de ciclismo do planeta, e traz nomes famosos do esporte, além de uma incrível jogabilidade, e paisagens insanas.

Considerado um dos melhores jogos de videogames esportivos da atualidade, assim que foi lançado, o jogo já se tornou um fenômeno entre os usuários.

Para quem deseja um jogo que mescla esportes, aventura e simulação, Tour de France é uma excelente alternativa.

O jogo está disponível para diversas plataformas, como PC, Xbox One e PS4.

NBA 2K22

Steam

Essa é uma alternativa para quem gosta de jogos de videogames esportivos focados em simulação.

NBA 2K22 permite que o usuário utilize as técnicas do esporte para vencer seus oponentes, dando-lhes a chance de praticar cada uma delas. Além das técnicas mais básicas, o jogador pode evoluir, e ganhar conhecimento mais avançado a cada nova etapa.

Para dar mais realidade as partidas, todas as ligas da NBA e da WNBA estão disponíveis dentro do jogo.

Outro diferencial do NBA 2K22, é que ele roda em praticamente todas as plataformas, como PS4 e 5, Xbox One e Series, além de Nintendo Switch, Apple Arcade e PC.

NHL 22

Esse é mais um lançamento da série NHL, voltada para os jogadores que amam as emoções do hóquei no gelo.

A nova versão traz gráficos incríveis, cheios de realismo, além de ter aperfeiçoado os aspectos técnicos e a jogabilidade.

Todos os nomes de atletas e times são oficiais, o que permite que o jogador experimente a real emoção de se estar em uma competição de alto nível.

NHL 22 está disponível para Xbox One e Séries, além de PS4 e PS5.

E então, qual desses jogos de videogame esportivos você mais se identificou? Experimente todos eles, e se sinta como um atleta profissional a cada partida!

