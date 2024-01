Jogos Friv Grátis: saiba o que são, como surgiram e onde jogar

Apoie o 247

Se alguém estava no tédio e resolveu procurar por games online na web, provavelmente encontrará esses jogos. Nesta matéria, conheça com mais detalhes o que é e como jogar os Friv Games.

O que são os jogos Friv?

Os jogos da Friv são games que funcionam exclusivamente na internet. Não é preciso baixar qualquer instalador dos jogos, ou mesmo fazer um cadastro nem login. A única coisa que o jogador precisa fazer é acessar o site e escolher um dos jogos disponíveis.

Para ter acesso aos Jogos Friv Grátis, só é necessário conexão com a internet e um navegador. Isto independe do sistema operacional ou mesmo do tipo de aparelho. Seja no computador ou no celular, a pessoa busca pelo site no navegador e escolhe o game para jogar.

Na plataforma, é possível encontrar games mobiles muito conhecidos, mas que funcionam unicamente no navegador. Existem diferentes tipos de categorias de jogos Friv, que podem ser separados de diferentes formas. A exemplo, os jogos de meninas, de carros, de estratégias, etc.

Portanto, é uma forma de entretenimento digital no universo dos games. Todos são gratuitos e completamente on-line. A seleção de jogos é muito vasta, e cada vez mais os gráficos e jogabilidades são aprimoradas.

Quando o Friv começou?

A história do Friv é muito longa, ao possuir mais de uma década de existência. Desde 2004 oferece jogos gratuitos na internet, com uma seleção de games cada vez maior. No Brasil, outros sites passaram a tentar oferecer o mesmo tipo de entretenimento online.

Como o passar dos anos, a seleção de jogo foi crescendo e se desenvolvendo. Hoje, já é possível jogar games com gráficos relativamente avançados. Isto sem precisar baixar nenhum jogo, apenas acessando o site e emulando o game no navegador.

Para quem são os jogos Friv?

Os jogos Friv são feitos para passar o tempo. É ideal para quem precisa descontrair, mas não quer assumir nenhum compromisso. Inclusive, a maioria dos jogos Friv não armazenam o progresso do game, por isso, não há necessidade de login.

Como não é preciso baixar ou instalar nenhum aplicativo, ou mesmo fazer um cadastro, os Friv Game são populares. A gama de possibilidades dos games é extensa por existirem vários jogos diferentes disponíveis a escolha.

Os jogos Friv também são indicados para pessoas com aparelhos de pouca memória, já que os games funcionam no navegador. Apesar de oferecer alguma fonte de distração para os adultos, os maiores consumidores de jogos Friv são os mais pequenos.

Na vasta gama de possibilidades de jogos da plataforma, as crianças podem ir de jogo em jogo para se divertir. Como a plataforma pode ser acessada pelo celular, é possível jogar qualquer opção do catálogo de forma rápida e prática.

Quais os tipos de jogos Friv mais populares?

No site da Friv Games, existem mais de 300 categorias de jogos a escolha dos visitantes. Estas categorias são formuladas a partir do tema do jogo e agrupam diversas seleções. Algumas categorias se destacam, como as listadas abaixo.

● Jogos de 2;

● Jogos IO;

● Jogos de vestir;

● Jogos de Luta;

● Jogos de esportes;

● Jogos de Tiro.

Estas são apenas algumas poucas opções mais procuradas pelos visitantes. É possível acessar os jogos por cada categoria, ou ir vasculhando as opções aleatoriamente. Ao todo, são 28 páginas de jogos diferentes no site.

Compatibilidade dos jogos Friv

Os jogos Friv possuem compatibilidade com qualquer aparelho e sistema operacional que possa se conectar a internet. Ou seja, caso seja um computador, não importa se o sistema é Linux, Mac e Windows. Caso seja um visitante pelo celular, tanto o Android como o iOS são compatíveis.

Onde posso jogar os games Friv?

Existem diversos sites que oferecem jogos online. No entanto, é preciso se atentar a segurança das plataformas, antes de jogar. Por isso, entre os mais indicados, estão o Friv e o Poki, que é uma plataforma alternativa que também oferece jogos instântaneos para navegador.

