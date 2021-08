Jovem Aprendiz Americanas e Lojas Melissa: Veja como se inscrever

Conteúdo de Parceiros

O programa Jovem Aprendiz foi criado em 2.000 com o intuito de auxiliar jovens brasileiros na busca pelo primeiro emprego. Neste artigo você saberá como se inscrever para vagas de emprego Jovem Aprendiz na rede Americanas e nas Lojas Melissa.

Tal programa é todo embasado e sustentado pela Lei da Aprendizagem, sendo ela a responsável por garantir que médias e grandes empresas reservem determinada porcentagem das vagas para os Jovens Aprendizes.

Quem for contratado como tal, terá direito a uma série de benefícios estabelecidos a partir da assinatura da Carteira de Trabalho e poderá adquirir experiência profissional para conseguir emprego com mais facilidade em outros locais no futuro.

PUBLICIDADE

Mais alguns detalhes referentes a Lei da Aprendizagem

Conforme brevemente mencionado anteriormente, a Lei Nº 10.097/2000 da Aprendizagem determina legalmente que toda e qualquer empresa de grande ou médio porte deve destinar até 15% das vagas totais para os Jovens Aprendizes.

A função principal dessa Lei é estabelecer algumas regras básicas tanto para as empresas como para os contratados. De uma forma geral, o Aprendiz será aquele que estuda e trabalha, ainda recebendo uma devida capacitação profissional.

Todos os que ocuparem vagas de emprego Jovem Aprendiz deverão primeiramente assinar um contrato e a partir deste, poderá atuar dentro da empresa por um período máximo de dois anos, não sendo possível fazer trabalho noturno ou hora extra.

PUBLICIDADE

Quem pode participar do programa?

Para que seja possível concorrer a uma das vagas de emprego Jovem Aprendiz é necessário que os interessados tenham idade entre 14 e 24 anos. Além disso, aqueles que não concluíram o ensino médio devem estar devidamente matriculados em uma escola.

Vale lembrar ainda que é possível que algumas unidades tanto das Lojas Melissa como da Americanas aceitem apenas jovens que estudaram em escolas públicas, havendo exceção para aqueles que cursam escola particular como bolsista.

Sendo assim, jovens com renda baixa terão preferência no momento da seleção e todos estes requisitos são necessários para que o público alvo do programa seja alcançado, ou seja, pessoas que se encontram em vulnerabilidade social no Brasil.

PUBLICIDADE

Lojas Americanas: vagas de emprego Jovem Aprendiz

As Lojas Americanas S. A. trata- se de uma empresa brasileira que se enquadra no segmento do varejo. Atualmente a empresa conta com mais de 1.700 pontos de venda e com cerca de 18.700 colaboradores, de forma que se trata de uma grande empresa.

Ao conquistar uma das vagas de emprego Jovem Aprendiz na Americanas será possível contar com diversos benefícios como Décimo Terceiro Salário, férias remuneradas, FGTS, vale transporte, vale refeição, salário mensal, entre outros.

É importante deixar claro que só poderá participar quem não possui registros na Carteira de Trabalho e que terá disponibilidade para trabalhar entre 4 a 6 horas diárias. Além disso, todos deverão participar de um curso de capacitação profissional.

Para se inscrever, basta que você acesse o site oficial da Americanas e busque por vagas Jovem Aprendiz. Ao encontrar o local devido, encaminhe o seu currículo e caso seja selecionado, a Americanas entrará em contato diretamente com você.

Se você deseja saber mais detalhes sobre o Jovem Aprendiz Americanas e suas particularidades, clique aqui .

Lojas Melissa: vagas de emprego Jovem Aprendiz

A Melissa é uma grande empresa que atua há muitos anos no mercado e conta com centenas de colaboradores, sendo referência de moda e estilo. A mesma é amplamente conhecida por possuir programas focados na inclusão social e sustentabilidade.

Aqueles que conseguirem ocupar as vagas de emprego Jovem Aprendiz nesta empresa poderão contar com benefícios que incluem vale transporte, vale refeição, férias remuneradas, salário mensal, possibilidade de criar plano de carreira, entre outros.Assim como no caso do Jovem Aprendiz Americanas , os interessados não devem possuir registro na carteira de trabalho e será necessário participar de um curso de capacitação profissional em uma instituição parceira da empresa contratante.

Para participar do processo seletivo, basta acessar o site oficial das Lojas Melissa e então buscar por Trabalhe Conosco. Depois disso basta conceder informações sobre seu currículo e enviá-lo. Caso seja selecionado, a empresa entrará em contato.

Se deseja saber mais detalhes sobre o Jovem Aprendiz Melissa e como se inscrever nele, clique aqui .

Por que participar do Jovem Aprendiz?

O Programa Jovem Aprendiz é uma oportunidade única para que jovens brasileiros consigam alcançar o primeiro emprego. Com base neste a experiência será desenvolvida, o que tornará muito mais fácil a conquista de empregos futuros.

Além disso, os participantes terão a oportunidade de receber o seu primeiro salário e de desenvolver uma educação financeira, que é imprescindível para a vida adulta. Outro ponto positivo é que todos os benefícios são assegurados por uma lei concreta.

Dessa forma, é recomendado que todos os jovens com idade entre 14 e 24 que se encontram em situação de vulnerabilidade social pensem em concorrer por uma das vagas de emprego Jovem Aprendiz, pois esta é uma oportunidade única que trará apenas vantagens.Fonte: Classificados de Emprego