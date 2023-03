Lançamentos da Enjoy no Brasil; a SOFTSWISS alimenta o grupo de cassino

Apoie o 247

A Enjoy, um dos principais integrantes da indústria de cassinos da América Latina, está se expandindo para as apostas online no país. A Enjoy está chegando ao Brasil, mas não haverá cassinos e hotéis convencionais estabelecidos. Em vez disso, EnjoyWin.com, servirá como sua plataforma que atrairá novos e maiores clientes.

EnjoyWin é uma plataforma de jogos de cassino online que oferece uma grande variedade de opções, incluindo jogos de mesa clássicos, caça-níqueis e apostas desportivas. Enjoy declarou as alegações de que a plataforma foi criada para se divertir no Chile durante a pandemia de COVID-19. Com a pandemia e o encerramento de cassinos terrestres em vários países, a Enjoy percebeu que tinha chegado o momento de desenvolver os seus serviços iGaming. A empresa agora pretende oferecer aos jogadores jogos de cassino online e ofertas como um bônus de aposta .

Para ver como o público reagirá, a Enjoy lançou uma versão demo de seu cassino online no Chile. Como recebeu tantos elogios, a empresa decidiu eventualmente lançar a plataforma oficialmente.

A Enjoy anteriormente passou por uma reforma judicial que durou mais de dois anos para melhorar seus serviços antes de entrar no mercado de cassinos online no Brasil. Javier Martinez, ex-presidente da empresa, também deixou a empresa.

Para evitar a falência, as partes envolvidas na reforma acordaram em reduzir o montante devido, transformando pelo menos 70% da dívida da empresa em capital próprio. Com isso, a Enjoy está agora melhor do que nunca e pronta para assumir o mercado brasileiro.

Parceria da SOFTSWISIS com o Grupo Cleópatra

O Jackpot Aggregator, uma solução de retenção de jogadores pioneira no setor da SOFTSWISS, está em êxtase ao lançar uma promoção de bolada para o Cleopatra Group. Jogadores em seis cassinos de propriedade e administrados pela mesma empresa agora têm a chance de ganhar a bolada.

Existem seis cassinos online diferentes sob o guarda-chuva do Grupo Cleópatra. Esses cassinos online incluem Cleopatra Casino, Paradise Casino e BitcoinCasino. Desde que a empresa lançou seu primeiro cassino em 2017, tornou-se popular por seus jogos emocionantes e melhorias contínuas. Muitos bônus e atendimento ao cliente de primeira linha também são fornecidos pelo grupo.

A campanha de bolada é lançada juntamente com o SOFTSWISS Jackpot Aggregator. Com isso, o Cleopatra Group faz uso da solução progressiva para apresentar aos jogadores uma excelente experiência em jogos e aumentar as taxas de retenção de jogadores.

Todos os caça-níqueis, jogos ao vivo e jogos de mesa nos seis cassinos de Cleópatra serão incluídos nas campanhas de bolada. Existem três tipos de bolada progressiva separados, rotulados como Major, Grand e Mega. Cada um tem seu próprio conjunto de ganhos. Quem quiser participar nessas promoções de bolada precisa apenas de fazer uma aposta mínima de 0,50 EUR.

O Rollers Casino e o iKingdom Casino, ambos membros da mesma empresa de cassino, também fornecem uma promoção conjunta de bolada conhecida como Lucky Strike. Lucky Strike tem uma única premiação para jogadores de ambos os sites.

"Estamos muito felizes que um projeto tão grande esteja indo bem, já que a execução de uma campanha para todo o grupo de cassinos é uma perspectiva empolgante e assustadora", afirmou Aliaksei Douhin, gerente de produto da SOFTSWISS .

“Graças a uma parceria produtiva com o Cleopatra Group e aos esforços de nossos gerentes, conseguimos lançar a campanha de bolada em todas as seis marcas de uma só vez. Devido à confiança que depositaram nas nossas ofertas de produtos, os nossos parceiros têm os nossos mais profundos agradecimentos”, acrescentou.

Com essas parcerias, os apostadores frequentes em cassinos estão animados para ver o que está por vir. Muitos também estão ansiosos para jogar jogos novos e únicos, bem como reivindicar um bônus de aposta que os ajudará a impulsionar sua sessão de jogos online.

