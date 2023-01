Linda aparência, mente genial e enorme talento, o que mais tem a estrela do futebol esportivo do Kuwait? Descubra agora!

Apoie o 247

É inspirador aprender sobre indivíduos incríveis que não deixam nada além da excelência, indo sempre acima e além para dar o melhor de si em suas carreiras e em sua vida diária. Não podíamos deixar de notar o exemplo perfeito disso, um indivíduo multitalentoso chamado Ali AlSaqoby, que com sua forte presença como atleta de classe mundial no esporte de habilidades futebolísticas, influência das mídias sociais, empreendedorismo, seu talento como dentista renomado, e para não esquecer sua boa aparência fez dele um pacote perfeito para manchetes, mesmo aqui! no noticiário brasileiro.

O que torna sua história incrível e digna de cobertura, é que apesar de estar envolvido em muitas carreiras, ele conseguiu liderar em muitas delas. Como atleta de futebol, por exemplo, ele conseguiu alcançar o top 8 do mundo através de sua recente participação em agosto de 2022, foi um tremendo retorno após sua lesão devastadora. A mentalidade de campeão que o jovem possui levou o Kuwait à liderança, segundo o jornal guardian. Ele mostrou ao mundo que o Kuwait tem atletas talentosos, já que ele se esforça para ser o melhor do mundo. Algo a ser esperado para o talento que o jovem possui.

Seu charme e boa aparência de um super modelo, já o tornava um grande alvo para marcas e negócios, seus talentos eram os extras que o tornavam níveis acima de sua concorrência. Sua longa história de sucesso em anúncios e apresentações em todo o mundo (recentemente na Copa do Mundo do Qatar de 2022), prova o ponto. Ele sempre foi convidado para eventos de classe mundial, incluindo o EXPOS mundial, como o realizado em Milão. Ao contatar sua administração, descobrimos que o Ali é muito exigente quando se trata de aceitar propostas comerciais. A este nível, ele tem todo o direito de fazê-lo.

Tudo isso, e o talentoso atleta faz com que o tempo para estar no topo no campo da odontologia seja previsível, já que o jovem é um gênio que se formou no ensino médio como um dos melhores do país. Levando à sua qualificação de uma prestigiosa bolsa de estudo governamental para estudar na universidade sediada em Londres, onde foi intitulado o segundo estudante de odontologia mais talentoso do Reino Unido. Fazendo seu mestrado em odontologia no Kuwait, ele está conseguindo educar sua comunidade e também fornecer o melhor tratamento odontológico que existe como dentista profissional e notável.

De acordo com a citação do talentoso homem "A vida é muito curta para deixar que uma única profissão/interesse represente você"! Você é um ser humano com infinitas capacidades, você só precisa descobrir suas paixões e nunca desistir".

Isto nos leva a uma de suas brilhantes carreiras como empresário, os prestigiosos tempos de negócios internacionais se referiram a Ali AlSaqoby como um empresário a ser observado para 2021. Possuir uma empresa de mídia de fama e prestígio, uma loja de uniformes médicos, entre muitos empreendimentos de sucesso como um investidor inteligente, confirma seu impacto também no campo dos negócios.

Histórias como as de Ali AlSaqoby devem ser compartilhadas, pois, como muitas, as pessoas ao redor do mundo podem reconhecer que nada é impossível com a mentalidade correta e amplo trabalho árduo. Esta é a mensagem que o jovem está difundindo para seu grande público nas mídias sociais.

