Lipo HD - entenda tudo sobre esse procedimento

A lipo HD pode ser considerada uma evolução da lipoaspiração convencional. Sua principal diferença para os modelos mais convencionais de lipoaspiração está relacionado a finalidade e quantidade de tecido gorduroso que será aspirado.

Nesse artigo, vamos destrinchar o tema, compreendendo o que a lipo HD, para quem é indicada, como é feito o procedimento e os cuidados pós-operatórios que devemos levar em consideração para ter uma reabilitação gradual e saudável.

O que é lipo HD?

A lipoaspiração HD, ou lipo LAD como também é chamada, é direcionada para pacientes que não tem tanta gordura corporal em excesso, porém, não conseguem a definição muscular por meio de exercícios físicos.

O procedimento foi criado em 2012, na Colômbia, pelo cirurgião plástico Alfredo Hoyos, e consiste na aspiração de gordura em uma determinada região do corpo, mas de maneira mais precisa.

De modo geral, sua principal diferença para os modelos convencionais da lipoaspiração está diretamente relacionada a finalidade e quantidade de tecido gorduroso aspirado.

Isso porque, enquanto a lipo tradicional visa remover maiores volumes de gordura presentes em locais indesejados como pernas, braços, costas, glúteos e abdômen, a lipo HD realiza a sucção de gordura removendo os maiores volumes de gordura, mas também buscando ressaltar os contornos musculares através de uma tecnologia mais avançada.

Quem pode fazer lipo HD?

A lipoaspiração LAD é um procedimento específico de definição de musculatura, portanto, é destinado apenas para pessoas que estão dentro do seu peso ideal ou bem próximos disso.

Nesse sentido, pessoas acima do peso ou sedentárias não se beneficiam dessa técnica, especialmente por conta do excesso de gordura nas regiões do corpo, o que pode comprometer o resultado do procedimento.

Isso porque a lipo HD deve ser vista como um procedimento para aprimoramento das formas, e não exatamente como uma técnica de grande redução de medidas.

Como é a avaliação médica para a lipo HD?

Na avaliação médica para lipo HD, o profissional irá realizar exames de saúde para averiguar a forma física do paciente e entender o que ele pretende com o procedimento para que o resultado seja o máximo satisfatório.

De maneira geral, os exames requisitados passam por:

Hemograma completo;

Glicemia em jejum entre outros exames de sangue;

Exame de urina com urocultura;

Eletrocardiograma e risco cirúrgico.

Outras solicitações podem ser requeridas de acordo com cada caso concreto. O profissional também irá verificar os medicamentos utilizados pelo paciente, ajustando-os conforme a necessidade clínica.

Feito isso, é definido qual o melhor método e quais regiões do corpo ele será realizado. De maneira geral, a cirurgia pode ser feita em qualquer área do corpo com gordura localizada, tais como:

Abdômen;

Lombar;

Peitoral;

Flancos;

Costas;

Braços;

Coxas.

É importante ressaltar que os pacientes fumantes devem interromper o uso por, pelo menos, um mês antes da cirurgia, pois além de complicações durante o procedimento, pode resultar em maior tempo e dificuldade na recuperação e cicatrização.

Como é feita a cirurgia de lipoaspiração HD?

A lipo HD pode ser feita a partir do uso de anestesia local, peridural ou geral. O procedimento consiste na realização de pequenas incisões na região que será operada, por onde será inserida uma cânula especial para a aspiração da gordura.

Esse equipamento se utiliza de ondas ultrassônicas para quebrar o tecido adiposo, tornando o procedimento minimamente invasivo para o corpo humano. Com isso, além de garantir um resultado melhor, diminui os danos aos nervos e vasos sanguíneos.

A alta tecnologia empregada nesse procedimento também garante menor incidência de efeitos colaterais comuns a esse tipo de intervenção, como hematomas e dor. Outra vantagem é que a técnica permite um controle melhor sobre a área lipoaspirada, assegurando uma alta definição dos músculos aparentes na pele.

Quais os cuidados no pós-operatório de lipoaspiração HD?

Apesar da alta tecnologia empregada no procedimento e nas vantagens que a técnica oferece em comparação com outras intervenções, ainda trata-se de um procedimento cirúrgico, o que demanda alguns cuidados especiais.

A técnica consiste na sucção de tecidos das células adiposas, o que pode resultar em algumas complicações comuns, como edemas, inchaços, acúmulo de líquido abaixo da pele (seromas), e outros.

Para garantir a melhor recuperação, é fundamental adotar alguns cuidados:

1 - Repouso: de maneira geral, indica-se um repouso de, pelo menos, 14 dias após a realização do procedimento. Isso não significa a inatividade total, mas evitar a prática de qualquer atividade que exija esforço físico excedente.



2 - Dieta: a mudança na alimentação não passa por mudanças muito bruscas, mas recomenda-se evitar alimentos que possam comprometer o processo de cicatrização, como o uso exagerado de açúcares, gorduras, laticínios, frutos do mar e sódio, e incluir mais alimentos in natura, como legumes, verduras e frutas.



3 - Rotina saudável: manter bons hábitos também contribui para acelerar a recuperação. Por isso, é fundamental evitar o uso de substâncias tóxicas à saúde, como o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco em excesso. A boa rotina de sono também é importante nesse quesito.



4 - Atividade física: de maneira geral, os treinos já são liberados após 7 dias do procedimento, começando leve e gradualmente voltando ao ritmo mais intenso. Entretanto, cada caso é um caso, por isso a liberação deve ser acompanhada pelo médico, que irá realizar análises da evolução da recuperação, bem como a resposta do organismo à cirurgia.

Alguns pacientes também optam por outras medidas para garantir o melhor resultado, tais como:

Drenagem linfática : é uma técnica de massagem que permite que haja um melhor transporte de líquidos por meio das paredes dos vasos sanguíneos, eliminando as toxinas do corpo e reduzindo edemas, seromas e nódulos que eventualmente se formam durante o processo de cicatrização.

: é uma técnica de massagem que permite que haja um melhor transporte de líquidos por meio das paredes dos vasos sanguíneos, eliminando as toxinas do corpo e reduzindo edemas, seromas e nódulos que eventualmente se formam durante o processo de cicatrização. Cinta modeladora: o uso desse acessório melhora a estabilidade da região operada, assegurando uma circulação sanguínea apropriada, o que pode ajudar na recuperação e contribuir para apresentação de resultados mais expressivos.

Como vimos, na procura pelo corpo perfeito, a lipo HD é uma das mais modernas e avançadas cirurgias estéticas, oferecendo resultados expressivos e inovadores, especialmente na região abdominal.