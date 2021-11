LocalTrade, "o projeto de criptomoeda mais confiável de 2021": Uma visão geral e descrição completa da troca de criptomoeda

Apoie o 247

LocalTrade apareceu no mercado recentemente e, provavelmente, nenhum dos usuários ficou surpreso com o fato de o projeto ter ganhado popularidade rapidamente entre os traders. A corretora já ganhou reconhecimento na vastidão da Internet de língua inglesa e russa. A seguir, consideraremos os motivos desse sucesso. Esta empresa é considerada uma das mais confiáveis ​​do mundo, pois materializa todos os sonhos de traders experientes. A troca agrada os visitantes com ótimas ofertas, bônus e promoções. Na análise, leia sobre por que você precisa investir na tecnologia DeFi Lab e como ganhar dinheiro com a LocalTrade.

LocalTrade: uma breve visão geral da troca de criptomoeda

Em 2018, a LocalTrade foi adquirida por novos proprietários. Embora agora o registro continue sendo Londres, o escritório principal de P&D está localizado na Ucrânia. A posição de CEO de uma conhecida troca de criptomoedas foi recebida por Aaron Levi Yahalom.

Os comentários sobre LocalTrade desde 2018 confirmam a nova estratégia de desenvolvimento prometida pelo diretor. Os clientes receberam um novo site, termos de troca atualizados e muitas maneiras interessantes de investir. Além disso, agora a equipe consiste em um serviço de suporte profissional que responde a todas as solicitações quase instantaneamente.

Blockchain e o gerenciamento de finanças pessoais agora estão disponíveis para todos. Os novos projetos financeiros e de criptomoedas permitem que muitas pessoas ganhem e invistam com sabedoria. O principal é se cadastrar na troca e utilizar as tecnologias e desenvolvimentos de seus programadores.

Em suma, o kit de ferramentas oferece aos usuários uma variedade de depósitos e planos de preços lucrativos. Você encontrará comissões baixas, excelente serviço de suporte, sem verificação obrigatória (se você retirar até 1 btc por semana).

Também vale a pena mencionar separadamente a disponibilidade. Afinal, a negociação pode ser realizada a partir de qualquer dispositivo, independentemente de onde você esteja. O principal é ter um smartphone ou tablet e uma ligação à Internet mais ou menos estável. Dessa forma, você ficará por dentro de negócios importantes que o ajudarão a ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existe também um sistema de vídeos de treinamento e aulas que permitem que tanto os traders experientes quanto os iniciantes comecem a negociar neste negócio.

Site LocalTrade

Até o design do site mostra a confiabilidade do corretor. É adaptado para a conveniência dos usuários de quase todos os países do mundo. Há uma interface de usuário desenvolvida que permite encontrar rapidamente as informações de que precisa.

O cadastro no site é muito simples e intuitivo. O menu de entrada está no lugar mais proeminente. Aliás, o serviço de suporte funciona não só pelo site, mas também pelos canais do Twitter e do Telegram. Estas são, de facto, vantagens bastante significativas, que indicam a honestidade da empresa. Afinal, os golpistas têm medo de criar contas em redes sociais e mensageiros instantâneos, caso contrário, seriam revelados rapidamente. A LocalTrade trabalha com registro, de acordo com a lei e permite que até os traders novatos ganhem dinheiro.

No menu do site, em uma aba separada, há páginas com negócios, notícias, regras e tarifas. Aqui você também pode encontrar um chat com a equipe de suporte.

LocalTrade: processo de cadastro

Para se cadastrar, você deve clicar no menu no canto superior direito do site. Você verá um formulário especial que deverá preencher. No início, a plataforma não requer nenhum dado especial. Basta indicar seu e-mail, nome, sobrenome e número de telefone. Além disso, o software pergunta em que país você mora. No final, você cria sua senha exclusiva.

Ao clicar em "cadastrar-se", você abre automaticamente as regras de troca. Recomendamos que você os leia com atenção. Indicam os direitos e obrigações do trader e da troca. Além disso, é nesta documentação que você encontrará informações sobre saques de fundos, tarifas, possíveis penalidades e muito mais.

Após a confirmação do e-mail, o cadastro pode ser considerado concluído. Recomendamos que você se familiarize com a funcionalidade do site e suas subseções antes de licitar. Usando a guia "negociações", você pode selecionar um par de moedas e criar sua primeira negociação. Além disso, não se esqueça de ir periodicamente ao noticiário. Há informações sobre as últimas atualizações da plataforma, do software e do mercado da troca em geral. Você pode encontrar vídeos de treinamento na guia com as regras da troca. Nas tarifas, você pode ler novamente sobre os juros de entrada, saída e outros dados úteis.

Na página principal do site, flutuações nos pares de moedas, várias taxas de câmbio são indicadas. Existem várias formas de contato com o serviço de suporte do recurso. Estão espalhados por todo o site para que você possa encontrá-los com rapidez e facilidade.

Agora um pouco sobre as ofertas especiais para traders desenvolvidas pela DeFi Lab.

O que é DeFi Lab e como o software pode ajudá-lo a ganhar dinheiro?

A DeFi Lab pode ser considerada a melhor tecnologia do mundo para entrar no mercado financeiro descentralizado. Para começar a negociar, basta se cadastrar no site LocalTrade e conectar uma carteira de criptomoeda.

Que tipo de software é esse em geral? DeFi Lab é a mais nova plataforma de investimento no mercado financeiro.

De onde veio? LocalTrade é uma troca de criptomoedas bastante conhecida que é considerada universal. Há todo um ecossistema de vários produtos financeiros. Os seus novos proprietários decidiram remover a barreira entre o dinheiro em papel (eletrônico), que conhecemos, e as criptomoedas. Portanto, os usuários recebem programas lucrativos e seguros de troca e ganhos.

Os desenvolvedores construíram a LocalTrade com base em uma plataforma financeira centralizada (para trading) e descentralizada (para investimentos). Foi ela quem recebeu o nome de DeFi Lab.

Esta é uma nova etapa em trading. Afinal, é nele que a experiência CeFi e os recursos DeFi são combinados. Além disso, um investimento em uma área descentralizada compensa com excelente rentabilidade. O CEX, por sua vez, simplifica muito o próprio processo de investimento e o suporte técnico mais recente o protege. Os produtos DeFi Lab são:

Launchpad,

tokensales,

securities smart-funds,

yield farming protocol.

Todos funcionam por meio de um portal de pagamento.

Os desenvolvedores da plataforma acreditam que em alguns anos ela se tornará o primeiro software a fazer fortuna com US $ 10 e um cartão de fiat. E agora eles estão dando aos investidores acesso irrestrito aos produtos DeFi e CeFi com os maiores retornos.

DeFi lida principalmente com a direção descentralizada do mercado financeiro. As tecnologias introduzidas lembram um pouco o ecossistema financeiro tradicional. O software analisa o mercado e oferece aos usuários produtos e serviços digitais. Blockchain é usado para sua implementação.

DeFi dá a você a oportunidade de experimentar a si mesmo como um investidor em produtos financeiros rápidos e de baixo custo. Somente neste software você pode encontrar trocas descentralizadas, empréstimos peer-to-peer e stablecoins. A plataforma elimina completamente as complicações que surgem ao trabalhar com intermediários e ajuda a aumentar a flexibilidade dos investimentos, o que, por sua vez, leva a excelentes lucros.

LocalTrade e lançamento do Yield Farming Aggregator

O produto está sendo testado. O lançamento está previsto para o final de 2021. Esta oferta é de risco médio. O investimento APY é de aproximadamente 120% ao longo de um período de 6 meses com reembolsos recorrentes.

Qual é o ponto. Você pode lucrar emprestando seus ativos a vários produtos DeFi. A lista inclui:

participação na mineração de liquidez;

fornecimento de liquidez DEX por meio de pools especiais;

staking de ativos em projetos com PoS;

fornecimento de ativos como garantia ou empréstimo para projetos DeFi.

Se você já está usando os produtos DeFi Lab, notará como o Yield Farming Protocol difere deles. Na verdade, há apenas uma diferença: o lucro será distribuído constantemente até o momento em que o usuário fizer o investimento.

O esquema desse investimento é bastante simples. A página de descrição do anexo lista o protocolo Yield Farming com um endereço de contato. O investidor deve enviar BUSD para ele. Nesse local, os Tokens de Pool de Ganhos LCT (pLCT) são gerados para o equivalente a 1 BUSD = 1 pLCT. A moeda gerada é enviada ao usuário.

O número de tokens pLCT é a sua parte no Yield Farming Pool, em cujo valor é possível a compensação.

Em seguida, Yield Farming troca BUSD pela moeda de Yield Farming (YF) necessária para projetos DeFi. Sua participação no investimento é calculada com base na quantidade de YF usada.

Digamos que você decidiu investir neste projeto. De qualquer forma, você está interessado em saber como o dinheiro investido é distribuído e retirado. Para retirada, você precisará enviar o pLCT para a Agricultura Produtiva. O contrato inteligente revisa sua ação e emite a moeda YF equivalente, trocando-a por BUSD por meio da rede BEP-20. Primeiro, os fundos cobrem seu investimento inicial e, em seguida, o dinheiro ganho é retirado menos 20%.

NeoBroker Smart Fund

Este projeto, como o anterior, deve figurar na troca LocalTrade no final de 2021 após o término dos testes. Possui baixo nível de risco. Com ele, você pode investir em empresas que estão em fase pré-ipio. Você compra títulos por tokens e recebe um lucro deles, calculado a uma taxa de investimento de aproximadamente 50%. Você pode investir por um ou dois anos.

Os desenvolvedores da DeFi Lab criaram um contrato inteligente automatizado. Está associado ao fundo de investimento SEC (detentor das ações reais das empresas). Seu trabalho é baseado na transação de compra e na emissão de fichas que substituem o dinheiro real. A moeda é recalculada em uma proporção equivalente para que os tokens sejam lastreados pelas ações subjacentes. A julgar por esse sistema, os títulos tokenizados podem ser chamados de stablecoins. Eles são lastreados por ações do mercado, não fiduciárias. De acordo com as últimas análises, nos próximos dois anos, eles vão crescer bastante bem de preço no mercado mundial.

Você se torna um investidor na empresa selecionada, e os dados sobre a compra de ações são armazenados em um registro especial de blockchain. Se a política da empresa escolhida prevê o pagamento de dividendos, você pode reivindicá-los com segurança em sua conta.

A transferência de fundos ocorre por meio de duas opções. Você pode investir por meio de LocalTrade ou diretamente por meio de uma carteira de criptomoeda. A moeda é BUSD e o usuário escolhe a empresa por conta própria.

O pagamento dos lucros começa depois que um certo limite de dinheiro acumulado é coletado. As ações são compradas na forma de títulos tokenizados e o lucro é pago novamente na carteira de criptomoeda.

O controle sobre os tokens é inteiramente sua. Você pode transferir a propriedade para outro usuário, vendê-los ou alterá-los a seu critério. As ações tokenizadas são canceladas em um ou dois anos. Após a abertura do capital da empresa, os títulos são vendidos em no máximo 90 dias. Você pode visualizar a data exata por meio de indicadores desenvolvidos pela DeFi Lab.

O valor dos títulos está atrelado ao dólar, que, por sua vez, determina o tamanho da criptomoeda. Após serem vendidos pela rede ERC-20, os tokens são trocados por BUSD.

Os pagamentos são distribuídos de acordo com o número de sLCTs entre os acionistas. Primeiro, o valor do depósito inicial de todos os contribuintes é coberto. Em seguida, 20% é deduzido do lucro, que é realizado pela DeFi Lab. Você fica com os 80% restantes.

Em vez de retirada: comentários sobre LocalTrade

Descrevemos apenas dois programas oferecidos pela DeFi Lab e Local Trade. Mas mesmo deles fica claro que essa troca é considerada uma das mais seguras do mundo, já que o serviço opera por meio da infraestrutura de pagamentos de CEX com produtos DeFi & CeFi.

Os desenvolvedores da empresa permitem que você ganhe dinheiro não apenas com a troca de pares de moedas, mas também com ações de empresas públicas internacionais e muito mais. Cada serviço oferecido pela troca passa por testes rigorosos para que você invista em softwares comprovados e lucrativos. Os usuários podem negociar à vista tanto por meio da interface do site quanto por meio da API. As transações de margem podem ser realizadas usando alavancagem a juros quase mínimos.

A julgar pelos comentários sobre LocalTrade, as ordens são executadas muito rapidamente. E a nova liderança da empresa está provando que pode oferecer os mais altos níveis de produtividade e eficiência.