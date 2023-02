LoL: Veja um guia com técnicas populares de jogo de Summoner's Rift aqui

Apoie o 247

A comunidade do videogame League of Legends ficou extremamente animada com a estreia de Arcane na Netflix e na Tencent Video. Os jogadores agora podem assistir a alguns de seus campeões favoritos em ação, e a tradição de muitos dos personagens mais conhecidos de Piltover e Zaun está sendo explorada.

No entanto, todos se beneficiaram de tudo o que o Arcane tem a oferecer, não apenas os jogadores de LoL. Mesmo pessoas que nunca jogaram o jogo antes estão sintonizando, e algumas estão baixando League of Legends pela primeira vez para experimentá-lo. Este guia para iniciantes de League of Legends que contém estratégias famosas é para você, se você se enquadra em uma dessas categorias ou acabou de desenvolver interesse no jogo.

O videogame League of Legends é bastante complexo, mas também muito gratificante. Equipes de cinco jogadores se enfrentam neste Massive Online Battle Arena, ou MOBA, jogo em Summoner's Rift, o exuberante campo de batalha que você pode acompanhar e ainda fazer suas apostas league of legends . Cada jogador seleciona um "campeão" de uma lista de mais de 150 personagens antes de iniciar o jogo. Cada campeão carrega quatro habilidades distintas que são totalmente exclusivas para eles.

Assim que o jogo começa, é responsabilidade de sua equipe derrubar as torres inimigas que guardam seu Nexus, que é o objetivo crucial necessário para vencer. Sua equipe ganhará ouro e experiência para ajudá-lo a ficar mais forte à medida que o jogo avança, eliminando campeões e lacaios inimigos enquanto garante objetivos neutros com seus ataques e habilidades padrão.

Embora o tutorial de League of Legends faça um trabalho fantástico ao explicar muitos dos outros aspectos fundamentais de sua jogabilidade, fornecemos alguns conselhos gerais neste guia para iniciantes de League of Legends que devem ajudá-lo a se acostumar com o jogo, garantir suas primeiras vitórias , e, o mais importante, divirta-se no Rift.

Guia do iniciante Summoner's Rift em League of Legends

Experimente cada função para ver qual você gosta mais

Você notará que há três pistas - superior, intermediária e inferior - além de uma vasta selva que preenche a área entre elas quando você abre o Summoner's Rift pela primeira vez. Dependendo do modo de jogo em que estão jogando, os jogadores escolherão seu campeão individualmente ou o jogo o escolherá por eles.

As cinco posições no LoL estão dispersas entre os três lanes e a selva. A melhor abordagem para escolher onde você deseja se estabelecer permanentemente é verificar cada posição e ter uma noção de como elas afetam o jogo, porque cada uma oferece uma maneira totalmente nova de experimentá-lo.

Se você gosta de partidas 1v1 tradicionais, provavelmente se tornará um toplaner ou midlaner. Midlaners são muito mais propensos a vagar e tentar pegar kills em outro lugar no mapa quando não estão ocupados lançando habilidades em seu oponente, enquanto toplaners são mais propensos a permanecer em sua própria pequena bolha durante a fase de laning (o tempo entre o jogo começando e a primeira torre sendo destruída).

A selva é o lugar para você, se você gosta de uma boa experiência PvE, onde pode enganar seu oponente e causar impacto em cada centímetro quadrado do mapa. Você tem a capacidade de criar bolas de neve no início do jogo para você e sua equipe para a vitória, dominando rotas de caminho eficazes em sua própria selva (existem muitos recursos excelentes no YouTube para isso).

Você pode escolher entre duas funções na pista inferior, enquanto isso. Botlaners são tipicamente canhões de vidro, também conhecidos como Portadores de Dano de Ataque ou "ADCs". Os campeões nessa função eventualmente aprendem a controlar totalmente uma luta de equipe por meio de uma produção de dano esmagadora, mas sob o risco de se tornarem excessivamente fracos. Eles fazem isso cultivando lacaios e atingindo grandes picos de energia.

Toda equipe precisa de um suporte forte quando seu transporte é feito de papel. Enquanto alguns campeões de suporte prosperam em envolver o oponente durante uma luta para criar aberturas para os causadores de danos executarem seu trabalho, outros se destacam em capacitar outros membros da equipe ou mantê-los vivos. É uma função extremamente flexível que permite que você tenha um impacto no jogo sem ter que se concentrar em cultivar lacaios.

Para seu trabalho principal, aprenda sobre alguns campeões diferentes

Summoner's Rift tem três modos de jogo principais: Normal Blind, Normal Draft e LoL classificado, o último dos quais você pode acessar se atingir o nível 30 e possuir 20 ou mais campeões. Você provavelmente testará uma ampla gama de campeões uma ou duas vezes quando começar a fazer fila para os jogos, ou apenas ficará com o primeiro campeão que chamar sua atenção.

Existe a possibilidade de seu campeão favorito ser banido porque o draft normal e as classificadas em League of Legends usam um formato de draft e cada equipe recebe cinco banimentos cada. Isso é especialmente verdadeiro se o campeão for um dos maiores do jogo. Pode ser frustrante estar na sua lane se seus rivais estão sempre escolhendo campeões que se opõem aos seus.

Como resultado, vale a pena criar um pool de campeões limitado, mas dedicado, com ênfase em estar extremamente familiarizado com dois ou três campeões em sua posição favorita. Se a fase de escolha não for planejada, você sempre terá um plano de backup e poderá jogar uma partida perdida com competência, mesmo se for contra-atacado.

Estude o idioma

Embora League of Legends tenha um sistema de ping relativamente bom que torna mais fácil comunicar as ações que você deseja executar ou deseja que sua equipe acompanhe, é provável que você ainda ouça uma variedade de jargões relacionados ao jogo no chat (a menos que você silenciei todos, é claro).

Por exemplo, se o midlaner adversário sair do mapa em busca de mortes, seu próprio midlaner pode usar o ping ausente e digitar rapidamente "SS" (que significa "desaparecido") no bate-papo para que você saiba quem deve observar.

Conclusão

Com esses princípios básicos em mente, vá jogar alguns jogos Co-op vs AI e experimente essas funções e descubra o que você mais gosta de fazer. Lembre-se, a maioria das pessoas no seu nível está apenas começando e não se espera que ninguém seja perfeito e leva tempo para se acostumar com o jogo, mas se as pessoas não estiverem sendo amigáveis, você sempre pode silenciá-las. Desejo a todos boa sorte e nos vemos no The Rift.

