Mantenha sua família segura usando rastreamento

A rapidez das ações criminosas exige que estejamos sempre a postos para evitar qualquer problema. E muitas vezes podemos usar a tecnologia a nosso favor, para garantir o nosso bem estar e de nossos familiares.

Uma das formas mais populares e eficientes de se proteger é recorrendo a rastreadores. É possível adicionar um dispositivo em seu veículo ou utilizar programas que captam o sinal de celulares. A tecnologia funciona por meio de GPS, indicando, em tempo real, a posição do veículo ou aparelho rastreado. Com a informação instantânea, qualquer movimentação que esteja fora dos padrões normais, como mudança de rotas, será notificada imediatamente. E todas as informações captadas pelo rastreio podem ser acessadas facilmente de computadores, tablets e smartphones, permitindo que você esteja sempre ciente dos hábitos de seus familiares.

O recurso é muito simples de ser usado e, uma vez cadastrado o número de telefone ou o veículo a ser rastreado, pode-se definir notificações e alertas. Um exemplo são os avisos sobre mudança de rota, caso seu filho saia da escola e ao invés de ir para casa, mude de direção. Há notificações sobre exceder o limite de velocidade da via, além de poder alertar seu familiar sobre ruas interditadas ou enviar outro aviso importante. Existem sistema de rastreamento que não exigem a instalação de nenhum programa ou aplicativo em seus dispositivos, como é o caso do Trackit. Na página virtual da empresa você realiza o seu cadastro, bem como o do telefone a ser rastreado. E será por meio desta plataforma que você irá acessar as informações sobre o familiar monitorado, sem precisar incluir nenhum software em seu computador ou smartphone.

É importante entender qual o benefício de se rastrear entes queridos. Ao colocar um dispositivo de rastreamento GPS em seu carro, você inibe a ação de ladrões. Isto acontece porque ao perceberem que aquele veículo possui o sistema de segurança, os criminosos muitas vezes desistem da ação. Ainda que eles insistam em subtrair seu bem, o monitoramento em tempo real indicará a rota de fuga dos ladrões, facilitando a recuperação do carro. Quando pensamos nas seguradoras, muitas delas oferecem descontos aos usuários que utilizam dispositivos rastreadores em seus veículos.

O mecanismo de monitoramento é muito útil para evitar casos de sequestros, ou ainda, para localizar a vítima o quanto antes. Caso você tenha configurado as rotas comuns a serem utilizadas na rotina de um familiar, a central será avisada imediatamente se a pessoa sair da área definida. A rápida percepção de uma situação de perigo é crucial para garantir a sua segurança e de seus familiares.

Como as ações criminosas têm se tornado cada vez mais rápidas, estar atento e informado sobre o paradeiro de cada integrante de sua família é um diferencial para evitar ser mais uma vítima. Usando tecnologias acessíveis, que permitem captar informações em tempo real, você manterá seus entes queridos mais próximos e seguros, podendo se sentir mais tranquilo quanto ao bem estar de cada um deles.

