Marketing de Afiliados: saiba como funciona essa tendência do mercado!

Que a pandemia causada pelo novo coronavírus deixou muita gente trabalhando em casa buscando novas alternativas para ganhar dinheiro, não é novidade pra ninguém. E foi nesse cenário que ganhou força o chamado Marketing de Afiliados, uma espécie de acordo comercial no qual alguém fica responsável por divulgar um produto de uma marca e em troca recebe comissões sob suas vendas.

Nesse artigo, veremos como o marketing de afiliados vem apresentando seu crescimento e qual o objetivo desse formato de publicidade.

A origem do Marketing de Afiliados e seu desenvolvimento na atualidade

Em 1989, William J. Tobin concebeu, programou e patenteou o Marketing de Afiliados como o conhecemos, iniciando para sua empresa o primeiro programa de afiliados para sua empresa, PC Flores e Presentes.

Já no início dos anos 90, o Marketing Digital de Afiliados se consagrou com uma das gigantes do mercado digital, a Amazon. O modelo era basicamente o mesmo dos dias de hoje. O interessado em se tornar um afiliado preenchia um cadastro e a partir disso divulgava produtos da loja em seus canais digitais. Em troca, recebia comissões de venda.

Nos dias de hoje, o Marketing de Afiliados continua numa crescente popularidade entre os principais anunciantes. Tanto é assim, que o interesse em “marketing de afiliados” aumentou 30% num ano.

Recentemente, Jason Stone, mais conhecido pelos seus 2,5 milhões de seguidores no Instagram como Millionaire Mentor, declarou vendas de 7 milhões de dólares entre junho de 2016 e junho de 2017 com a sua atividade de marketing de afiliados. Assim como Stone, muitos influencers começaram a prestar seus serviços publicitários às empresas interessadas para, através das estratégias publicitárias das marcas, aumentar as vendas. Tanto é assim, que de acordo com o Google Trends, o interesse de pesquisa pelo termo “marketing de afiliados” aumentou 30% de setembro de 2016 a setembro de 2017.

O que esperar o mercado de Marketing de Afiliados

Já é possível – através de algumas plataformas – o pagamento em dólar, euro e até o peso mexicano, fazendo crer que podemos esperar integração, desenvolvimento e parcerias para o mercado de Marketing de Afiliados. Dessa maneira, é fácil concluir que esse segmento proporcionará liberdade de vida e renda para muitas pessoas ainda, especialmente porque não requer investimento nenhum no início e permite o trabalho a partir de qualquer lugar.

De igual forma, os produtores também podem se beneficiar desse modelo, já que eles vem atendendo às expectativas de receita.

O modelo já é muito usado por várias empresas do mundo todo e para acertar na hora de ingressar nesse mercado, o ideal é pesquisar sobre os programas de afiliados que mais tem a ver com o nicho em que você está inserido.

Por fim, é importante que se diga, existem dois modelos de afiliação hoje: aberta e fechada. Enquanto a primeira é aberta é quando você permite que qualquer pessoa se afilie a seu produto, na segunda depende de moderação do empreendedor, não sendo possível decidir. Nesse último formato, você pode permitir ou não que outras pessoas divulguem seu produto.

