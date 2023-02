Marketing de conteúdo: 5 dicas que podem ser úteis

Apoie o 247

Hoje, Marketing de Conteúdo e SEO estão intimamente relacionados às atividades de Marketing Digital.

Se você publica regularmente conteúdo de qualidade, aumenta sua visibilidade na Internet e, naturalmente, gera novos clientes.

De fato, a cada segundo, milhares de conteúdos são publicados na Internet.

Portanto, postar seu próprio conteúdo regularmente é uma maneira de permanecer no jogo.

Não veja o marketing de conteúdo como um desafio, mas como uma oportunidade!

O marketing de conteúdo oferece a vantagem decisiva de poder dialogar com o cliente em um estágio inicial e, assim, influenciar indiretamente seu comportamento de compra. Diferente da publicidade paga.

Mas o que exatamente as empresas ganham com uma estratégia de marketing de conteúdo? Descubra agora!

Marketing de conteúdo: o que é?

No coração do novo conceito de marketing digital está uma abordagem que distorce o antigo conceito de marketing, ou seja, o marketing de conteúdo.

O marketing de conteúdo é uma abordagem estratégica de marketing focada na criação e distribuição de conteúdo valioso, criado com o objetivo de atrair e reter um público definido e, para impulsionar a ação estratégica de negócios.

Começou como uma alternativa à era do anúncio. Algo que permitiu dar um descanso aos consumidores que vinham de um caminho de saturação devido à recepção excessiva de anúncios, revistas, cartazes promocionais, comerciais de televisão e anúncios.

Para que serve o marketing de conteúdo?

De acordo com um estudo, quase todos os profissionais de marketing hoje usam marketing de conteúdo: 91% dos profissionais de marketing B2B e 86% do B2C.

Ao oferecer valor e significado às pessoas e a todo um ecossistema para obter informações, orientação e conexão humana, o marketing de conteúdo formou uma ponte que os consumidores querem cruzar para se conectar com as marcas que amam.

É importante, não só porque trabalha para construir confiança, gerar leads e trabalhar com vista ao foco no cliente, mas porque agora é altamente exigido pelo público e pelos clientes.

Hoje em dia, qual marca ou empresa não investe em uma página vibrante no Instagram, vídeos e algumas campanhas de marketing de influenciadores? Nenhuma!

As marcas que negligenciam a importância do marketing de conteúdo hoje se verão tendo que recuperar o atraso no futuro para ainda serem competitivas no mercado.

Dicas úteis para o seu Marketing de conteúdo

As vantagens do marketing de conteúdo são variadas mas aqui estão as principais:

1. Ofereça conteúdo útil ao seu público e crie reconhecimento de marca

Agora, quase todas as pessoas que procuram informações recorrem à internet. Se com o seu conteúdo você é capaz de oferecer respostas aos usuários da web, você já deu um enorme passo à frente: você criou um primeiro contato com eles.

Coloque seus clientes em potencial no centro da sua estratégia: prepare conteúdo que possa ser interessante e eles se lembrarão de você com interesse e gratidão.

Neste momento, eles podem decidir voltar a visitar seu site, assinar a newsletter, começar a segui-lo nas redes sociais ou entrar em contato com você.

Neste ponto, é hora de passar para a próxima etapa.

Corporate ManageRament Strategy Solution Branding Concept (Photo: rawpixel.com) Rawpixel Ltd.

2. Construa confiança e leve os clientes à conversão

Ao criar conteúdo significativo e autoritário, você poderá conquistar a confiança de seus potenciais clientes, o que não é pouca coisa: é o primeiro passo para poder vender.

Durante a jornada de compra, desde a consideração até a conversão final, seu público pode recorrer à internet em vários momentos. Tente interceptar as necessidades de seus clientes em cada uma dessas fases com conteúdo apropriado.

Identifique conversões intermediárias, como assinatura de boletins informativos, consultas ou conversões mais avançadas, como solicitar uma cotação ou comprar diretamente on-line, e crie conteúdo estrategicamente estruturado para atingir cada uma dessas metas.

Muito importante: todo conteúdo deve responder a um objetivo de marketing e deve conter um CTA (Call To Action) adequado ao propósito.

3. Fidelize o cliente

Levar à compra é o primeiro objetivo que o marketing de conteúdo pode ajudá-lo a alcançar.

Mas não pare por aí: depois de conseguir novos clientes, continue a oferecer conteúdo valioso, talvez dedicado especificamente à fidelização.

É uma ótima estratégia para trazê-los de volta, para que você possa alcançar os próximos passos, ou seja, lealdade e defesa da marca.

4. SEO, otimização de mecanismos de pesquisa

Se você publicar conteúdo SEO valioso e bem otimizado em seu site, há uma boa chance de que ele esteja entre os primeiros resultados nos mecanismos de pesquisa e, neste ponto, os usuários o encontrarão.

Se você fizer um bom trabalho, quando os usuários pesquisarem na internet, eles acessarão seu site em vez de seus concorrentes.

Isso lhe dá uma enorme vantagem competitiva: você pode aproveitá-la para criar interações com clientes em potencial e liderá-los através da jornada de conversão e compra.

Um conselho? Faça um bom trabalho de pesquisa preliminar para entender quais são as palavras-chave realmente interessantes para o seu negócio, aquelas relevantes para o seu público e seus objetivos de marketing e comece a criar conteúdo direcionado.

5. Aumento do tráfego do site

Como resultado, uma boa estratégia de marketing de conteúdo leva a um aumento nas visitas ao seu site.

O tráfego pode vir de pesquisas em mecanismos de pesquisa graças ao SEO ou de outras fontes, como boletins informativos e mídias sociais. Você pode usar diferentes canais para distribuir seu conteúdo, inserindo links para o seu site.

Uma boa estratégia de marketing digital envolve a integração entre as diferentes ferramentas: SEO, e-mail marketing, mídias sociais e conteúdo.

Eles devem ser usados juntos para alcançar seus objetivos de forma mais eficaz.

E lembre-se do que vimos antes: use esse tráfego para gerar conversões!

Por que fazer marketing de conteúdo?

Em resumo, o marketing de conteúdo tem muitas vantagens: permite que você crie fortes laços com seus clientes, aprimora seu site melhorando sua classificação, ou seja, os fatores de classificação nos mecanismos de pesquisa e a visibilidade na rede.

Como resultado, o tráfego aumenta, que é o número de pessoas que visitam seu site.

Você pode aproveitar todos esses benefícios de marketing de conteúdo para obter conversões intermediárias (inscrições em boletins informativos, solicitações de contato) ou conversões avançadas (solicitações de cotações ou compra direta).

E, claro, você pode usar o marketing de conteúdo para fazer a geração de leads, talvez criando páginas de destino dedicadas otimizadas a partir de uma perspectiva de Backlinks SEO.

Conclusão

Com o marketing de conteúdo, você alcança um resultado muito melhor em comparação com a publicidade clássica!

O marketing de conteúdo não apenas ajuda você a encontrar ou ser encontrado por novos clientes, mas também a vinculá-los à empresa.

O conteúdo também pode ser perfeitamente adaptado à fase de tomada de decisão do consumidor.

Dessa forma, ele sempre encontra exatamente as informações de que precisa e, idealmente, se torna não apenas um novo cliente, mas também um valioso embaixador da marca, recomendando seu site para familiares e amigos.

Tudo através de conteúdo relevante.

