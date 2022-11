Melhore a jornada do cliente com uma verificação de identidade ágil e segura

Apoie o 247

A cada dia cresce mais a necessidade de processos à prova de fraudes, e com isso aumentam as apostas em serviços de verificação de identidade. Desse modo, as empresas se protegem de crimes financeiros e embarcam numa experiência única, sem ter que lidar com sistemas burocráticos.

Por isso, neste texto você irá entender como funciona o serviço de verificação de identidade, e irá descobrir diferentes métodos e como eles funcionam.

Qual a importância de verificar a identidade?

É muito comum que, durante a abertura de uma conta bancária ou solicitação de serviços financeiros, seja solicitado a confirmação da identidade do usuário. Isso acontece para que a instituição possa se assegurar da veracidade dos dados pessoais coletados na etapa de inscrição.

Dessa maneira, a empresa se protege de possíveis fraudes em novas contas e pode monitorar o risco do cliente, já que o sistema de verificação de identidade normalmente integra a estratégia de KYC (“Know Your Customer”) da instituição.

Além disso, é uma forma de melhorar o processo de abertura de conta e evitar o abandono durante essa fase, algo que acontece quando os usuários encontram dificuldades ao ter que confirmar sua identidade.

A verificação digital e como funciona

Com o avanço da pandemia de Covid-19 e o aumento das atividades remotas, cresceu também a quantidade de aberturas de conta e solicitações de serviços financeiros à distância. E isso refletiu no número de casos de violação de dados e fraudes bancárias.

Por isso, o setor financeiro e bancário viu a necessidade de adotar medidas para evitar crimes de falsidade ideológica. E isso fez com que os serviços de verificação de identidade evoluíssem e se adaptassem ao digital.

5 métodos de validação de identidade

A verificação digital funciona por comparação, analisando algo da pessoa com um conjunto de dados verificados (RG, CNH, passaporte, etc.). Atualmente existem várias maneiras de validar os dados fornecidos.

Biométrico: utiliza das informações salvas nas configurações de bloqueio e privacidade do smartphone para garantir a veracidade da identidade do usuário. Detecção de vivacidade: a partir da fotografia consegue analisar e detectar se há tentativas de fraudar um documento oficial com máscaras faciais ou foto da foto. Senha de uso único: um código é enviado por SMS ou e-mail para o solicitante utilizar durante o processo de verificação. Trusted Identity Network: muito utilizado por órgãos governamentais, confirma as credenciais fornecidas com outras instituições para eliminar a possibilidade de fraude. Base de dados: acessa os dados de redes sociais, informações offline e outras fontes para certificar a identidade do usuário.

Legislação e regimento

Assim como qualquer outro serviço oferecido por meio digital, a verificação de identidade também se comporta sobre leis e regulamentos. Os países de todo o mundo têm normas para o seu uso.

A União Europeia (UE), por exemplo, tem leis que são aplicadas sobre o serviço de validação para combater o financiamento ao terrorismo e garantir a validade das assinaturas digitais. Enquanto isso, os Estados Unidos têm o Customer Identification Program (CIP), que faz parte das exigências da Lei do Segredo Bancário.

Os benefícios deste serviço

Os sistemas inadequados de verificação de identidade colocam uma empresa em grandes riscos de sofrer com fraudes. Garantir um serviço eficiente traz resultados como:

- redução dos crimes financeiros;

- autenticação rápida e segura;

- melhoria na jornada do cliente;

- facilidade de implantação;

- soluções analíticas baseadas em risco;

O primeiro passo para aproveitar essas vantagens é ter um fornecedor com autoridade neste serviço. Além disso, a empresa fica em acordo com a Lei de Compliance e anda em direção ao futuro dos serviços de verificação de identidade.

Automatize o processo de verificação de identidade e priorize a experiência do usuário, reduzindo de vez o risco de fraude de modo transparente, seguro e rápido.

