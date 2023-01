Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Quer iniciar seu relacionamento com um banco? Então, a melhor alternativa é um cartão de crédito sem anuidade.

Com ele, você não terá de se comprometer com pagamento de tarifa, e ainda pode ter alguns serviços para te ajudar.

Já os cartões de crédito com anuidade, podem lhe dar certos retornos, como milhas, cashback ou até mesmo passagens aéreas, por exemplo

No geral, os melhores cartões têm valores a partir de R$1000 reais por ano, com uma anuidade e vão a valores de até R$3000 mil reais!

Mas, se você está iniciando no sistema financeiro e seu score ainda é baixo, a melhor opção é começar com cartões de crédito sem anuidade.

Porém, existem inúmeros nos dias de hoje disponíveis, por isso, atente-se para os que oferecem as melhores vantagens.

Selecionamos os melhores cartões de crédito 2023 para você conferir:

1 - Cartão de Crédito do Nubank

O cartão de crédito do Nubank é um dos cartões de crédito sem anuidade mais procurados hoje em dia, e não é para menos.

Afinal de contas, recentemente, passou a oferecer um programa chamado Nubank Rewards para aqueles que querem pagar mensalmente ou anualmente para ter benefícios.

Ele é sem anuidade, e é o pioneiro e mais conhecido cartão nessa modalidade atualmente em relação à isenção de anuidade.

Além disso, o seu aplicativo é muito funcional e minimalista. É o cartão com o maior número de fãs declarados.

2 - Cartões de Crédito do Banco Inter

Atualmente, há 3 tipos de modalidades disponíveis nos cartões de crédito do Banco Inter, que são as categorias Gold, Platinum e Black.

Cada um deles lhe oferece isenção em anuidade, mas, te oferece como retorno CashBack.

Gold - 0,25%;

Platinum - 0,50%;

Black - 1,00%.

Quando se abre uma conta digital nesse banco, recebe-se o primeiro cartão que é o da modalidade Gold.

Mas, se você investir mais do que R$50 mil, é migrado para a categoria Platinum ou se suas faturas forem maiores do que R$5 mil por 7 meses.

Já o Black, além do CashBack, também oferece acesso a salas vip Loungekey.

Mas, para conseguir esse cartão, precisa-se investir R$250 mil ou ter faturas com gastos de R$7 mil por 7 meses.

Fora isso, mencionamos a existência de uma categoria superior chamada Win.

Nessa categoria de cartão para grandes investidores, tem-se 1,25% de cashback e todos os benefícios do Black, além de um gerente de contas específico para você.

3 - Cartão de Crédito do Will Bank

Esse banco digital é novo, e sua postura é de ser um concorrente direto ao Nubank. É livre de taxas e tem um aplicativo simples e intuitivo.

Seus serviços são gratuitos e tem a maioria das funcionalidades básicas de todos os bancos, e seu cartão também é sem anuidade.

4 - Cartão de Crédito da XP

A XP está oferecendo um cartão na modalidade Visa Infinite para os seus clientes.

Mas, para isso, ele é sem anuidade e você terá de ter no mínimo R$5 mil investidos. Ele te dará um cashback de 1% nas compras e acesso a salas Vip Dragon Pass.

5 - Cartão de Crédito do C6 Bank

O C6 Bank é um dos principais bancos digitais da atualidade. Ao abrir conta, ele oferece um cartão de crédito sem anuidade na bandeira Mastercard Internacional.

No entanto, a depender das suas movimentações, ele pode oferecer o Platinum, e em ambas tem a opção de personalizar o nome no cartão.

Seu programa de pontos acumula 0,05 pontos por real gasto no crédito, e 0,03 pontos por real gasto no débito.

Existe um plano mensal de pagamento, onde você poderá acumular mais pontos, além de acumular mais pontos trazendo seu salário.

Há também o Cartão C6 Carbon Mastercard Black, onde ele oferece 2,5 pontos por dólar gasto, além de 4 acessos por ano a Salas Vip Loungekey.

A anuidade do Carbon é de R$1200 reais por ano, porém, se você gastar até R$8 mil mensal é isento, mas se gastar até R$4 mil, terá de pagar 50% da anuidade.

Se você manter investido até R$50 mil reais em investimentos de CDB no banco, a anuidade é isenta.

6 - Cartão de crédito PicPay

O cartão do PicPay é um dos mais novos no mercado.

Ele funciona tanto na função crédito como débito e ele pode ser solicitado pelo APP do Picpay. Ele oferece até 5% de Cashback para alguns serviços de dentro do APP.

7 - Cartão de Crédito do Neon

O cartão de crédito do Neon é isento de anuidade e sua bandeira é Visa, na modalidade internacional.

Na grande maioria das vezes, seus limites são baixos, o que não é muito legal, mas é de fácil aprovação.

8 - Cartão de Crédito Next do Bradesco

Sendo um braço digital do Bradesco, o Next hoje em dia é emitido na bandeira Visa, modalidade Internacional.

Seu cartão não tem anuidade, e você poderá optar pela versão platinum com anuidade, onde poderá acumular 1,5 pontos no Livelo a cada dólar gasto.

Existem outras vantagens, contudo, sua anuidade mensal é de R$42,50. Se deseja ter isenção, suas faturas deverão ter valor acima de R$4500 mensalmente.

9 - Cartão de Crédito Pão de Açúcar Visa Internacional

Se você é cliente da rede Pão de Açúcar, esse é um dos melhores cartões disponíveis.

A versão Visa Internacional não tem anuidade e você pode ter descontos na rede. Ele é de fácil aprovação e é recomendado começar com ele caso queira migrar para o famoso Pão de Açúcar Itaucard Platinum.

O cartão platinum é o melhor em termos de pontuação no país, e o único que ainda pontua com 1 ponto a cada 1 real gasto.

Ele ainda não é em dólar, mas isso irá mudar, pois a rede já anunciou que daqui algum tempo ele pontuará em dólar.

10 - Cartão de Crédito Samsung Itaú Platinum

Esse cartão é um dos com maior facilidade para aprovação, pois exige pouca renda e com isenção de anuidade.

Ele oferece algumas condições diferenciadas para você comprar no site da própria Samsung com juros menores para parcelamento e descontos exclusivos para os usuários com o cartão.

Existe o programa de pontos chamado Lupp, onde, pagando R$19,90, você irá pontuar a cada real gasto.

Para mais informações acompanhe o Brasil 247 .

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.