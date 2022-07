Melhores diplomas de engenharia para estudar

Apoie o 247

Os engenheiros estão há muito tempo entre os profissionais mais procurados no mercado de trabalho. O crescimento econômico do Brasil nas últimas décadas tem exigido um grande esforço para construir infra-estrutura, modernizar as redes de eletricidade e de comunicações, aumentar a produtividade industrial e muito mais.

Isso só aumentou a demanda por engenheiros em mais de um setor, demonstrando a importância desses profissionais para a sociedade em geral e seu crescimento. Como isso se traduz? A engenharia sempre esteve entre as carreiras mais bem remuneradas do Brasil e, apesar da crise, não houve diminuição da demanda de acordo com a Guiada Carreira BR.

Que tipo de engenharia você pode estudar?

Se você estiver interessado em estudar engenharia, talvez não tenha certeza de quais opções você tem no Brasil, no entanto, você deve saber que o Ministério da Educação tem um total de mais de 20 opções disponíveis para você para treinamento acadêmico e profissional neste setor, entre elas estão

● Engenharia elétrica

● Engenharia eletrônica

● Engenharia de telecomunicações

● Engenharia de Controle e Automação

● Engenharia Informática

● Agronomia

● Engenharia Agrícola

● engenharia pesqueira

● Engenharia Florestal

● Engenharia de mineração

● Engenharia Metalúrgica

● Engenharia mecânica

● Engenharia Naval

● Engenharia Aeronáutica

● Engenharia Civil

● Levantamento

● Engenharia Ambiental

● Engenharia Química

● Engenharia de Alimentos

● Engenharia de materiais

● Engenharia de Produção

Como você pode ver, há muitas opções para escolher, mas se você está preocupado com a concorrência no mercado, este fato da Guiada Carreira pode motivá-lo: há 1,2 milhões de engenheiros trabalhando no Brasil e o país ainda precisa de mais profissionais no setor.

Isto é apoiado por dados apresentados pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que mostra números de 100.000 graduados por ano, portanto, ainda é uma boa oportunidade de trabalho hoje.

Quais são as melhores oportunidades de trabalho para engenheiros?

Há uma possibilidade de que você se tenha feito esta pergunta, pois, considerando a escassez destes profissionais, você precisa saber quais são os trabalhos que um engenheiro pode fazer, mas que, por sua vez, oferecem um salário melhor. Entre eles estão

● Diretor de Engenharia

● Gerente de Operações

● Gerente de Planejamento

● Gerente de Logística

● Gerente de Projetos

● Gerente de Melhoria Contínua

● Gerente de fábrica

● Gerente de Contrato

● Engenheiro de Aplicações e Vendas

● Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Engenheiro

● Engenheiro de Pesquisa e Desenvolvimento

● Engenheiro de Produção/Processo

● Coordenador de Manutenção.

Entretanto, estas posições podem variar de um perfil de engenheiro para outro, ou seja, de um especializado em química para outro em computação, produção, eletrônica e mecânica. No entanto, os engenheiros de topo, num sentido genérico, são:

● Engenharia Química

● Engenharia Mecânica

● Engenharia Eétrica (ou Eletrônica)

● Engenharia Informática

● Engenharia Civil

● Engenharia de Produção

Deseja preparar seu CV de engenharia para o sucesso? Aqui está o que você precisa fazer

Na verdade, os engenheiros têm muitos motivos para se regozijar na frente do emprego: além de ter uma das mais altas taxas de emprego do Brasil? Mais de 95%, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), eles também têm um bom salário em termos de sua média geral.

Mas ter um diploma não é suficiente para ter sucesso neste mercado de trabalho. A concorrência é feroz, o que aumenta a necessidade de desenvolver cada vez mais conhecimentos e/ou habilidades que você pode acrescentar ao seu CV de engenharia para melhorar seu perfil, e você deve considerar o seguinte:

● Aprenda inglês, espanhol, francês e/ou alemão.

● Tenha uma especialização em sua área de treinamento.

● Ter habilidades digitais.

