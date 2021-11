Método de como aprender a tocar violão sozinha siga passo a asso

Apoie o 247

Se você está precisando de uma aula de violão para iniciantes, está no local certo!

Neste artigo, vou te ensinar de forma fácil e descomplicada o primeiro passo a passo para aprender a tocar violão do zero.

Antes eu não parava de buscar informações nos sites e no Youtube de como aprender a tocar violão, e nada disso me levou a um aprendizado concreto.

Assim como você, o que eu mais desejava era tocar violão de forma independente, e as aulas grátis da internet não apresentavam didática completa.

Foi muito tempo jogado fora para no final das contas não aprender nada, somente depois de investir em um método comprovado, simples e fácil que consegui tocar violão e apresentar a minha primeira música.

Tem muita gente que acredita no papo furado que precisa ter um dom para aprender como tocar violão, o que é conversa fiada essa história de dom!

O ponto principal é que não é algo difícil, se você seguir o passo a passo poderá ver os resultados instantaneamente.

Você vai começar a tocar violão não precisa ficar em desespero por não conseguir tocar como profissional, o professor de violão Heitor Castro ensina como tocar violão primeira vez passo a passo .

Método de como aprender a tocar violão em [07] passos

Outra coisa que vou te falar é que existe um método importante de como aprender a tocar violão em [07] passos.

1- Foco e estudo

2- Paciência e persistência

3- Motivação

4- Concentração

5- Prática do Método Tríade de Violão

6- Disciplina

7- Encare como hobby

Quando segui esse passo a passo, com um método garantido e definitivo, aprendi de fato como tocar violão.

Foi algo incrível, lembro como se fosse hoje a minha namorada olhando para mim, sem acreditar e com olhos emaranhados de tanta emoção; por isso que afirmo com todas as letras o método tríade violão é a melhor opção!

Qualquer iniciante do zero consegue aprender a tocar violão em pouco tempo, desde que siga os métodos corretos da aplicação comprovada.

Quais os primeiros passos para aprender a tocar violão?

O primeiro passo para aprender a tocar violão é você estar inserido em um contexto musical logo de início.

Ou seja, ao invés de ficar nos exercícios de troca de acordes, você aprende com o professor Heitor Castro dentro de um contexto musical em que o exercício de acordes ao invés de ser um exercício massante vira um exercício legal.

Comigo foi da seguinte forma, minha primeira música foi de dois acordes, e o mentor professor Heitor Castro me orientou a prática do método tríade de violão, ou seja, um método simples e fácil.

Esse método comprovado e adequado para ser realizado em violão simplificado, vai fazer você criar um desembaraço e uma agilidade de como aprender a tocar violão.

Minha primeira música foi “Te ver” do Skank, sendo uma música de exatos dois acordes; um acorde era o “LÁ” maior e o outro acorde “RÉ” maior.

Se você conhecer alguém que esteja querendo começar a tocar violão, o lance é dar essa dica de criar uma sincronia dos acordes, dentro de um contexto musical.

Agora, escolha uma música de dois acordes, que vai além do exercício musical de troca de acordes, uma música simples inserida no contexto vai te impulsionar.

Quando você faz o exercício musical de troca de acordes acompanhando com uma música, já entra na hipnose da música, ou seja, no transe envolvente da música.

É fácil de aprender a tocar violão?

Tocar violão não era algo fácil para mim, por diversas vezes comprei violão e deixei no canto do quarto acumulando poeira, nas datas comemorativas sempre um amigo ou familiar tomava a posse.

E daí eu comprava outro violão simplificado, assistia vídeos no Youtube que não me levava a aprender de fato, por não ter um método concreto de aprendizado.

Novamente eu me desmotivei e acabei esquecendo o violão no canto e depois o ciclo se repetia, parecendo ser difícil aprender a tocar violão.

Finalmente, as coisas mudaram quando conheci o curso de violão completo do professor Heitor Castro e investi no método tríade de violão.

Em pouco tempo, já estava tocando minha música preferida completa, e no primeiro evento familiar subsequente apresentei meu repertório, se eu aprendi todo mundo pode aprender!

Como ler as notas de violão?

Durante toda a década de 90 era modinha aprender tocar violão a partir de revistinhas nas bancas de jornais e revistas.

Atualmente, a melhor forma de aprender como tocar violão simplificado é fazer um curso completo.

Um curso comprovado que de forma fácil e simples vai te ensinar tocar violão de uma vez por todas.

Quanto tempo uma pessoa leva para aprender a tocar violão?

Em qualquer circunstância você pode demorar de 60 a 120 dias para aprender a tocar violão simplificado.

Porém com o método tríade desenvolvido pelo professor Heitor Castro é possível você deixar de ser um iniciante do zero, em um curso de violão em 8 dias.

Até hoje, é muito emocionante tocar violão em qualquer evento familiar, sempre que preciso o conteúdo fica disponível para que eu possa sanar todas as dúvidas.

Outra questão que acho importante você saber é que não precisa da prática diária para aprender a tocar violão, eu vou te mostrar exatamente como foi que conquistei o progresso rapidamente.

Por exemplo, sempre tive vontade de tocar violão, mas até pouco tempo atrás nunca tinha conseguido aprender como tocar violão simplificado, até conhecer o método garantido do professor Heitor Castro.

Você não precisa praticar o tempo todo, obviamente se você tocar todos os dias vai aprender mais rápido, mas verdadeiramente o que você precisa é de um método comprovado.

Conclusão:

Você sabia que tocar violão deixou de ser um problema com o curso de violão do professor Heitor Castro que aplica o método tríade de violão?

Chega de perder tempo e gastar dinheiro, a partir de agora você foi premiado com a certeza de que achou o curso de tocar violão completo que tanto precisava.

O curso de violão do professor Heitor Castro é muito procurado, pois ele é um profissional que atua a mais de 30 anos com experiência, consagrado em todo território nacional.

Com o método tríade de violão você vai encontrar o método de como aprender a tocar violão seguindo passo a passo.