+MILIONÁRIA: Fique por dentro de todas as informações para jogar online!

A +Milionária é a caçula das loterias Caixa Econômica Federal, criada em 2022, surgiu com a premiação de R$10 milhões em comemoração aos 60 anos de jogos lotéricos da Caixa.

Não demorou muito para que a Mais Milionária se tornasse uma das Loterias Caixa mais populares do país. Isso por conta dos prêmios com valores generosos, 10 faixas para ser contemplado e uma dinâmica de jogo diferente de todas as outras.

Os sorteios acontecem todos os sábados às 20 horas conforme o horário de Brasília. Os jogadores têm até às 19 horas do mesmo dia para participar do concurso.

Ficou curioso e quer saber mais sobre a +Milionaria? Então fique neste artigo até o final e conheça as probabilidades de ser contemplado, estatísticas da loteria e como jogar online. Confira!

Como jogar na +MILIONÁRIA?

Jogar na Mais Milionária é muito simples. Com uma volante (cartela) dividido em duas tabelas, os jogadores têm que selecionar o mínimo de 6 dezenas entre os 59 números disponíveis na primeira e 2 números em um universo de 6 alternativas na segunda coluna.

Ganha a premiação máxima quem acertar os 6 números sorteados na primeira coluna e o trevo, dois números sorteados na segunda. Além disso, a loteria ainda conta com mais 9 faixas de premiação secundárias para premiar.

Faixas de premiação

As Faixas de premiação são:

6 dezenas com acertos em 2 trevos; 6 dezenas acertando 1 trevo ou mais 6 dezenas; 5 dezenas com acertos em 2 trevos; 5 dezenas com acertos em 1 trevo ou 5 dezenas; 4 dezenas acertando 2 trevos; 4 dezenas acertando 1 trevo ou 4 dezenas; 3 dezenas acertando 2 trevos; 3 dezenas com acertos em 1 trevo; 2 dezenas acertando 2 trevos; 2 dezenas acertando 1 trevo.

Premiação na Mais Milionária

A premiação da Mais Milionária fica a disposição dos valores de arrecadação tirando apenas 5% para reserva garantidora. Os valores serão distribuídos para as 10 faixas de premiação:

Porcentagem Faixa de premiação 62% Para quem ganhar a primeira faixa 10% Para quem acertar a segunda faixa 8% Para quem acertar a terceira faixa 8% Para quem acertar a quarta faixa 6% Para quem acertar quinta faixa 6% Para quem ganhar na sexta faixa R$ 50,00 Para quem acertar a sétima faixa R$ 24,00 Para quem acertar a oitava faixa R$ 12,00 Para quem ganhar na nona faixa R$ 6,00 Para quem ganhar na décima faixa

Formas de pagamentos

Com o Mega Loterias você joga online e ainda conta com diversas formas de pagamento para realizar os seus jogos com mais praticidade. Dessa forma, pode escolher entre as principais alternativas:

● PIX;

● Cartão de crédito;

● Cartão de débito;

● Cartão AME;

● Boleto bancário.

Basta selecionar os números que deseja apostar na loteria, verificar o valor e escolher uma das alternativas para concretizar o jogo no site de loterias Caixa online.

Bolões e Monte seu jogo

No Mega Loterias você pode apostar em bolões da +Milionária e, dessa forma, garantir maiores chances de ganhar com um investimento bem mais em conta.

Para isso, tem à disposição diversas cotas para comprar quais e quantas quiser, podendo participar de mais de um bolão da Mais Milionária e concorrer a multi premiações.

Para aqueles que preferem jogar no modo solo, basta selecionar a opção "monte seu jogo" e escolher em quais dezenas quer apostar. Caso não saiba quais números escolher, pode usar o recurso "surpresinha" onde a plataforma seleciona as dezenas aleatoriamente.

Probabilidades

As probabilidades de ganhar na Mais Milionária se referem às chances de cada jogador acertar as faixas de premiação.

Para isso, os especialistas do Mega Loterias utilizam cálculos matemáticos levando em conta a necessidade de acertos e a quantidade total de números no volante. Dessa forma, as chances de ganhar na +Milionária são de 1 para 238.360.500.

Já para acertar a décima faixa de premiação da loteria, as chances são de 1 para 15. Ou seja, ainda que você não seja contemplado na faixa máxima, tende a conquistar ao menos algum retorno com as faixas secundárias.

Desdobramentos

Os desdobramentos são uma estratégia inteligente que jogadores mais experientes utilizam para aumentar suas chances de ganhar. Ao escolher mais dezenas do que o mínimo, você aumenta as probabilidades de combinações numéricas e, portanto, suas chances de ganhar.

O número máximo de dezenas que podem ser selecionadas na Mais Milionária são 12 na primeira coluna e 6 trevos na segunda. Isso representa um total de 13.860 jogos, dado os desdobramentos.

Vale ressaltar que quanto mais números você jogar, maiores as chances de ganhar e também maior será o valor do investimento. No Mega Loterias você pode usar essa estratégia nos bolões e garantir maiores chances de ganhar.

Fechamentos

Os fechamentos são necessários quando ocorrem os desdobramentos. Isso porque, quando aumentam as combinações numéricas possíveis, também aumentam as chances de números repetidos nos jogos.

Os fechamentos nada mais são do que a eliminação de jogos repetidos, otimizando seu jogo e, até mesmo, reduzindo o custo de apostas. Afinal de contas, mais vale 10 dezenas sem repetições do que 12 com jogos que se repetem, não é mesmo?

Você também pode usar esse recurso nos bolões Mega Loterias e ter acesso a todas as informações sobre os desdobramentos e fechamentos dos seus jogos.

Estatísticas

As estatísticas fazem parte de um jogo bem sucedido. Esqueça as fezinhas com base intuitiva, algumas informações servem para criar jogos estratégicos e assertivos.

Imagine que o seu número da sorte, aquele que você mais joga, na verdade está entre os que menos saem na +Milionária? Saber essa informação pode mudar completamente os seus jogos!

No Mega Loterias você confere quais os números mais sorteados das loterias Caixa, os mais azarados, cidades mais premiadas e muito mais. Dessa forma, pode jogar com muito mais confiança!

Rankings de prêmios

Conhecer o ranking dos prêmios da Mais Milionária em Mega Loterias é compreender as chances de ser contemplado e os prêmios que estão te esperando.

Dessa forma, temos os 5 melhores prêmios:

R$22.746,93 em 2023; R$4.270,58 em 2023; R$3.010,00 em 2023; R$2.596,00 em 2023; R$1.577,19 em 2023.

Vale ressaltar que no site Mega Loterias você confere todas as premiações da plataforma nas loterias Caixa, valores atualizados dos concursos e muito mais!

Os últimos resultados da + MILIONÁRIA

Conhecer os últimos resultados do sorteio da Mais Milionária pode te ajudar a entender melhor a loteria e ainda encontrar padrões e dezenas mais interessantes para jogar.

O último concurso aconteceu dia 11 de março com os seguintes resultados:

● Tabela principal: 2, 9, 14, 25, 33 e 34;

● Trevo: 3 e 6.

No Mega Loterias você confere os resultados da Mais Milionária em todos os concursos, bem como valores de premiações e faixas de premiação secundárias.

SAC

Uma das vantagens de apostar com o Mega Loterias é poder contar com uma central de atendimento treinada e capacitada para sanar quaisquer dúvidas.

Para isso, a plataforma online conta com suporte online 24 horas por dia durante toda a semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Esqueça as filas intermináveis em casas lotéricas e as dúvidas que surgem após os jogos e nunca são esclarecidas. No Mega Loterias você pode entrar em contato quanto precisar.

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de jogos lotéricos criado há mais de 15 anos para facilitar os processos nas loterias Caixa. Dessa forma, conta com maior praticidade e segurança nas apostas.

Ao jogar na plataforma você garante muito mais oportunidades de pagamento, recursos inteligentes para otimizar seus jogos e ainda recebe um e-mail para confirmar suas apostas e informar os resultados dos concursos das loterias Caixa.

Além disso, ainda conta com conteúdos e informações essenciais como dicas de jogo, estatísticas, probabilidades, curiosidades e muito mais.

Está esperando o quê? Monte seu jogo agora mesmo na +Milionária e concorra a premiações incríveis. Boa sorte!

