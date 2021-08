Mundo dos sonhos e seus significados ocultos

Conteúdo de Parceiros

Sonhos são unânimes entre qualquer ser humano do mundo. Afinal, não há distinção para sonhar, o simples fato de existir já é o aval para ter a presença do mesmo durante as noites de sono. Pode acontecer dos indivíduos não lembrarem dos seus presságios, mas isso não quer dizer que eles não estiveram lá.

De maneira geral, os sonhos são uma maneira do nosso espiritual entrar em contato com a gente. Somado a isso, eles também podem ser considerados manifestações do inconsciente, do passado e do futuro. Vale dizer que os sonhos são fundamentais para recompor o nosso físico e emocional.

Há quem diga que os sonhos aparecem como respostas para questões da nossa vida que, na maioria das vezes, estão dentro de nós mesmos, mas são difíceis de perceber. Por isso, é importante recorrer aos significados por trás de cada presságio que aparece para nós.

PUBLICIDADE

Você sabia que na Bíblia – livro sagrado altamente popular entre os ocidentais – existe uma série de referências aos sonhos?! Pois é, ainda nos tempos antes de Cristo os sonhos já eram realidade e utilizados como orientação desta obra.

As diferentes visões sobre o mundo dos sonhos

Há três formas de interpretação dos sonhos: a visão da psicanálise, da neurociência e espiritual. Na primeira delas, os presságios são entendidos como algo responsável por demonstrar traumas, desejos e outros diversos elementos existentes no nosso inconsciente.

Falar de sonhos e não mencionar Freud é como falar de Brasil e não incluir a paixão nacional que é o futebol. Na visão do criador da psicanálise, os sonhos são a realização do desejo do indivíduo. Em suma, pode ser uma vontade oculta ou que ainda não foi concretizada e, por isso, ficam guardadas e aparecem em forma de sonho.

PUBLICIDADE

Já na visão da neurociência, há uma concordância com o olhar de Freud, afinal, os sonhos são vistos como fragmentos do que é vivido durante o dia pelo sonhador. Em outras palavras, é um reflexo imperfeito do que o indivíduo vivenciou ao longo do seu dia. Tudo isso, somado aos desejos e procuras do mesmo.

Por fim, do ponto de vista espiritual, os sonhos são representações da realidade da alma do indivíduo. Antigamente, eles eram associados a uma espécie de intervenção espiritual. Mas, com o passar dos anos e a chegada do último século, em virtude da descoberta da psicologia analítica, a interpretação por trás dos presságios passou a envolver mais a psicologia do que as características espirituais.

Por que não lembramos dos nossos sonhos com facilidade?

Ao longo da vida, alguns questionamentos sobre os sonhos vão surgindo, o que é completamente normal. Sabe quando queremos contar o nosso presságio para alguém e não lembramos o que aconteceu?! Isso é algo que causa agonia em muitos, afinal, é normal querer compartilhar eles com outras pessoas.

PUBLICIDADE

A dificuldade tão grande em decorar o que acontece nos nossos presságios é porque que eles ocorrem, na maioria das vezes, quando estamos em estado de sono profundo, conhecido como REM (Rapid Eye Moviment). É como se fosse um estágio em que a pessoa está em economia de energia e, por isso, há pouca produção de neurotransmissores, o que complica na hora de lembrar deles.

Veja um exemplo:

Imagine que o sonho é uma comida que você pede por delivery e, claro, precisa chegar até a sua residência por meio de algum transporte. Se não houver um veículo, ela não chega até você, certo?! Então, com essa analogia cada elemento representa uma estrutura do nosso cérebro.

Neste exemplo anterior, a comida é o hipocampo – encarregado pela memória de curto prazo; a residência é o neocórtex – local em que as memórias de longo prazo são consolidadas; e o veículo seriam os neurotransmissores, em especial, a serotonina e a dopamina, - responsáveis por levar as informações.

PUBLICIDADE

Resumindo, não há neurotransmissores no momento dos sonhos e, como resultado, na maioria das vezes, fica muito complicado contar no detalhe sobre o nosso presságio, muito menos depois de algum tempo.

Considerações finais

Não há como generalizar o mundo dos sonhos e dizer que eles são simples, porque podem também ser complexos e tudo ao mesmo tempo. Ou seja, eles têm uma linguagem universal, entretanto, falam diretamente com o pessoal do sonhador.

A finalidade dos sonhos pode superar o básico e consegue agir como combustível para a criatividade da pessoa ou até mesmo como forma de direcioná-la para os melhores caminhos. Nesse sentido, é possível ultrapassar os limites do real dentro deste universo.

Como falamos anteriormente, cada sonho vai reunir uma simbologia diferente e, por isso, é fundamental correr atrás das mensagens que ele tentou trazer até você. Dessa forma, é essencial conhecer espaços que englobam diversos significados de sonhos em suas mais diferentes visões, desde psicológicas até as espirituais.

A plataforma sonhamos.com.br reserva os significados dos sonhos de A a Z. Então, é melhor ficar por dentro de todo o conteúdo e explorar ainda mais o mundo dos sonhos. Não deixe de lado seus presságios, pelo contrário, procure o sentido por trás de cada um deles. Afinal, os sonhos podem ser a peça chave para solucionar ou compreender determinados acontecimentos da sua vida.