NFT o que é? monkey, games, neymar, NFTs grátis e mais caro do mundo

Espera-se que o tamanho do mercado global de NFT cresça de US $ 3,0 bilhões em 2022 para US $ 13,6 bilhões até 2027, a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 35,0% de 2022 a 2027.

De acordo com site de notícias bitcoin e listagem de tokens PortalCripto, os principais fatores que impulsionam o crescimento do NFT incluem a crescente influência de celebridades para a adoção do NFT, revolucionando a indústria de jogos e o aumento lento, mas contínuo, da demanda por obras de arte digitais, etc.

NFT o que é?

NFT é um ativo digital que representa objetos do mundo real, como arte, música, itens do jogo e vídeos. Eles são comprados e vendidos on-line, frequentemente com criptomoeda, e geralmente são codificados com o mesmo software subjacente que muitas criptomoedas.

Embora os NFTs existam desde 2014, eles estão ganhando notoriedade agora porque estão se tornando uma maneira cada vez mais popular de comprar e vender obras de arte digitais. O mercado de NFTs valeu impressionantes US$ 41 bilhões somente em 2021, um valor que se aproxima do valor total de todo o mercado global de belas artes.

Os Crypto NFTs são geralmente únicos, ou pelo menos um de uma execução muito limitada, e possuem códigos de identificação exclusivos. “Essencialmente, os NFTs criam escassez digital”, diz Arry Yu, presidente da Associação da Indústria de Tecnologia de Washington Cascadia Blockchain Council e diretor administrativo da Yellow Umbrella Ventures.

Isso contrasta fortemente com a maioria das criações digitais, que quase sempre são infinitas em oferta. Hipoteticamente, cortar a oferta deve aumentar o valor de um determinado ativo, supondo que esteja em demanda.

O que são jogos NFT?

Os jogos NFT são games que, de alguma forma, incorporam NFTs. Ao contrário de outras formas de NFTs, os jogos NFT não são apenas para manter artes cripto-colecionáveis ​​em sua carteira, eles vêm com interações do jogador, compras de avatares e armas e, por meio do modelo play-to-earn, também permite que os jogadores gerem renda com jogos NFT.

A atração do jogo NFT é que ele cria tokens exclusivos e limitados que podem ser trocados com cada token não fungível existente em um livro digital descentralizado baseado na tecnologia blockchain. Isso permite que os jogadores tenham a verdadeira propriedade com opções para trocar, criar e implementar NFTs dentro de um jogo, enquanto os desenvolvedores criam contratos inteligentes que compõem as regras para os NFTs usados. Para informações adicionais, você pode ler nosso artigo sobre como comprar um NFT.

NFTs mais populares em 2022?

#1 CryptoPunks

CryptoPunks é uma coleção de 10.000 caracteres únicos. O mais caro de todos até agora foi vendido por incríveis US$ 24 milhões na criptomoeda Ethereum (ETH).

#2 Bored Ape Yacht Club - NFT Macaco

Outro projeto moderno da NFT é o projeto BAYC, abreviação de Bored Ape Yacht Club.

Esta é outra coleção de tokens não fungíveis na blockchain Ethereum. A coleção inclui fotos de macacos geradas usando um algoritmo único. A Yuga Labs, sua empresa-mãe, é proprietária do entediado Ape Yacht Club. A pré-venda do projeto começou em 23 de abril de 2021.

Esta coleção é tão popular que até celebridades como Neymar, Snoop Dog ou Justin Bieber ganharam seus Apes.

Em 20 de janeiro, Neymar mudou sua foto de perfil usando o Bored Ape 6633 como avatar. De acordo com o histórico da OpenSea, o jogador de futebol pagou 159,99 ETH pelo macaco. O preço seria de cerca de US$ 481,6 mil, tomando o preço atual do ETH como referência.

Como ganhar NFTs Grátis?

#1 Jogos Play-to-Earn

Um método de ganhar NFTs gratuitamente é se inscrever em um jogo baseado em NFT. Estes são jogos que foram projetados especificamente para incentivar a compra e negociação de NFTs.

Esses tipos de jogos são conhecidos como jogos Play-to-Earn (P2E).

#2 Brindes do Twitter

Você também pode obter NFTs de projetos no Twitter que frequentemente anunciam brindes. Pesquise hashtags ou termos relacionados a NFTs e veja quais contas de projetos aparecem.

#3 Discord

Assim como no Twitter, os projetos geralmente recompensam sua comunidade no Discord com brindes NFT. Normalmente, eles estão distribuindo NFTs de outros projetos como forma de demonstrar apoio entre as comunidades .

A principal diferença entre os brindes do Twitter e do Discord é o tempo e o esforço para encontrá-los.

Venda NFTs mais caro do mundo

A venda de NFT mais caro do mundo foi em 2021, Beeple's Everydays: The First 5000 Days. Não foi apenas a venda de NFT mais cara de todos os tempos, mas o evento criou um efeito de bola de neve em toda a grande mídia e trouxe o termo “NFT” se tornando popular na indústria de criptomoedas.

Tendo dito isso, antes de fazer qualquer investimento, faça suas pesquisas, investir em criptomoedas, NFTs é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação do redator para investir em criptomoedas.

