Novo jogo Aviatrix

A Aviatrix é uma empresa de TI em rápido crescimento que desenvolve produtos B2B baseados em inteligência artificial para Entretenimento online. A empresa foi fundada em 2017. Possui sólida experiência na área de blockchain e desenvolvimento. A sede da empresa está localizada na Geórgia, Polônia e Chipre.

O mais recente jogo NFT crash da Aviatrix (https://aviatrix-game.com/br/) é um biplano personalizável com duas opções de apostas em voo. Ele está disponível como uma versão de teste para jogadores no modo de demonstração. Naturalmente, há um jogo no modo de dinheiro real após o registro completo.

A Aviatrix já lançou o jogo em sites parceiros. Os jogadores podem experimentar o primeiro jogo NFT lançado no Aviatrix.aposte no Pin up Casino. A empresa de jogos de azar estabeleceu parcerias com ZING, SportGamesTV, BINANCE, a plataforma de jogos intelectuais Gamingtec e GAME on. Aviatrix.a bet oferece mecânicas de fidelidade baseadas em comprometimento, integração e fácil configuração, além de mecânicas avançadas de colisão.

Aviatrix em Pin Up

Pin-Up dá a você a oportunidade de jogar Aviatrix por dinheiro real. É importante que esta plataforma garanta a segurança e confiabilidade das sessões de jogos. O cassino é licenciado e controlado pelos reguladores. Você também receberá um bônus no momento da inscrição. Pinup já é muito popular entre os jogadores. Não perca a oportunidade de criar uma conta no site oficial.

Compatibilidade móvel

Você poderá jogar o slot Aviatrix Mobile em todos os seus dispositivos, pois este jogo crash é construído usando tecnologia avançada. Isso torna o Aviatrix disponível em dispositivos móveis e tem uma jogabilidade suave, rápida e suave que não muda, não importa qual gadget você tenha ou qual sistema operacional esteja sendo executado.

Características do jogo Aviatrix

Cada aeronave NFT recebe 1 ponto de experiência para cada 1,00 BRL. Para outras moedas, usamos as taxas de câmbio atuais. No Aviatrix, você pode ganhar 10.000 vezes mais do que sua aposta, o que é uma boa chance de ganhar um jogo com tal nível de volatilidade e excelente RTP. Além disso, Aviatrix é muito fácil de jogar, e você não precisa usar nenhum recurso especial para ganhar - apenas um pouco de sorte e o fato de estar disposto a arriscar para conseguir um bom prêmio.

Remuneração aos proprietários de aeronaves NFT

Para participar do torneio diário, o jogador deve atender aos seguintes requisitos:

· Você fez pelo menos uma aposta no avião NFT.

· Ele já recebeu uma recompensa, se fosse destinada a ele.

· A distribuição dos prêmios ocorre a cada 24 horas às 19: 00 UTC e é baseada em um sistema de torneios diários.

Rodada 1

Apenas 25% das aeronaves NFT qualificadas vencerão no torneio diário. A chance de estar entre os 25% vencedores depende do número de apostas NFT que o jogador fez nas últimas 24 horas. Quanto maior o valor, maiores as chances de ganhar. A cada 24 horas, a rotatividade mínima fornecida pela aeronave é igual a uma chance. As chances de todas as outras aeronaves participantes são proporcionais a essa rotatividade mínima.

Como existem apenas 4 aviões em nosso exemplo, haverá apenas um vencedor (25% de todos os aviões que apostam durante o dia estão no estágio 2). No exemplo acima, a aeronave com o número 4 tem 16 vezes mais chances de se qualificar para a segunda etapa em comparação com a aeronave com o número 1. A aeronave pode participar do torneio apenas uma vez por dia. O jogador pode participar do sorteio com qualquer número de seus aviões NFT.

Rodada 2

Se um jogador ganhar um torneio diário, a quantidade de ganhos dependerá de sua experiência geral de jogo. Quanto mais experiência um jogador tiver, maior será sua recompensa. Vamos supor que haja 3 vencedores no torneio, e o prêmio é de R $ 1.000. As recompensas são distribuídas proporcionalmente à experiência de cada jogador.

Conclusão

Achamos que Aviatrix é um jogo bastante divertido e viciante. Graças à interessante mecânica de jogo, bons recursos de personalização e um conveniente programa de fidelidade, o Aviatrix pode agradar a muitos. Definitivamente recomendamos este jogo crash para todos os jogadores, independentemente do seu nível de experiência! Além disso, o provedor Aviatrix tem muitos planos para adicionar ainda mais conteúdo, por isso estamos ansiosos para futuras atualizações interessantes. Temos certeza de que em breve o jogo ganhará força e competirá bem com o mais popular jogo Aviator crash da Spribe.

