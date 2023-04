O crescimento do Investimento Sustentável e Ético

Apoie o 247

O investimento sustentável e ético tem ganhado cada vez mais importância no cenário financeiro global. O interesse crescente dos investidores em empresas comprometidas com questões ambientais, sociais e de governança (ESG) levou a uma mudança significativa no panorama dos investimentos. Neste artigo abordaremos a evolução do investimento sustentável e ético, e a importância das métricas ESG, assim como apresentamos uma breve história desse tipo de investimento.

Breve história do investimento sustentável e ético

O investimento sustentável e ético possui uma longa história, que remonta ao século XVIII, quando investidores quakers evitavam investir em empresas envolvidas com o comércio de escravos. Em 1928, o pioneiro fundo de investimento ethically screened, o Pioneer Fund, foi criado nos EUA.

Já na década de 1960 e 1970, a luta pelos direitos civis e a crescente consciência ambiental impulsionaram o interesse pelo investimento sustentável e ético. Nos anos 80 e 90, o foco se voltou para o combate ao apartheid na África do Sul e o desinvestimento em empresas de tabaco e armas.

No início dos anos 2000, ocorreram eventos importantes, como o lançamento do Carbon Disclosure Project (CDP) em 2000 e a publicação do primeiro relatório "Who Cares Wins" em 2004, que popularizou o termo ESG. Em 2005, o relatório Freshfields foi publicado, e em 2006, os Princípios para o Investimento Responsável foram criados. Esses marcos ajudaram a estabelecer as bases para a integração de questões ESG nas decisões de investimento e a criação de um mercado global de investimento sustentável e ético.

Nos últimos anos, também observamos um aumento na criação de índices e fundos de investimento sustentável e ético, refletindo a demanda dos investidores por opções de investimento alinhadas com seus valores e preocupações ambientais e sociais.

A crescente importância das métricas ESG

A adoção de métricas ESG tem sido impulsionada tanto pela demanda dos investidores quanto pela regulação. Por exemplo, a União Europeia implementou a Sustainable Finance Disclosure Regulation em 2021, exigindo que os fundos divulguem informações sobre seus investimentos sustentáveis. Além disso, iniciativas como a Corporate Sustainability Reporting Directive e a consolidação dos padrões de sustentabilidade pela International Financial Reporting Standards (IFRS) têm contribuído para a padronização e a melhoria das informações ESG disponíveis no mercado.

Relação entre CFD trading e investimentos ESG

Com a crescente importância dos investimentos ESG, os investidores estão cada vez mais interessados em negociar Contratos por Diferença (CFDs) com empresas sustentáveis e éticas. O CFD trading em 2023 pode proporcionar oportunidades para os investidores se beneficiarem das tendências de crescimento dessas empresas, ao mesmo tempo em que contribuem para um futuro mais sustentável.

Algumas empresas sustentáveis e éticas, como a Airbus, estão cada vez mais sendo negociadas no mercado de CFDs. Reconhecida líder no setor aeroespacial, a Airbus tem investido em tecnologias limpas e eficientes para reduzir a pegada ambiental de suas operações e produtos.

O papel dos investidores institucionais

Os investidores institucionais têm desempenhado um papel fundamental no crescimento do investimento sustentável e ético. Muitos têm adotado políticas de investimento responsável e estão exigindo que as empresas em que investem divulguem informações ESG de forma transparente e padronizada.

Também, iniciativas como a Workforce Disclosure Initiative e o Compact for Responsive and Responsible Leadership têm promovido a responsabilidade social das empresas e a diversidade no local de trabalho.

Desafios e oportunidades futuras

O crescimento do investimento sustentável e ético traz desafios e oportunidades tanto para os investidores como para as empresas. Os investidores devem estar atentos às mudanças regulatórias e à evolução das métricas ESG para tomar decisões informadas e gerenciar riscos. Além disso, a crescente demanda por investimentos ESG pode levar a uma maior concorrência e a uma maior necessidade de diferenciação entre as empresas sustentáveis e éticas.

Para as empresas, o aumento do investimento sustentável e ético oferece a oportunidade de atrair investidores interessados em contribuir para um futuro mais sustentável e socialmente responsável. No entanto, também aumenta a pressão para que as empresas demonstrem seu compromisso com as questões ESG e se adaptem às crescentes expectativas dos investidores e reguladores.

A tecnologia e a automação no gerenciamento de dados ESG

À medida que os requisitos de divulgação ESG aumentam em complexidade e granularidade, os Chief Information Officers (CIOs) precisam investir na automação e na industrialização do gerenciamento e da divulgação de dados ESG. A melhoria da velocidade, eficiência e interoperabilidade dos dados ESG é fundamental para garantir a verificação e a garantia independente exigidas pelos investidores e reguladores.

Concluindo, o crescimento do investimento sustentável e ético tem transformado o cenário financeiro global, e a tendência é que essa importância continue a aumentar nos próximos anos. Os investidores e as empresas enfrentam desafios e oportunidades no gerenciamento de riscos e na adaptação às mudanças regulatórias e às expectativas do mercado. A adoção de tecnologias e práticas de gerenciamento de dados ESG eficientes e transparentes será crucial para garantir o sucesso dos investimentos sustentáveis e éticos no futuro.

