O novo portal para verificar os resultados e previsões das loterias brasileiras

Quem joga nas apostas nacionais, precisa sempre ficar de olho nos resultados das loterias brasileiras. Afinal, é a única maneira de você saber se conseguiu acertar as dezenas premiadas e levar para casa uma bolada.

Você sabia que uma das principais razões pelas quais os jogadores de loteria não conseguem coletar seus prêmios é porque se esquecem de verificar os números do sorteio ou o prazo para reivindicar o prêmio?

Portanto, criamos um post completo para mostrar aos apostadores onde e como encontrar os resultados das principais loterias nacionais. Quer saber se você ganhou? Então continue lendo este conteúdo até o final.

Como saber o resultado das loterias brasileiras?

Enquanto a maioria dos sorteios são transmitidos ao vivo pela televisão ou pela web, a verdade é que nem todos podem coordenar suas agendas para estar cientes dos resultados ao vivo. É por isso que, graças à internet, agora é possível verificar os resultados da loteria a qualquer momento, onde quer que você esteja. Este é o objetivo do novo portal que foi lançado para concentrar todos os resultados das principais loterias do Brasil no mesmo site, para a conveniência dos usuários.

Caso você faça mais de um tipo de aposta, como por exemplo a Mega Sena junto com a Loteca, é preciso conferir cada um dos sorteios. Então, encontrar um site que faça a compilação de todos os jogos pode ser uma alternativa mais simples para essa função.

Mas além disso, este portal também permite que você verifique informações de sorteios passados, consulte os prêmios acumulados para os próximos sorteios, verifique os prêmios de cada categoria e até mesmo verifique as estatísticas de cada loteria para saber quais são os números mais sorteados e as melhores combinações.

Quais as principais loterias brasileiras?

No Brasil, as loterias são regulamentadas pela Caixa Econômica Federal que, no total, tem 12 loterias diferentes disponíveis para jogar. Cada uma delas possui características e dias de sorteios diferentes. Existem loterias clássicas, loterias para aqueles que sempre jogam seus números da sorte, e até mesmo loterias para torcedores de futebol.

Assim, eles variam no tipo de aposta, o número de dezenas, o número de sorteios por período e até mesmo a forma como o vencedor é sorteado. Para monitorar os resultados, você precisa saber quando e onde encontrar os números vencedores.

Para aqueles que nunca fizeram uma aposta antes (e para aqueles que já são especialistas), separamos algumas informações sobre os principais tipos de apostas. Verifique todos eles para entender um pouco mais sobre como eles funcionam.

Mega Sena

A Mega Sena é a queridinha dos apostadores, com milhões de brasileiros jogando a cada sorteio. Você sabia que a Mega-Sena é a loteria com o maior jackpot do Brasil (e de toda a América Latina!): R$ 378 milhões. Mas também é a loteria mais difícil de ganhar: as chances são de 1 em 50.063.860.

Na Mega-Sena, é necessário escolher 6 números em 60. Existem 3 categorias de prêmios: Sena (combinando 6 números), Quina (combinando 5) e Quadra (combinando 4). As seis dezenas premiadas são sorteadas duas vezes na semana, às quartas e sábados, depois das 20 horas.

Quina

A Quina é um sorteio de loteria no Brasil onde o objetivo é acertar 5 números, dentro de um volante com 80 possibilidades. Ainda, existem prêmios para quem consegue marcar 4, 3 ou 2 dezenas, variando de acordo com o número de ganhadores de cada rodada de apostas. Depois da Mega-Sena, é a loteria com o segundo maior jackpot ganho: R$204 milhões.

São 6 sorteios por semana, que acontecem de segunda a sábado, com horário programado para às 20 horas.

Lotofácil

Como seu nome sugere, Lotofácil é a loteria mais fácil de se jogar no Brasil. pois tem uma das maiores probabilidades de ganhar: 1 chance em 3.268.760. Mas não se deixe enganar pelo nome: mesmo sendo tão simples de jogar, é a loteria com o terceiro maior prêmio da história do Brasil, cerca de R$159 milhões!

Tudo o que você tem que fazer é escolher 15 números num volante com 25 possibilidades. Para ganhar é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou todas as dezenas sorteadas todos os dias de segunda-feira a sábado.

Lotomania

Uma das modalidades que mais premia os jogadores. Como curiosidade, esta é a loteria onde você pode ganhar mesmo que não tenha correspondido a nenhum dos números!

Tudo que você precisa fazer é escolher 50 números de um volante entre 00 e 99. O objetivo é acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhuma das dezenas. Os sorteios acontecem toda terça e sexta-feira, também as 20:00 horas.

Timemania

Quando Timemania foi criada, um dos objetivos desta loteria era poder ajudar financeiramente os times de futebol brasileiros a pagar suas dívidas com o governo, transferindo uma porcentagem da arrecadação para um total de 80 times brasileiros atualmente.

Assim, ao jogar no Timemania, os torcedores de futebol também têm a possibilidade de ajudar suas equipes favoritas. Tudo que eles têm que fazer é escolher 10 números de 1 a 80 mais sua equipe do coração. Se você acertar entre 3 e 7 números ou seu time do coração, você pode ganhar os prêmios. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa.

Loteria Federal

É a loteria mais antiga do Brasil, e também a mais fácil de ganhar! As chances de corresponder a todos os 5 números de 00000 a 99999 são de 1 em 100.000. Ao contrário dos outros modelos de jogos, esse conta com uma sequência única, sorteada às quartas e sábados.

O ganhador precisa acertar corretamente todos os números para levar os 500 mil reais do prêmio fixo, mas também há prêmios secundários derivados do prêmio principal.

Loteca

Anteriormente conhecida como Loteria Deportiva, a Loteca se baseia na previsão dos resultados de 14 partidas esportivas de diferentes ligas nacionais ou regionais brasileiras em cada rodada de fim de semana. Para cada partida, você deve indicar se o time da casa ganha, empata, ou o time de fora ganha - a loteria favorita dos torcedores de futebol!

Dia de Sorte

Dia da Sorte é a loteria onde você ganha com seus números da sorte. Em um volante de 31 números, você tem que escolher entre 7 e 15 números, mais um mês de sorte. Você ganha prêmios ao combinar 4, 5, 6 ou todos os números escolhidos. Os sorteios para esta loteria acontecem todas as semanas às terças, quintas e sábados.

Mega da Virada

A Mega da Virada, ou também conhecida como Mega-Sena da Virada, é uma edição especial da loteria Mega-Sena, que ocorre apenas no último dia de cada ano. Como tem um dos maiores jackpots, é o que recebe mais apostas dos jogadores. Ocorre na noite de 31 de dezembro, também com o sorteio de 6 dúzias vencedoras.

Onde encontrar o resultado da loteria de ontem?

Se você precisa encontrar os resultados das loterias brasileiras, aqui no site temos uma forma simples de mostrar se você é o mais novo milionário. Separamos todos os sorteios e deixamos disponíveis para a conferência dos apostadores.

Deixamos os principais tipos de apostas por aqui, separados para facilitar o acesso. Portanto, para encontrar as dezenas sorteadas basta continuar acompanhando nossos conteúdos e ficar de olho nas atualizações.

Autor: Carlos Eduardo Fernandes Queiroz

