O que a Rensga (LoL) promete para 2022?

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

A Rensga (LoL), vice-campeã do CBLOL em 2021, precisou se despedir da maior parte dos seus jogadores nos últimos dois meses. Atualmente, os únicos que confirmaram a renovação de contrato com a organização foram a suporte Harumi e o mid laner da Rensga Academy, Marfz. As mudanças também incluem a vaga do treinador, que foi deixada oficialmente pelo André Martinez (Ti0 Ben) em 5 de outubro, conforme anúncio feito em seu Twitter.

Com essas alterações – algumas previstas, outras nem tanto – a Rensga (LoL) precisará traçar novos planos para 2022, o que poderá abrir ou fechar portas para a equipe na próxima temporada. Para muitos, ela já conquistou um grande feito ao alcançar o vice-campeonato e boa parte do sucesso pode ser atribuída aos investimentos que a equipe recebeu neste ano, algo que pode não se repetir tão cedo.

Novos membros sul-coreanos para o elenco

Conforme informações apuradas pela ESPN e pela Sites de Apostas, após o excelente desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro de League of Legends, a gerência da Rensga (LoL) quer tentar repetir o sucesso. Um dos planos para isso envolve contratar novamente dois jogadores sul-coreanos. Uma das motivações por trás dessa preferência é a forte cultura dos e-sports no país, que já conta com vários centros de treinamento de ponta para futuros jogadores profissionais. E, claro, não há dúvidas de que a excelente performance dos jogadores sul-coreanos Park “Croc” Jong-hoon e Cha “Yuri” Hee-min também incentivaram esse plano.

PUBLICIDADE

Apesar da organização não ter compartilhado nomes publicamente, existem especulações de que a gestão está em contato com o atirador Park "Hades" Ji-seong. O jogador, apesar de não ter participado de um campeonato desde 2018, ano em que competiu na Challengers Korea, tem um histórico bastante positivo. Além disso, já foi parte das equipes ES Sharks, DRX Academy e Invictus Gaming, experiências que contribuíram para a sua expertise como jogador profissional.

Junto das especulações sobre o novo atirador em potencial, há, também, boatos sobre a possibilidade dele estar incentivando a contratação de um suporte com o qual ele já está habituado a jogar em parceria. No entanto, não se sabe qual é o nick desse jogador, nem se essa contratação seria do interesse da equipe, visto que o time principal já tem a jogadora Harumi como suporte.

PUBLICIDADE

Polêmicas envolvendo a Rensga (LoL) podem atrapalhar contratações

Recentemente, um dos ex-jogadores sul-coreanos da Rensga, Croc, veio a público para dizer que a organização não pagou o valor prometido no ato da contratação dele e do Yuri. Em um tweet que começa com o texto “please be nice to import players” (por favor, sejam legais com jogadores estrangeiros), o jogador divulgou um link que leva para o site TwitLonger, onde ele contou um pouco sobre as frustrações que passou com a organização.

Em sua explicação, ele conta: “a Rensga pagou somente aproximadamente 60% a 70% do prometido para contratar eu e o Yuri”. Além disso, Croc entrou em detalhes sobre os problemas que ambos tiveram para retornar para a Coreia do Sul, os quais teriam sido supostamente ocasionados pela organização. Por outro lado, a Rensga fez um anúncio no Twitter negando as afirmações feitas pelo jogador.

PUBLICIDADE

Até o momento, não houveram atualizações sobre o caso, mas se as informações compartilhadas pelo jogador sul-coreano de League of Legends forem confirmadas, esses fatos podem atrapalhar a relação com os jogadores que a equipe quer contratar no próximo ano.

Com as mudanças que virão na Rensga (LoL), você acredita que o time tem probabilidades de ficar novamente entre os líderes do campeonato? Ou você acredita que a equipe goiana não conseguirá repetir os resultados de 2021? No momento, as informações não trazem tantas conclusões, apenas a certeza de que muitos rostos diferentes e estratégias novas vêm por aí.