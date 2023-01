O que é a alavancagem na negociação de Bitcoin?

Apoie o 247

Aproveitar as tendências favoráveis das criptomoedas é uma ideia perfeita para qualquer trader. O único desafio é que você pode não ter dinheiro adequado para facilitar a sua negociação de Bitcoin a tempo. Você já ouviu falar em alavancagem na negociação de Bitcoin? Isso é o que você precisa para utilizar as muitas oportunidades de negociação que surgem em seu caminho. O mercado de Bitcoin tem feito progressos significativos ao longo dos anos. E isso significa que há probabilidade de obter altos retornos se você negociar estrategicamente e no momento certo.

Você poderia estar se perguntando como se pode saber se Bitcoin está indo bem e se é o momento certo para investir, certo? Se for esse o caso, você pode verificar os detalhes da Bitcoin através da App BitiCodes e determinar se o mercado é favorável. Antes disso, aqui estão informações essenciais sobre a alavancagem da Bitcoin que você deve saber:

O que é a alavancagem?

Imagine uma situação em que você quer negociar Bitcoin e ganhar algum dinheiro, mas não tem fundos. Agora imagine uma situação em que uma empresa ou um indivíduo esteja disposto a lhe oferecer algum financiamento para negociar com a condição de que você reembolse o dinheiro dentro de um período específico. Agora, é disto que se trata a alavancagem.

Em outras palavras, a alavancagem na negociação de Bitcoin abre um caminho para tirar proveito das tendências favoráveis do mercado ao apostar em fundos emprestados. Há casos em que você pode obter alavancagem de negociação através de derivativos. De qualquer forma, você pode querer obter alavancagem de negociação se desejar obter alguns retornos através da negociação de Bitcoin.

No entanto, tem de se considerar que a volatilidade do mercado pode levar a resultados diferentes. Portanto, o risco está envolvido, mas você pode neutralizá-lo através da aplicação da estratégia de negociação correta. Uma abordagem ideal ao tomar alavancagem é garantir que os mercados Bitcoin estejam em uma trajetória ascendente – assim, suas chances de obter lucros serão altas.

Por que a alavancagem é importante

A alavancagem da negociação de bitcoin é vital por várias razões. Aqui estão algumas delas.

Mais oportunidades

Um dos principais desafios enfrentados pelos traders é consolidar os fundos de negociação. Alguns indivíduos podem levantar algum dinheiro, mas não o suficiente para uma negociação justa. É por isso que você pode precisar de alavancagem. Neste caso, a alavancagem funciona aumentando suas oportunidades agora que você pode pedir dinheiro emprestado para seu investimento. Sua preferência será o fator principal para determinar o quanto você pode arriscar. O principal benefício é que você tem sólidas oportunidades de lucro, especialmente para aqueles sem financiamento inicial

Poder de venda mais elevado

Outra coisa essencial sobre a alavancagem é que ela lhe concede maior poder de compra do que nos casos em que você poderia ter utilizado seus fundos. Poder de compra amplificado significa que você é um trader significativo que pode manipular as tendências do mercado. Além disso, a garantia é substancial, o que significa que seu poder de mercado é alto. Portanto, você terá mais oportunidades do que antes quando optar pela alavancagem como parte da negociação de Bitcoin.

Oportunidade na negociação

O pior de negociar Bitcoin é perder o tempo apropriado para fazer devoluções. Note que o movimento do mercado em mercados de criptomoedas muda rapidamente. E isto significa que você pode perder a oportunidade de utilizar as boas tendências do mercado devido à falta de fundos. Se você tem fundos amplos através de alavancagem, então você tem a melhor chance de utilizar as oportunidades lucrativas que surgem.

Conclusão

A questão fulcral é: você deveria considerar a possibilidade de alavancagem na negociação de Bitcoin? Com base nos benefícios acima, a alavancagem é parte integrante do trading, especialmente para indivíduos que buscam maior poder de mercado. Em essência, você deve otimizar suas chances de obter retornos utilizando as oportunidades do mercado. A alavancagem é uma estratégia ideal para lucros com criptomoedas mais significativos.

