O que é Aviator Game

O jogo Aviator é um jogo revolucionário com um display gráfico baseado em um gerador de números aleatórios. Este jogo social multiplayer Aviator foi lançado em 2019 pelo fornecedor Spribe e rapidamente conquistou os corações dos jogadores com seus gráficos simples e design compreensível.

Este artigo explica os conceitos básicos do jogo. Se você já está familiarizado com Aviator, confira algumas estratégias e dicas mais avançadas nesta página: https://aviatorjogo.net/

Como jogar o jogo Aviator?

Quando os jogadores abrem o jogo Aviator, uma tela imediatamente chama sua atenção com um avião vermelho sobrevoando o jogo. Ele se dirige ao longo da pista e gradualmente se eleva do chão para o céu. A velocidade de vôo é descontrolada e escolhida aleatoriamente, portanto é impossível calculá-la e fazer sua previsão.

Adaptação para Vários Dispositivos

A Spribe cuidou de seus usuários e imediatamente desenvolveu uma adaptação para todos os dispositivos: computadores, laptops, telefones e tablets. Portanto, os jogadores podem iniciar o jogo a partir de qualquer dispositivo e ficar satisfeitos.

Como é calculado o Winning?

Durante o movimento, as probabilidades são exibidas no painel. Os ganhos dependem do tempo do cálculo. Quanto mais tempo o avião estiver em movimento, maiores as chances do Aviator são calculadas.

Para começar a jogar o jogo, siga estes passos

1. Escolha um determinado valor para a aposta (ou digite-o manualmente ou escolha entre os valores oferecidos abaixo: $1, $2, $5, e $10).

2. Faça uma aposta antes do início da rodada (ou seja, o avião decola). O jogador também pode apostar durante o vôo, mas neste caso, ele ainda tem que esperar por uma nova rodada para fazer uma aposta.

3. Acompanhe o vôo do avião e retire fundos antes que ele parta. A aposta do apostador será multiplicada pelas probabilidades na tela no momento da retirada. Caso contrário, o jogador perde todo o dinheiro que ele apostou.

Provávelmente tecnologia justa

Este jogo utiliza uma tecnologia comprovadamente justa, muito semelhante à blockchain. Como os mineiros que verificam as transações, aqui os jogadores verificam o resultado do jogo. Cada rodada é determinada pelos 3 primeiros jogadores que fizeram uma aposta e pelo cassino. Desta forma, o cassino não pode manipular o resultado e ele é considerado justo.

Características da interface do jogo

As cores primárias do jogo Aviator são preto e vermelho. O fundo é escuro, então o plano vermelho brilhante se destaca e faz com que você o siga.

Todas as chances descidas durante o Aviator do cassino podem ser encontradas acima da tela principal.

Cada um deles tem sua cor única:

- Probabilidade x1-x2 - azul

- Probabilidades x2-x10 - violeta

- Probabilidades x10 e mais - roxo

Dois botões grandes para apostas. Eles permitem que os jogadores façam e retirem duas apostas diferentes a qualquer momento. Para não se confundirem com os botões, os jogadores só precisam ser capazes de distinguir as cores:

- Verde (com o título "Apostar") - fazer uma aposta

- Vermelho (com título "Cancelar") - cancelar uma aposta

- Laranja (com o título de "Cash Out") - aceitar os ganhos

Uma enorme inscrição branca com chances no meio permite que os jogadores naveguem rapidamente por seus ganhos.

Conversa ao vivo com jogadores de verdade. Isso possibilita tanto encontrar pessoas no mesmo barco quanto aprender estratégias com profissionais ou jogadores experientes.

Estatísticas com os ganhos de outros jogadores. É atualizado a cada segundo, para que o jogador possa acompanhar o que está acontecendo e analisar as ações dos jogadores mais bem-sucedidos.

Como apostar?

Por padrão, é definido $1 ou equivalente (dependendo de qual moeda é utilizada). Para alterar o valor em décimos, use os botões "+" e "-", respectivamente. Além disso, os jogadores podem preencher o valor apropriado manualmente.

Aposta Manual

Em cada rodada do cassino Aviator, o jogador define independentemente a quantidade desejada e a retira quando deseja. Esta variante padrão é encontrada em muitos caça-níqueis. Tudo o que o jogador faz é escolher a quantia a ser jogada, fazer uma aposta antes da rodada, e retirá-la (se possível) durante o vôo do avião.

Aposta automática

O jogador pode definir imediatamente o tamanho automático da aposta - não será mais necessário ajustá-lo para cada sessão. Basta selecionar o valor, e ele será colocado a cada rodada. Assim, a possibilidade de retirada automática a um determinado coeficiente também está em um jogo Aviator.

Término das Apostas Automáticas

Se o jogo continuar indefinidamente, mais cedo ou mais tarde, o dinheiro será gasto. Portanto, o jogador pode estabelecer certas condições sob as quais as apostas serão suspensas:

- Número fixo de rodadas: 10, 10, 50, ou 100.

- Pare o jogo automático se o dinheiro tiver diminuído em $Х.

- Parar o jogo automático se o dinheiro em espécie tiver aumentado em $X.

- Parar a jogada automática se uma única vitória exceder $Х.

Aviador RTP

RTP, uma estatística medida como porcentagem, significa “Return-To-Player”. Consequentemente, quanto mais alto for, melhor. O Aviator tem uma alta o suficiente - 97%. Mas vale notar que a RTP não significa a probabilidade de vencer. Ela mostra a porcentagem da quantidade que retornará ao jogador em uma longa jornada (mais de 1000 rotações). Se um jogador fizer 1.000 rodadas de $1 cada, aproximadamente $970 permanecerão em sua conta.

Aviator é um jogo justo?

Os desenvolvedores garantem que o jogo é jogado relativamente e excluem 100% de interferência de terceiros nos resultados do jogo. A razão é o uso da chamada tecnologia de criptografia Provably Fair. O resultado de cada rodada é transparente para seus jogadores e protegido de influências externas - ele não chega ao servidor da empresa.

Vantagens do Aviator

A aposta mínima é de apenas $0,1. Qualquer jogador pode encontrar tal quantia e não se sentirá frustrado por perdê-la.

Demonstração disponível

Os jogadores não devem jogar Aviator por dinheiro real de imediato. Tente sua mão na Fun Mode para entender melhor os princípios do jogo e ganhar a experiência necessária.

Disponibilidade de estatísticas. O jogador pode acompanhar quais rodadas lhe trouxeram lucro ou prejuízo.

