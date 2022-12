Apoie o 247

O que é o CNIS e para que serve? A aposentadoria é considerado um dos momentos da vida mais aguardados por quem viveu anos trabalhando. No entanto, para poder se aposentar, é preciso provar os anos que você passou trabalhando. Por outro lado, reunir todas as informações necessárias para sua aposentadoria pode ser um tanto desgastante, é aí que entra o CNIS.

Para te ajudar neste processo, reunimos neste artigo as informações mais importantes que você precisa para consultar seu extrato CNIS, sua importância durante a solicitação de sua aposentadoria e todos os benefícios relacionados à consulta desse dado.

O QUE É O CNIS?

De acordo com o Jornal Bahia , o CNIS, abreviação para Cadastro Nacional de Informações Sociais, trata-se de um documento que abrange todos os vínculos de trabalho e contribuições previdenciárias do trabalhador.

Criado em 1989 pelo Governo Federal, o CNIS também pode ser conhecido por Extrato CNIS ou Extrato de Vínculos Previdenciários.

Desse modo, o documento reúne todos os seus vínculos de trabalho desde 1979, bem como o extrato de todas as suas contribuições individuais desde a mesma data. Por fim, o CNIS também compreende o valor recebido todos os meses de trabalho desde 1990.

PARA QUE SERVE O CNIS?

Este documento serve para reunir todos os vínculos, recolhimentos e remunerações feitos com o CNIS, bem como outros documentos, por exemplo, sua carteira de trabalho. Isto é, o documento comprova a data com a qual você se filiou à Previdência Social, esclarece o Água Branca em Foco .

Por outro lado, também demonstra os valores dos salários com os quais você contribuiu para a Previdência. Em seguida, nele consta o tempo que você contribuiu e todos os benefícios que você obteve, como o auxílio doença.

É um documento com o objetivo de facilitar a vida de quem deseja se aposentar, pois é útil e prático. Tudo o que você precisa saber é saber consultá-lo.

COMO CONSULTAR SEU CNIS

Obter o seu documento CNIS é fácil. Para isso, você pode ir em uma agência do INSS e solicitar a obtenção. Por outro lado, você também pode consultar ou obter seu CNIS em uma agência bancária ou acessar pela Internet.

Você mesmo pode consultar seu CNIS. Caso não queira fazer por si próprio, seu advogado de direitos trabalhistas pode ir a uma agência do INSS e solicitar o CNIS por você.

No entanto, é necessário ressaltar que você precisa apresentar os seus documentos, RG e CPF, juntamente com o seu NIT (Número de Identificação do Trabalhador).

Se você tem conta corrente na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, você tem direito a acessar as principais informações do seu CNIS por meio dessas agências.

Por exemplo, você pode acessar o site da Caixa Econômica Federal. Em seguida, basta buscar pelo menu “FGTS e Serviços ao Cidadão” e clicar em “Extrato CNIS” para consultar suas principais informações.

COMO ACESSAR O CNIS PELA INTERNET

Também é fácil solicitar o Extrato CNIS através do site do “Meu INSS”. Segundo o Teixeira em Foco , para isso, você precisará solicitar o Extrato de Contribuição (CNIS). Em seguida, siga o passo a passo:

Faça login no site Meu INSS;

Em seguida, acesse a aba Extrato Previdenciário;

Para acessar o extrato, basta clicar em Baixar PDF.

Através do mesmo site, você pode agendar para buscar o documento na agência. Saiba como:

Novamente, faço login no Meu INSS caso ainda não tenha feito.

Selecione a opção agendamentos/solicitações;

Selecione Novo Requerimento;

Por fim, basta digitar o nome do serviço (no caso, requerer CNIS) e seguir todas as orientações.

Agora você já sabe o que é o CNIS e os principais meios para consultá-lo ou como solicitar seu documento para poder se aposentar com facilidade.

