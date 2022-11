O que é o mercado Forex?

Apoie o 247

O Mercado Forex de câmbio permite aos participantes, tais como bancos e indivíduos, comprar, vender ou trocar divisas, tanto para fins de hedging quanto para fins especulativos. O mercado Forex é o maior mercado financeiro do mundo e é composto por bancos, empresas comerciais, bancos centrais, empresas de gestão de investimentos, fundos de hedge, corretores de câmbio de varejo e investidores.

Entendendo o mercado de divisas

O mercado de divisas não é dominado por uma única bolsa, mas por uma rede global de computadores e corretores ao redor do mundo. Os corretores Forex também atuam como criadores de mercado e podem publicar preços de compra e venda para um par de divisas que diferem da oferta mais competitiva do mercado.

O mercado Forex é composto por dois níveis: o mercado interbancário e o mercado de balcão (OTC). No mercado interbancário, os grandes bancos negociam as divisas para fins de cobertura, ajustes de balanço e em nome de seus clientes. No mercado OTC, por outro lado, os indivíduos negociam através de plataformas e corretores on-line.

Tipos de mercados de divisas

O mercado à vista é a troca imediata de divisas entre compradores e vendedores, à taxa de câmbio atual. O mercado à vista constitui uma grande parte do comércio de divisas.

Mercado de divisas a termo

Nos mercados a termo, duas partes concordam em trocar uma divisa por um preço e quantidade especificados em uma data futura. Nenhuma divisa é trocada quando o comércio é iniciado. As duas partes podem ser empresas, indivíduos, governos ou similares. Os mercados de longo prazo são úteis para o hedging.

Mercado futuro de divisas

Os mercados futuros são semelhantes aos mercados a termo em termos de sua função básica. No entanto, a grande diferença é que os mercados futuros utilizam bolsas centralizadas. Graças às trocas centralizadas, não há risco de contraparte para nenhuma das partes envolvidas.

Os grandes operadores no mercado de câmbio

O dólar americano é, de longe, a divisa mais negociada. A seguinte divisa mais negociada é o euro e a terceira é o iene japonês.

Vantagens

Uma das maiores vantagens do comércio de divisas é a falta de restrições e a flexibilidade inerente. Há um alto volume de negociações e os mercados estão abertos quase 24 horas por dia. Como resultado, as pessoas que têm um emprego de nove a cinco pessoas podem participar das negociações à noite ou nos fins de semana (ao contrário da bolsa de valores).

Desvantagens

Há riscos de alavancagem nos mercados de câmbio, a mesma alavancagem que oferece vantagens. O comércio de divisas permite grandes quantidades de alavancagem. A alavancagem permitida é de 20 a 30 vezes e pode oferecer retornos muito altos, mas também arriscados.

Embora o fato de que ele negocie quase 24 horas por dia possa ser positivo para alguns, também significa que alguns comerciantes terão que usar algoritmos ou software de negociação para proteger seus investimentos enquanto estiverem fora. Isto aumenta os riscos operacionais e pode aumentar os custos.

Conclusão

O Mercado Forex oferece várias vantagens sobre outros mercados, tais como flexibilidade com tipos de contrato e a capacidade de negociar quase 24 horas por dia. Também permite aos investidores alavancar seus negócios 20-30 vezes, o que pode ampliar os ganhos. Do lado negativo, esta alavancagem também pode levar a grandes perdas rapidamente.

