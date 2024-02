O que é Phishing, como reconhecê-lo e evitar ser vítima de um?

Apoie o 247

Este é um problema sobre o qual o governo do país e a grande maioria das empresas não têm conhecimento ou estão mal treinadas, razão pela qual o Brasil é atualmente um dos países mais vulneráveis ​​a ataques cibernéticos. Por outro lado, a informação disponível sobre este fenómeno é insuficiente e as pessoas não estão suficientemente conscientes da importância da segurança cibernética. No ano passado, o Brasil foi o país latino-americano com mais ataques cibernéticos registrados, portanto esta é uma situação muito preocupante.

Existem formas de evitar isso, protegendo a nossa segurança com VPN, bem como utilizando emails temporários para lidar com determinadas entidades, bem como os serviços oferecidos pelo AdGuard Temp Mail, emails temporários gratuitos, que permitem aceder a determinados serviços .sem usar seu e-mail real, ajudando você a proteger sua segurança. Porém, existe uma técnica de hacking em que a educação é a principal defesa: o phishing. Hoje falaremos sobre esse fenômeno que, embora não seja novidade, ainda é muito comum e é importante conhecê-lo para não ser vítima dele.

O que é Phishing e como funciona?

Esta é uma técnica de fraude cibernética na qual os hackers criam um clone de um site comumente usado, como Outlook ou PayPal, e depois usam estratégias enganosas para fazer com que os usuários façam login no site clone com suas credenciais, como nome de usuário, e-mail e senha. Também pode aparecer na forma de ofertas especiais falsas, nas quais o objetivo é que você insira os dados do seu cartão, para ter acesso ao seu dinheiro.

Esses golpes funcionam porque são muito convincentes e você precisa observar com atenção para saber se é ou não uma página legítima. A principal forma de descobrir é olhar a URL, ou seja, o endereço que aparece na barra de pesquisa do seu navegador, e verificar se o link, caractere por caractere, está escrito corretamente. Mas existem outras medidas que você pode tomar e, desta forma, ajudar outros a evitar cair no engano.

Como evitar ser vítima de um ataque de Phishing?

Os ataques de phishing são, como já dissemos, muito comuns e para evitá-los uma das poucas ferramentas que temos é a educação. Principalmente, você deve levar em consideração algumas questões para evitar cair nelas:

• Não abra links de e-mail de serviços que você não contratou.

• Verifique sempre se os links nas páginas web que você visita estão bem escritos.

• Não abra contas em sites cuja segurança você não conhece.

• Nenhum site que você contratou lhe enviará um link para que você possa fazer login através dele.

• Não utilize seu cartão de crédito em nenhuma página da Internet, bem como qualquer outro meio de pagamento.

• Não abra links suspeitos do WhatsApp que ofereçam dinheiro, prêmios ou qualquer outra promoção que você não esteja inscrito.

Você também pode usar um software que permite detectar esse tipo de golpe, muitas VPNs gratuitas vêm equipadas com uma ferramenta que permite detectar se uma página é um clone projetado para obter seus dados, para que você possa sair dela imediatamente.

