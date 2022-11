O que é um cartão virtual e quais são suas vantagens para um negócio?

Apoie o 247

Desenvolver um cartão virtual com o nome de uma empresa já era algo comum antes da pandemia, mas normalmente no caso das redes de comércio e varejo. No entanto, nos últimos anos seu uso se popularizou ainda mais entre os consumidores.

Muitos clientes procuram empresas que ofereçam um cartão virtual e físico como plano de fidelização. Elas são mais acessíveis que as oferecidas pelos bancos, são emitidas com menos trâmites burocráticos e ajudam a agilizar as transações e a mantê-las mais seguras.

Por outro lado, as vantagens de um cartão de crédito virtual para um negócio que oferece esta solução aos seus clientes também podem ser consideradas como verdadeiros benefícios econômicos e financeiros.

Os processos de aprovação para desenvolver e oferecer um cartão virtual através de um banco podem ser trabalhosos e exigentes. É por isso que a maioria dos empreendimentos latino-americanos buscam parceiros fornecedores de cartões virtuais para oferecer opções a seus consumidores frequentes.

Características de um cartão virtual

Os cartões virtuais são um meio de pagamento associado a um cartão de crédito, débito ou pré-pago, ligado a uma conta bancária ou a uma carteira digital.

Atualmente, tanto os bancos como os negócios que emitem cartões físicos de crédito ou débito têm optado por cartões virtuais informatizados. Nestes casos, para que os consumidores possam usar sua conta e verificar a informação como o número de cartão, CVV e data de vencimento, devem fazê-lo através de um aplicativo.

Isso proporciona uma maior segurança no caso de perda ou roubo. Também oferece a possibilidade dos usuários desativarem o cartão físico e utilizarem em seu lugar o cartão virtual enquanto processam sua reposição.

Vantagens de um cartão virtual

Como vimos no início, podemos separar as vantagens que um cartão virtual oferece entre aquelas para o consumidor e aquelas para a empresa fornecedora.

Vantagens para o consumidor

• Consumidores têm mais confiança de que a informação do seu cartão virtual se mantém segura através de um app.

• Acesso imediato ao histórico de transações para administrar melhor suas finanças pessoais.

• Serviços que oferecem cartões virtuais permitem ao cliente conhecer e aproveitar promoções de maneira mais rápida para fazer compras online.

• Mais opções de segurança para compras rápidas, como os tokens, que só são usados durante uma transação e logo perdem a validade.

Vantagens para o negócio

• Fornecer um novo meio de pagamento para os consumidores, tanto para o comércio eletrônico como para as lojas físicas.

• Oferecer aos clientes opções de financiamento com linhas de crédito definidas pelo próprio negócio, o que dá a seus usuários acesso a mais produtos de seu catálogo.

• Opções de segurança contra roubo e extravio de cartões físicos, permitindo que os usuários gerenciem seus cartões físicos e virtuais através de um app.

• Desenhos personalizados de seu cartão virtual.

• Benefícios econômicos para seu negócio ao cobrar a tarifa de intercâmbio (interchange fee) por todas as compras e pagamentos que seus clientes façam em outros comércios com o cartão virtual fornecido pelo seu negócio.

• Acesso a hábitos de consumo dos clientes para identificar áreas de oportunidade e oferecer promoções melhores.

• Poder cumprir com todo o regulamento em vigor via um operador de cartões virtuais para incluir este serviço financeiro no catálogo de teu negócio.

Não há dúvidas de que os cartões virtuais ganharão cada vez mais espaço, já que eles não anulam os cartões físicos e funcionam como um meio contactless associado ao cartão de crédito ou débito do cliente.

Como o cartão virtual facilita as compras online e mantém o nível de segurança dos dados pessoais dos cartões, os consumidores vão querer ter um. E tudo isso já está ao alcance de centenas de empreendedores que colocam o seu foco na satisfação do cliente.

