O especialista atua diretamente em casos ligados à aplicação do direito no ambiente online e na tecnologia da informação edit

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O que faz um advogado especializado em Direito Digital? O advogado especialista em Direito Digital, também chamado de Direito Eletrônico, atua diretamente em casos ligados à aplicação do direito no ambiente online e na tecnologia da informação.

Ou seja, o advogado digital precisa dominar tanto o conhecimento jurídico quanto os conhecimentos tecnológicos na área de informática e internet. Portanto, estamos falando de uma especialidade que requer constante atualização e adaptação a mudanças por parte dos profissionais que atuam nesse ramo.

Acompanhe.

Entenda o que faz um advogado especializado em Direito Digital

O Direito é uma ciência humana que abrange todas as áreas da sociedade. Portanto, quem escolhe essa formação tem a possibilidade de atuar em diferentes áreas, uma delas é justamente o Direito Digital.

Afinal, o crescimento da tecnologia da informação e da internet atualmente tem modificado diversos aspectos da vida social, profissional e pessoal. Portanto, exige cada vez mais que o Direito seja aplicado a esse ambiente, para regular e normatizar as relações que ali se estabelecem.

E a principal missão de um advogado especialista nessa área é justamente atuar em casos que envolvem a aplicação do direito nas questões digitais. Além disso, o mundo digital é vasto. O que faz com que existam diferentes áreas dentro do próprio Direito Eletrônico para atuação de um advogado.

O que faz um advogado especializado em Direito Digital: crimes cibernéticos e criptomoedas

Duas das especializações mais comuns em direito digital são os advogados especialistas em criptomoedas. E os advogados que se especializam em crimes cibernéticos.

No primeiro caso, a atuação dos profissionais envolve principalmente prestar suporte jurídico a quem investe em criptomoedas. Por exemplo, aos investidores de Bitcoin. Problemas comuns que precisam de Assessoria Jurídica nessa área envolvem:

Dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda de moedas virtuais;

Usuários que estão hackeados e perdem seu saldo virtual de criptomoedas;

E usuários que têm o seu saldo retido pela corretora de valores sumariamente.

Já os especialistas em crimes cibernéticos atuam na defesa de pessoas envolvidas em crimes online. Por exemplo, vazamento de conteúdo íntimo e sexual de usuários. Ou, ainda, injuria racial, discriminação e racismo praticados nas redes sociais.

Mas, também podem prestar assessoria jurídica aos "hackers do bem", que trabalham com cibersegurança, por exemplo. Além de defender qualquer tipo de hacker em processos criminais, se for o caso.

Outros ramos de atuação do advogado digital

O que faz um advogado especializado em Direito Digital, além de atuar em crimes cibernéticos e criptomoedas? De forma resumida, podemos dizer que onde houver tecnologia da informação e relações estabelecidas online um advogado digital pode ser necessário.

Por exemplo, é comum que esses profissionais prestem consultoria e assessoria jurídica para empresas. Para que, com isso, as organizações possam operar de forma segura e legal na internet. Além disso, mantenham quaisquer processos que envolvam a tecnologia da informação em conformidade com a lei.

Outras áreas em que o advogado digital atua incluem:

Proteção de dados pessoais na internet;

Recuperação de contas online, seja jogos, redes sociais ou outro serviço;

Negócios online;

Questões de propriedade intelectual;

Assinatura eletrônicas;

Certificados Digitais;

Análise de contratos, sejam eletrônicos ou não;

Consultoria e assessoria para influenciadores digitais e outros profissionais que trabalham online, etc.

Dicas finais

De acordo com o Ciber Lex, blog de informações jurídicas, a área de atuação do advogado especialista em direito digital é muito vasto. Portanto, requer que esse profissional se mantenha sempre atualizado, tanto quanto ao direito quanto às mudanças tecnológicas e no ambiente online.

Ainda tem dúvidas sobre o que faz um advogado especializado em Direito Digital? Comente!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.