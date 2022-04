O Terabox suporta envio remoto?

Apoie o 247

A resposta é sim.

Em vez de desperdiçar espaço em seu laptop ou celular, por que não salvar e compartilhar arquivos e vídeos na nuvem? O mundo de compartilhamento de arquivos de hoje é praticamente ilimitado. Serviços de armazenamento em nuvem online como Microsoft, Dropbox e TeraBox oferecem recursos como compartilhamento de arquivos, sincronização entre diferentes dispositivos e ferramentas de colaboração para seus clientes.

OneDrive

O OneDrive da Microsoft é um dos serviços de armazenamento em nuvem mais populares do mercado atualmente. Uma das opções convenientes para empresas e indivíduos que já usam o Microsoft Office.

Com o OneDrive Basic, você obtém 5 GB de espaço de armazenamento gratuito e acesso à web. Porém, 5GB de armazenamento é tão pequeno que quase ninguém pode usá-lo gratuitamente por um mês porque precisa pagar para obter mais espaço.

Além disso, as pessoas estão preocupadas com o fato de seus dados serem verificados e apreendidos pela Microsoft por causa do "conteúdo censurável" nos arquivos do OneDrive.

Dropbox

O Dropbox tornou-se um dos sistemas de armazenamento em nuvem mais reconhecidos e padrão, que inclui sincronização de arquivos e uma nuvem pessoal, bem como armazenamento em nuvem. Quando se trata de usar este serviço de armazenamento, é incrivelmente conveniente e fácil de entender como usá-lo. Para contas gratuitas e inativas, administradores ou desenvolvedores podem excluir informações. Esta é uma desvantagem significativa do serviço.

O Dropbox usa criptografia de Padrão de Criptografia Avançada (AES) de 256 bits para garantir a privacidade dos arquivos do usuário. A segurança do Dropbox está sob escrutínio recentemente, com relatos de servidores sendo violados e dados confidenciais sendo roubados.

Nenhum desses produtos de armazenamento em nuvem pode competir com o TeraBox porque o TeraBox é o serviço de armazenamento em nuvem mais acessível, conveniente e seguro.

Apresentando o melhor, mais acessível e seguro serviço de armazenamento em nuvem - Terabox

O TeraBox oferece 1.024GB de espaço de armazenamento gratuito, além de envio remoto. Cerca de 300.000fotos, mais de 2.500 filmes ou 6.500.000 arquivos podem ser armazenados no TeraBox. O TeraBox é um lugar seguro para armazenar, sincronizar, acessar e compartilhar todos os seus dados críticos.

Além de 1TB de espaço de armazenamento gratuito, os usuários do TeraBox Premium têm acesso a um espaço Seguro que é simples e intuitivo de usar. Há também um preço razoável para o serviço premium em comparação com outras opções. Custa apenas US$2,99.

Terabox é poderoso

O TeraBox é um aplicativo de armazenamento em nuvem com inteligência artificial que facilita a organização e o acesso aos seus dados. Usando a função de Envio Remoto do TeraBox, você pode baixar arquivos de vários tipos de links, incluindo links magnéticos, HTTPS e HTTP; esta função também permite a criação de tarefas BT que são convenientes e fáceis de usar.

Assista seus programas e filmes favoritos sempre que quiser com o TeraBox. Você pode usá-lo para baixar conteúdo online, como filmes, documentos, jogos e software. Assistir a vídeos em smartphones e computadores pode ser feito em alta velocidade, então é fácil o suficiente para várias pessoas assistirem quando quiserem.

Fácil de usar

É ideal para quem procura segurança de alta qualidade a um baixo custo e deseja uma interface fácil de usar com muitos recursos adicionais. O TeraBox pode ser baixado na Google Play/App Store. Crie uma tarefa de upload tocando em [Remote Upload] na tela inicial. Depois, cole o URL no campo de entrada. Selecione o diretório no qual deseja salvar o link para iniciar a análise. Inscreva-se para uma conta gratuita de terabyte e use o recurso de upload remoto.

E o TeraBox também tem a função de backup automático. A função de backup pode fazer backup de seus arquivos com segurança, como vídeos, fotos e documentos, sem se preocupar em perder arquivos. Além disso, você pode criar facilmente pastas para gerenciar seus arquivos e documentos.

O nível máximo absoluto de segurança

A segurança do armazenamento em nuvem é fundamental. Se você for armazenar arquivos online, convém usar um serviço que leve a segurança a sério.

Há também um espaço Seguro de dados privados no TeraBox, onde o usuário pode salvar qualquer arquivo privado. O usuário define um bloqueio de senha e, toda vez que entra no espaço Seguro, é necessária a verificação de senha, o que protege ainda mais a privacidade e a segurança dos dados do usuário. Além disso, o TeraBox promete nunca violar a privacidade do usuário a fim de personalizar a publicidade.

Terabox está disponível para download agora mesmo!

Se você quiser usar esses recursos, você encontrará tudo em um só local, o Terabox. Não há opção melhor do que o Terabox, que possui uma interface fácil de usar, segurança de primeira linha e um preço acessível quando se trata de armazenamento em nuvem. O armazenamento em nuvem nunca viu nada como os 1.024GB de armazenamento gratuito oferecidos pelo Terabox.

É totalmente gratuito para download, portanto, não há nada a perder. Para mais informações, visite nosso site: www.terabox.com

