Olhando para 2022 para projetar 2023: vem aí o Brasileirão!

Os Campeonatos Estaduais estão chegando no fim e a próxima edição do Brasileirão já está no horizonte.

A competição mais importante do futebol brasileiro vai arrancar no dia 15 de abril e se prolongará até dezembro desse ano civil de 2023.

Sem novidades em termos estruturais, o Brasileirão 2023 vai contar com 20 participantes e 380 partidas ao longo de 38 rodadas. No final, os seis primeiros se classificarão à Libertadores 2024, os seis seguintes têm vaga garantida na Copa Sul-Americana 2024 e, por fim, os quatro últimos caem para a Série B.

Antes do início da prova em 2023, por que não olharmos para as estatísticas do Brasileirão 2022?

Favoritos Brasileirão 2023

O Palmeiras faturou a conquista do Brasileirão 2022 ao terminar com 81 pontos, mais oito que o Internacional de Porto Alegre.

Nesse ano de 2023, a crítica volta a apontar o “Verdão” como favorito à vitória final, colocando também Flamengo e Atlético Mineiro como principais concorrentes do time Paulista na briga pelo título.

Na última temporada, “Mengão” e “Galo” acabaram na 5º e 6º posições da tabela classificativa do Brasileirão, respetivamente.

Dados Brasileirão 2022

E porque olhar o passador nos parece importante para conseguirmos perspetivar o futuro, por que não olharmos para as estatísticas de futebol do Brasileirão 2022?

Gols

Ao todo, foram apontados 905 gols em um total de 380 jogos ao longo de todo o Brasileirão 2022. O ataque mais concretizador foi o do Palmeiras, campeão que fez 66 gols, seguido de perto pelo Fluminense, terceiro classificado, que apontou 63 gols.

Segundo dados do FootyStats, a média de gols por jogo foi de 2.38 e aconteceu um gol a 37.8 minutos.

Na comparação entre primeiro e segundo tempo, nota para o fato de se terem verificado mais gols na etapa complementar: desses 905 gols, 46 por cento foram apontados em primeiras partes, ao passo que 54 por cento se verificaram em segundas partes.

Ambas as equipes marcaram em quase 50 por cento das partidas: aconteceu em 189 dos 380 encontros disputados.

Ao menos 94 por cento das partidas tiveram um gol, ao passo que apenas oito por cento terminaram com cinco ou mais.

Fique ainda sabendo que, dividindo cada partida por períodos de dez minutos, a etapa em que se verificaram mais gols foi entre os minutos 81 e 90. 155 dos 905 gols na competição foram apontados nesse período.

Vantagem jogando de local

O fator casa é sempre muito valorizado no contexto do futebol brasileiro.

Sem surpresas, os dados estatísticos demonstram que atuar na zona de conforto segue sendo uma vantagem.

Considerando os 380 jogos da competição, note que 44 por cento terminaram com vitórias dos times mandantes, 28 por cento com empates e, por fim, 27 por cento resultaram em triunfos dos times jogando de visitante.

Resultados Frequentes

Relativamente aos resultados mais frequentes, destaque para o empate a um gol, placard que se verificou mais vezes.

15.3 por cento dos jogos desse Brasileirão 2023 terminaram com uma igualdade a um gol, que é o mesmo que dizer que isso aconteceu em 58 ocasiões.

Logo após o 1-1, o resultado que se verificou em mais ocasiões foi o 1-0, nomeadamente em 13.9 por cento das partidas.

Brasileirão 2023 já sorteado

Os confrontos de cada rodada do Brasileirão 2023 já estão definidos, ainda que sem data e hora confirmadas.

O campeão em título Palmeiras se estreará atuando em casa contra o Cuiabá. Já o Flamengo, por seu turno, também jogará em casa, se preparando para encarar o Coritiba.

Botafogo e São Paulo vão disputar aquele que à partida será o encontro mais interessante nessa rodada inaugural.

