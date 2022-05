Os 5 lutadores com mais defesas de cinturão no UFC

Apoie o 247

Você já parou pra imaginar como deve ser um entre os tantos lutadores de MMA no UFC? Um dos esportes mais intensos e violentos da atualidade, as artes marciais mistas (ou mixed martial arts, MMA, em inglês) fazem um grande sucesso no mundo todo e são sinônimo de apostas garantidas nas casas especializadas.

Existem diferentes eventos de MMA espalhados pelo mundo, mas é fato que o UFC (Ultimate Fighting Championship) é o maior e mais popular entre todos. Ele foi criado em 1993, nos Estados Unidos, pelo brasileiro Rorion Gracie, um dos integrantes da família criadora do Jiu-Jitsu Brasileiro.

Lutadores de MMA no UFC e suas categorias

Dividido em 13 categorias de pesos masculinos e femininos, o UFC conta com diferentes lutadores de MMA ostentando o cinturão de campeão em cada categoria. E se conquistar o belt já não é tarefa fácil, defendê-lo é ainda mais desafiador.

Afinal, depois de se tornar o campeão, cada nova luta coloca em jogo o tão sonhado título. Por isso mesmo, os lutadores que conseguem realizar muitas defesas de cinturão entram para um seleto grupo de atletas que se tornam verdadeiros heróis.

A seguir, você irá conferir os lutadores que tiveram os reinados mais longos em suas categorias no UFC. Confira!

5. José Aldo (Peso Pena) - 7 defesas

Antes de dominar o UFC, José Aldo já era o campeão dos penas no WEC, um evento de menor proporção que foi absorvido pela gigante do MMA. Estreou pelo Ultimate em 2011 fazendo uma defesa e unificação do cinturão de sua categoria contra Mark Hominick.

José Aldo foi absoluto defendendo seu título por mais 6 lutas nos próximos 4 anos, até que, em 2015, foi derrotado pelo polêmico irlandês Conor McGregor. A luta era esperada por muitos e gerou uma repercussão muito grande antes de ocorrer. No entanto, para surpresa de todos, Aldo foi nocauteado com apenas 13 segundos de luta.

O lutador brasileiro conquistaria novamente o cinturão dos pesos pena em 2016, derrotando Frankie Edgar, mas dessa vez seu reinado duraria pouco. Na luta seguinte, perdeu o belt para Max Holloway.

4. Georges St-Pierre (Peso Meio-Médio) - 9 defesas

Não é exagero nenhum considerar o canadense como um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. St-Pierre estreou no UFC em 2004 e, depois de uma tentativa frustrada de conquistar o título em cima de Matt Hughes, se tornou o soberano de sua categoria em 2006 ao enfrentar novamente o norte-americano e finalizá-lo com uma chave de braço.

O canadense perderia o título em sua próxima luta para Matt Serra apenas para recuperá-lo no em 2007, derrotando mais uma vez Matt Hughes, então campeão interino da categoria dos meio-médios. Em 2008 derrotou Matt Serra na revanche que unificaria os cinturões.

Depois disso, St-Pierre dominaria sua categoria por longos 5 anos, fazendo 9 defesas bem sucedidas de cinturão. E se você pensa que o canadense foi derrotado depois disso, está enganado. Ele decidiu se aposentar do MMA, vagando o título dos meio-médios sem ter sido derrotado. Depois, ainda retornaria em 2017 para desafiar o campeão do peso médio. Venceu, faturou o cinturão e se aposentou novamente.

3. Anderson Silva (Peso Médio) - 10 defesas

Para muitos, Anderson Silva é considerado o maior lutador da história do MMA. E se você está lendo esse texto, sabe que ele dispensa apresentações.

O Spider chegou ao UFC em 2006 e já faturou o cinturão em sua segunda luta, nocauteando o norte-americano Rich Franklin. Depois disso, ele não deu chance para mais ninguém por muitos anos. Foram 10 defesas de cinturão em lutas incríveis ao longo de 7 anos (2006-2013).

A hegemonia do aranha acabou em 2013 depois de uma surpreendente derrota para Chris Weidman. Silva recebeu o direito de revanche, mas acabou fraturando a perna de forma trágica na segunda luta contra o norte-americano. Depois disso, Anderson Silva nunca mais foi o mesmo lutador, mas seu legado é incontestável.

2. Jon Jones (Peso Meio-Pesado) - 11 defesas

Polêmico, surpreendente e incrível são ótimos adjetivos para definir Jon “Bones” Jones. Há quem diga, inclusive, que ele desbancou Anderson Silva como o maior lutador de todos os tempos. E se você já assistiu a uma luta do norte-americano, provavelmente também já se questionou a respeito.

Jones chegou ao UFC em 2008 de forma meteórica. Venceu 6 de 7 lutas (sua derrota foi por desclassificação) e obteve o direito de disputar o cinturão dos meio-pesados contra Maurício Shogun.

Bones venceu o brasileiro de forma absoluta e desde então promoveu um verdadeiro massacre contra os lutadores que o ousaram desafiar. Foram 11 defesas bem sucedidas, fora 2 lutas de unificação de cinturões interinos.

1. Demetrious Johnson (Peso Galo) - 11 defesas

Demetrious Johnson é o maior dos lutadores de MMA de todos os tempos do peso mosca no UFC. Estreou no evento em 2011 e já no ano seguinte conquistou o cinturão ao derrotar Joseph Benavidez.

A vitória daria início a um reinado de incríveis 6 anos, nos quais realizou 11 defesas de título bem sucedidas. a Hegemonia do Mighty Mouse acabaria em 2018, após a derrota para seu compatriota Henry Cejudo.

